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المملكة توقع عقداً مع الصين لإجراء 9 ملايين فحص لفيروس كورونا المستجد

إصابات كورونا الجديدة في ليبيا ولبنان والمغرب.. إحداها سجّلت صفراً

بيروت لم تسجّل وفيات جديدة اليوم ليستقر العدد حتى الآن على 24 حالة

أعلن المركز الوطني الليبي لمكافحة الأمراض، اليوم، خلو 42 عيّنة عشوائية من فيروس كورونا المستجد؛ ليتوقف عدد المصابين في ليبيا عند 61 إصابة.

وأوضح المركز، في بيان له، أن المختبر المرجعي لصحة المجتمع تسلّم العيّنات، وبعد الفحص المختبري تبيّن أن نتائج الفحص سالبة وخلوهم جميعاً من الفيروس.

كما أعلن المركز تعافي 4 مصابين جدد؛ ليصل عدد المتعافين إلى 18 شخصاً متعافياً.

وفي لبنان سجّلت وزارة الصحة اللبنانية 3 إصابات مؤكّدة بفيروس كورونا المستجد.

وأوضحت الوزارة في تقريرها، اليوم، أنه تم تسجيل 3 إصابات جديدة بفيروس كورونا؛ رفعت العدد التراكمي للحالات المثبتة إلى 707، مشيرة إلى أنه لم يتم تسجيل وفيات جديدة اليوم؛ ليستقر العدد حتى الآن على 24 حالة.

أما في المغرب، فأعلنت وزارة الصحة المغربية، اليوم، تسجيل 150 إصابة جديدة بفيروس كورونا؛ ليرتفع العدد إلى 4047 حالة.

فيروس كورونا الجديد

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إصابات كورونا الجديدة في ليبيا ولبنان والمغرب.. إحداها سجّلت صفراً
سبق

أعلن المركز الوطني الليبي لمكافحة الأمراض، اليوم، خلو 42 عيّنة عشوائية من فيروس كورونا المستجد؛ ليتوقف عدد المصابين في ليبيا عند 61 إصابة.

وأوضح المركز، في بيان له، أن المختبر المرجعي لصحة المجتمع تسلّم العيّنات، وبعد الفحص المختبري تبيّن أن نتائج الفحص سالبة وخلوهم جميعاً من الفيروس.

كما أعلن المركز تعافي 4 مصابين جدد؛ ليصل عدد المتعافين إلى 18 شخصاً متعافياً.

وفي لبنان سجّلت وزارة الصحة اللبنانية 3 إصابات مؤكّدة بفيروس كورونا المستجد.

وأوضحت الوزارة في تقريرها، اليوم، أنه تم تسجيل 3 إصابات جديدة بفيروس كورونا؛ رفعت العدد التراكمي للحالات المثبتة إلى 707، مشيرة إلى أنه لم يتم تسجيل وفيات جديدة اليوم؛ ليستقر العدد حتى الآن على 24 حالة.

أما في المغرب، فأعلنت وزارة الصحة المغربية، اليوم، تسجيل 150 إصابة جديدة بفيروس كورونا؛ ليرتفع العدد إلى 4047 حالة.

26 إبريل 2020 - 3 رمضان 1441
01:46 PM

إصابات كورونا الجديدة في ليبيا ولبنان والمغرب.. إحداها سجّلت صفراً

بيروت لم تسجّل وفيات جديدة اليوم ليستقر العدد حتى الآن على 24 حالة

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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أعلن المركز الوطني الليبي لمكافحة الأمراض، اليوم، خلو 42 عيّنة عشوائية من فيروس كورونا المستجد؛ ليتوقف عدد المصابين في ليبيا عند 61 إصابة.

وأوضح المركز، في بيان له، أن المختبر المرجعي لصحة المجتمع تسلّم العيّنات، وبعد الفحص المختبري تبيّن أن نتائج الفحص سالبة وخلوهم جميعاً من الفيروس.

كما أعلن المركز تعافي 4 مصابين جدد؛ ليصل عدد المتعافين إلى 18 شخصاً متعافياً.

وفي لبنان سجّلت وزارة الصحة اللبنانية 3 إصابات مؤكّدة بفيروس كورونا المستجد.

وأوضحت الوزارة في تقريرها، اليوم، أنه تم تسجيل 3 إصابات جديدة بفيروس كورونا؛ رفعت العدد التراكمي للحالات المثبتة إلى 707، مشيرة إلى أنه لم يتم تسجيل وفيات جديدة اليوم؛ ليستقر العدد حتى الآن على 24 حالة.

أما في المغرب، فأعلنت وزارة الصحة المغربية، اليوم، تسجيل 150 إصابة جديدة بفيروس كورونا؛ ليرتفع العدد إلى 4047 حالة.

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