مشاهد مخيفة للتوغل الرافضي بإفريقيا.. هكذا انضمّ مليون غاني لـ"الخميني"

يكشفها "الجعيد" مطالباً بوقفه لاستئصال الداء الفتاك.. مؤسسات سنية تؤول إليهم

حذّر الإعلامي المهتم بالعمل الإنساني الدكتور عبدالله بن معيوف الجعيد، من خطورة تمدّد وتغلغل المذهب الشيعي في القارّة السمراء، دون تنبّه وتيقّظ من أبناء المذهب السني، مستشهداً في حديثه لـ"سبق" بِعدة نماذج وأحداث وخطط يطبقها الصفويون بحذافيرها، وتستدعي وقفة جادّة وصارمة من المجتمعات السنيّة لإيقاف هذا المخطط الخبيث.

وقال "الجعيد": "مئات الفضائيات الطائفية، وعشرات المؤسسات والحسينيات التي تهدف في جملتها إلى أمر واحد محدد: كيف يتم نشر المذهب الشيعي الرافضي على أوسع نطاق في إفريقيا المسلمة، ومن ثم تطويق العالم السني والعربي بخاصة من ناحية الغرب".

وأضاف: "شهد العام 1996م توجهاً إيرانياً نحو إفريقيا إبان حكم خاتمي؛ فبرفقة مجموعة من رجال الأعمال الإيرانيين، تم توقيع اتفاقيات ثنائية في مجالات إنشاء السدود وصناعة السيارات والطاقة والشؤون المالية والمصرفية، إضافةً إلى التعاون الثقافي والتعليمي، بعدما قدَّمَت إيران وعوداً اقتصادية جاذبة اضطَرَّت من خلالها كثير من الدوَل الإفريقية إلى تقديم تنازلات في مَلَفَّات استراتيجية وأمنيَّة؛ لينطلق قطار التشييع بأقصى سرعة".

ودعا "الجعيد" إلى إلقاء نظرة على خريطة بعض الدول الإفريقية؛ لمعرفة ما يجري من تشيّع في القارة السمراء؛ التي كان يقال: إنها مستقبل الإسلام؛ قبل أن تصبح اليوم مستقبلاً للرفض والتشيع -حسب قوله- مستعرضاً بعضاً من نماذج وخطط الصفويين في القارة السمراء، وتحديداً في دول كانت منبعاً للإسلام الصحيح، قبل أن يستغل "الخميني" ما يعيشونه من فقر وتردٍّ في الحياة المعيشية والصحية والتعليمية، لتبدأ تنفيذ مخططاتها الرافضية.

وقال "الجعيد" بأن "السودان" كانت وجهةً لهذا المذهب الخبيث، بعدما سهّلت لهم المنح الدراسية لبعض السودانيين في سبيل نشر التشيّع في الخرطوم، وتلاها إنشاء السفارة الإيرانية، ثم عديد من المراكز الرسمية والمكتبات العامة والمدارس والمعاهد، وبعض المؤسسات الاقتصادية تحت مظلة القانون؛ منها مدارس مثل مدرسة الإمام علي بن أبي طالب الثانوية للبنين، والجيل الإسلامي لمرحلة التعليم الأساسي للبنين، وفاطمة الزهراء لمرحلة التعليم الأساسي للبنات.

وأضاف: "بعد نداءات العلماء والدعاة تنبه الساسة لهذا الخطر الشيعي وتغلغله المتسارع، فاتخذوا إجراءات صارمة لإغلاق المؤسسات الشيعية والجهود مستمرة في استئصال شأفتهم".

ولم يتوقف هذا المخطط "الخميني" عند هذا الحد؛ حسب قول "الجعيد"؛ بل امتدّ لدولة غانا، وتحديداً بعد إنشاء الجامعة الإسلامية هناك في عام 1999م، الأمر الذي أسهم في نشر المذهب الشيعي الرافضي في غانا، وكانت النتيجة تمكّنها من تخريج الآلاف من طلابها على دفعات، وحققوا لإيران ما كانت تحلم به؛ ليصل عدد متشيعي غانا إلى مليون شيعي، مع دورات الابتعاث الرخيصة إلى إيران، وتدريب الدعاة على المذهب الشيعي هناك".

وعن اهتمام إيران بالقارة السمراء، قال "الجعيد" إنه يعود لعقود الستينيات والسبعينيات، وعقب استقلال الدول الإفريقية؛ فمن خلال إقامة علاقات دبلوماسية معها، ثم ازدياد الاهتمام بالقارة مع فترة التسعينيات، وخاصة خلال عهد "خاتمي"، والذي جعل أجهزة دولة الملالي تنفتح على إفريقيا؛ حيث زار نيجيريا والسنغال وسيراليون ومالي وبنين وزيمبابوي وأوغندا في 2005م.

وأردف: "كشف تقرير صادر عن مركز أبحاث خطورة المد الرافضي في إفريقيا؛ التي باتت مسرحاً لهذا المذهب البدعي المنحرف، باستخدام إمكانات مالية ومؤسسات بحثية، ومن خلال تمويل الجامعات الإفريقية، وإقامة المراكز والمستشفيات ودور الرعاية، والشبكات الإعلامية التي تضم صحفاً ومجلات ومحطات فضائية، مع زيادة عدد المتشيعين في إفريقيا إلى سبعة ملايين في الغرب الإفريقي، ومليون في غانا وحدها، وعدة آلاف في الجزائر، ومثلهم في تنزانيا وغينيا وتونس والسودان وكينيا ومصر وجزر القمر وإريتريا وجنوب إفريقيا وغيرها".

وأتبع "الجعيد": "تزداد الصورة في إفريقيا قتامة إذا ما علمت أن كثيراً من الأبنية والمؤسسات التي بذلها رجال ومؤسسات سنية لأسلمة إفريقيا ها هي اليوم تؤول إلى الرافضة بعد أن أهملت لسنوات فتُستغل لتشييع مسلمي إفريقيا".

واستطرد: "يزداد المشهد قتامة أكثر عندما تعلم أن تشييع إفريقيا لا يجد التفاتاً من أهل السنة، وكان على الحكومات وعلى المنظمات السنية كافة أن تمعن النظر فيما يحدثه الروافض بعقول أهل السنة الأفارقة في مختلف الدول، وإن المواجهة والتحديث يجب أن يكون متنوعاً؛ وأن يكون بالعقل والمال وكل الأسلحة المتاحة الظاهر منها والخفي".

واختتم: "الأمر جلل، لا يتعلق بمجموعة من البشر تريد إحداث فعل ما قد يمكن السكوت عنه؛ بل الأمر تحول ديني كبير وخطر يجتاح القارة السمراء، ويهدد مستقبل الدين الإسلامي من حيث إن إفريقيا باتت ساحة للروافض يعبثون بمستقبلها كله؛ فوجب لزاماً مواجهة المد الشيعي الذي يستهدف إفريقيا ويريد تطويق ومحو أهل السنة من جهة الغرب".