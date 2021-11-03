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النيابة العامة: باشرنا التحقيق مع الجاني في واقعة محاولة الخطف وتم إيقافه على ذمة القضية

صرح مصدر مسؤول بالنيابة العامة بأنه إشارةً لما تم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي من ظهور شخص قام بالشروع في اختطاف فتاة في أحد الشوارع، فقد تمكنت الجهات الأمنية بمحافظة الخبر من تحديد هوية الشخص والقبض عليه، وهو مواطن في العقد الثالث من العمر، ومن أرباب السوابق، وقد باشرت النيابة المختصة التحقيق معه، وصدر الأمر باستمرار إيقافه على ذمة القضية؛ تمهيدًا لاستكمال الإجراءات النظامية بحقه.

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النيابة العامة: باشرنا التحقيق مع الجاني في واقعة محاولة الخطف وتم إيقافه على ذمة القضية
سبق

صرح مصدر مسؤول بالنيابة العامة بأنه إشارةً لما تم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي من ظهور شخص قام بالشروع في اختطاف فتاة في أحد الشوارع، فقد تمكنت الجهات الأمنية بمحافظة الخبر من تحديد هوية الشخص والقبض عليه، وهو مواطن في العقد الثالث من العمر، ومن أرباب السوابق، وقد باشرت النيابة المختصة التحقيق معه، وصدر الأمر باستمرار إيقافه على ذمة القضية؛ تمهيدًا لاستكمال الإجراءات النظامية بحقه.

03 نوفمبر 2021 - 28 ربيع الأول 1443
06:59 PM
اخر تعديل
03 نوفمبر 2021 - 28 ربيع الأول 1443
08:23 PM

النيابة العامة: باشرنا التحقيق مع الجاني في واقعة محاولة الخطف وتم إيقافه على ذمة القضية

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عبدالله البرقاوي - الرياض
4
9,142

صرح مصدر مسؤول بالنيابة العامة بأنه إشارةً لما تم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي من ظهور شخص قام بالشروع في اختطاف فتاة في أحد الشوارع، فقد تمكنت الجهات الأمنية بمحافظة الخبر من تحديد هوية الشخص والقبض عليه، وهو مواطن في العقد الثالث من العمر، ومن أرباب السوابق، وقد باشرت النيابة المختصة التحقيق معه، وصدر الأمر باستمرار إيقافه على ذمة القضية؛ تمهيدًا لاستكمال الإجراءات النظامية بحقه.

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