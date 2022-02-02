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"شرطة الرياض" تطيح بمواطن بعد نشره إعلانات وهمية على مواقع التواصل

شملت بيع تذاكر لأنشطة وفعاليات بهدف الاحتيال.. وأُحيل إلى النيابة العامة

صرَّح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة الرياض بأن شرطة المنطقة تمكنت من تحديد هوية شخص، والقبض عليه؛ وذلك بعد نشره إعلانات وهمية على مواقع التواصل الاجتماعي عن بيع تذاكر لأنشطة وفعاليات بهدف الاحتيال. وهو مواطن، جرى إيقافه، واتُّخذت بحقه الإجراءات النظامية الأولية، وتمت إحالته إلى النيابة العامة.

الرياض شرطة الرياض مواقع التواصل النيابة العامة

الرئيسية/ المملكة / محليات

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"شرطة الرياض" تطيح بمواطن بعد نشره إعلانات وهمية على مواقع التواصل
سبق

صرَّح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة الرياض بأن شرطة المنطقة تمكنت من تحديد هوية شخص، والقبض عليه؛ وذلك بعد نشره إعلانات وهمية على مواقع التواصل الاجتماعي عن بيع تذاكر لأنشطة وفعاليات بهدف الاحتيال. وهو مواطن، جرى إيقافه، واتُّخذت بحقه الإجراءات النظامية الأولية، وتمت إحالته إلى النيابة العامة.

02 فبراير 2022 - 1 رجب 1443
12:09 AM
اخر تعديل
02 فبراير 2022 - 1 رجب 1443
07:32 AM

"شرطة الرياض" تطيح بمواطن بعد نشره إعلانات وهمية على مواقع التواصل

شملت بيع تذاكر لأنشطة وفعاليات بهدف الاحتيال.. وأُحيل إلى النيابة العامة

A A A
وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
1
4,017

صرَّح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة الرياض بأن شرطة المنطقة تمكنت من تحديد هوية شخص، والقبض عليه؛ وذلك بعد نشره إعلانات وهمية على مواقع التواصل الاجتماعي عن بيع تذاكر لأنشطة وفعاليات بهدف الاحتيال. وهو مواطن، جرى إيقافه، واتُّخذت بحقه الإجراءات النظامية الأولية، وتمت إحالته إلى النيابة العامة.

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