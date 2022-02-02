صرَّح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة الرياض بأن شرطة المنطقة تمكنت من تحديد هوية شخص، والقبض عليه؛ وذلك بعد نشره إعلانات وهمية على مواقع التواصل الاجتماعي عن بيع تذاكر لأنشطة وفعاليات بهدف الاحتيال. وهو مواطن، جرى إيقافه، واتُّخذت بحقه الإجراءات النظامية الأولية، وتمت إحالته إلى النيابة العامة.

"شرطة الرياض" تطيح بمواطن بعد نشره إعلانات وهمية على مواقع التواصل وكالة الأنباء السعودية (واس) سبق 2022-02-02 صرَّح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة الرياض بأن شرطة المنطقة تمكنت من تحديد هوية شخص، والقبض عليه؛ وذلك بعد نشره إعلانات وهمية على مواقع التواصل الاجتماعي عن بيع تذاكر لأنشطة وفعاليات بهدف الاحتيال. وهو مواطن، جرى إيقافه، واتُّخذت بحقه الإجراءات النظامية الأولية، وتمت إحالته إلى النيابة العامة.

02 فبراير 2022 - 1 رجب 1443 12:09 AM

اخر تعديل 02 فبراير 2022 - 1 رجب 1443 07:32 AM

"شرطة الرياض" تطيح بمواطن بعد نشره إعلانات وهمية على مواقع التواصل شملت بيع تذاكر لأنشطة وفعاليات بهدف الاحتيال.. وأُحيل إلى النيابة العامة





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صرَّح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة الرياض بأن شرطة المنطقة تمكنت من تحديد هوية شخص، والقبض عليه؛ وذلك بعد نشره إعلانات وهمية على مواقع التواصل الاجتماعي عن بيع تذاكر لأنشطة وفعاليات بهدف الاحتيال. وهو مواطن، جرى إيقافه، واتُّخذت بحقه الإجراءات النظامية الأولية، وتمت إحالته إلى النيابة العامة.