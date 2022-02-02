صرَّح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة الرياض بأن شرطة المنطقة تمكنت من تحديد هوية شخص، والقبض عليه؛ وذلك بعد نشره إعلانات وهمية على مواقع التواصل الاجتماعي عن بيع تذاكر لأنشطة وفعاليات بهدف الاحتيال. وهو مواطن، جرى إيقافه، واتُّخذت بحقه الإجراءات النظامية الأولية، وتمت إحالته إلى النيابة العامة.
"شرطة الرياض" تطيح بمواطن بعد نشره إعلانات وهمية على مواقع التواصل
شملت بيع تذاكر لأنشطة وفعاليات بهدف الاحتيال.. وأُحيل إلى النيابة العامة
صرَّح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة الرياض بأن شرطة المنطقة تمكنت من تحديد هوية شخص، والقبض عليه؛ وذلك بعد نشره إعلانات وهمية على مواقع التواصل الاجتماعي عن بيع تذاكر لأنشطة وفعاليات بهدف الاحتيال. وهو مواطن، جرى إيقافه، واتُّخذت بحقه الإجراءات النظامية الأولية، وتمت إحالته إلى النيابة العامة.الرياض شرطة الرياض مواقع التواصل النيابة العامة
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"شرطة الرياض" تطيح بمواطن بعد نشره إعلانات وهمية على مواقع التواصلوكالة الأنباء السعودية (واس) سبق 2022-02-02
02 فبراير 2022 - 1 رجب 1443
12:09 AM
اخر تعديل
02 فبراير 2022 - 1 رجب 1443
07:32 AM
"شرطة الرياض" تطيح بمواطن بعد نشره إعلانات وهمية على مواقع التواصل
شملت بيع تذاكر لأنشطة وفعاليات بهدف الاحتيال.. وأُحيل إلى النيابة العامة
صرَّح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة الرياض بأن شرطة المنطقة تمكنت من تحديد هوية شخص، والقبض عليه؛ وذلك بعد نشره إعلانات وهمية على مواقع التواصل الاجتماعي عن بيع تذاكر لأنشطة وفعاليات بهدف الاحتيال. وهو مواطن، جرى إيقافه، واتُّخذت بحقه الإجراءات النظامية الأولية، وتمت إحالته إلى النيابة العامة.
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