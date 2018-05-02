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زعيم المعارضة القطرية: تنظيم الحمدين جن جنونه بعد القبض على "الكربي"

قال: ادّعوا أنه في زيارة عائلية ولكن التقارير لديها ما يثبت عكس ذلك

صرح زعيم المعارضة القطرية خالد الهيل بأن تنظيم الحمدين جن جنونهم بعد القبض على جاسوسهم الكربي في اليمن، وفقا لما ذكرته اليوم السابع.

وقال الهيل في تغريدة عبر حسابه الرسمي على موقع تويتر: جن جنون تنظيم الحمدين بعد القبض على جاسوسهم الكربي في اليمن وادعوا أنه في زيارة عائلية ولكن التقارير الأمنية ووحدات الرصد والمتابعة لديها ما يثبت عكس ذلك عموما الأيام ستوضح أكثر مما تم التصريح به حتى الآن".

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زعيم المعارضة القطرية: تنظيم الحمدين جن جنونه بعد القبض على "الكربي"
سبق

صرح زعيم المعارضة القطرية خالد الهيل بأن تنظيم الحمدين جن جنونهم بعد القبض على جاسوسهم الكربي في اليمن، وفقا لما ذكرته اليوم السابع.

وقال الهيل في تغريدة عبر حسابه الرسمي على موقع تويتر: جن جنون تنظيم الحمدين بعد القبض على جاسوسهم الكربي في اليمن وادعوا أنه في زيارة عائلية ولكن التقارير الأمنية ووحدات الرصد والمتابعة لديها ما يثبت عكس ذلك عموما الأيام ستوضح أكثر مما تم التصريح به حتى الآن".

02 مايو 2018 - 16 شعبان 1439
08:00 PM

زعيم المعارضة القطرية: تنظيم الحمدين جن جنونه بعد القبض على "الكربي"

قال: ادّعوا أنه في زيارة عائلية ولكن التقارير لديها ما يثبت عكس ذلك

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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صرح زعيم المعارضة القطرية خالد الهيل بأن تنظيم الحمدين جن جنونهم بعد القبض على جاسوسهم الكربي في اليمن، وفقا لما ذكرته اليوم السابع.

وقال الهيل في تغريدة عبر حسابه الرسمي على موقع تويتر: جن جنون تنظيم الحمدين بعد القبض على جاسوسهم الكربي في اليمن وادعوا أنه في زيارة عائلية ولكن التقارير الأمنية ووحدات الرصد والمتابعة لديها ما يثبت عكس ذلك عموما الأيام ستوضح أكثر مما تم التصريح به حتى الآن".

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