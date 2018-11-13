النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة
خبر عاجل

إعلان تشهير رسمي .. "التجارة" تشهِّر بمواطن ومقيم أُدينا في قضيتَيْ تستر وغش تجاري بالزلفي

مدير جوازات نجران يقلّد "بن ذعار والقحطاني" رتبة "مقدم"

قلّد مدير جوازات منطقة نجران، اللواء سليمان بن صالح السليمان، بطي بن ذعار القحطاني، ومحمد بن عبدالله القحطاني، رتبتيهما الجديدتين، بحضور مساعد مدير جوازات المنطقة، العقيد خالد بن عبدالله العشيوان.

جاء ذلك، بعد صدور الأمر السامي الكريم بترقيتهما من "رائد" إلى رتبة "مقدم".

وهنأ اللواء "السليمان" المقدمين بطي القحطاني، ومحمد القحطاني، متمنياً لهما التوفيق في حياتهما العملية، وأن يكون ذلك حافزاً لهما لبذل المزيد من الجهد والعطاء في مجال عملهما.

وعبر الضابطان المترقيان عن فخرهما واعتزازهما بالثقة الملكية الكريمة، مقدمين خالص شكرهما وامتنانهما لمقام خادم الحرمين الشريفين، وسمو ولي عهده الأمين، ووزير الداخلية - حفظهم الله- ولمدير عام الجوازات واعدين ببذل المزيد من الجهد في خدمة الدين ثم الملك والوطن.

الرئيسية/ المملكة / مجتمع

اعلان
مدير جوازات نجران يقلّد "بن ذعار والقحطاني" رتبة "مقدم"
سبق

قلّد مدير جوازات منطقة نجران، اللواء سليمان بن صالح السليمان، بطي بن ذعار القحطاني، ومحمد بن عبدالله القحطاني، رتبتيهما الجديدتين، بحضور مساعد مدير جوازات المنطقة، العقيد خالد بن عبدالله العشيوان.

جاء ذلك، بعد صدور الأمر السامي الكريم بترقيتهما من "رائد" إلى رتبة "مقدم".

وهنأ اللواء "السليمان" المقدمين بطي القحطاني، ومحمد القحطاني، متمنياً لهما التوفيق في حياتهما العملية، وأن يكون ذلك حافزاً لهما لبذل المزيد من الجهد والعطاء في مجال عملهما.

وعبر الضابطان المترقيان عن فخرهما واعتزازهما بالثقة الملكية الكريمة، مقدمين خالص شكرهما وامتنانهما لمقام خادم الحرمين الشريفين، وسمو ولي عهده الأمين، ووزير الداخلية - حفظهم الله- ولمدير عام الجوازات واعدين ببذل المزيد من الجهد في خدمة الدين ثم الملك والوطن.

13 نوفمبر 2018 - 5 ربيع الأول 1440
05:00 PM

مدير جوازات نجران يقلّد "بن ذعار والقحطاني" رتبة "مقدم"

A A A
صحيفة سبق الإلكترونية - نجران
0
341

قلّد مدير جوازات منطقة نجران، اللواء سليمان بن صالح السليمان، بطي بن ذعار القحطاني، ومحمد بن عبدالله القحطاني، رتبتيهما الجديدتين، بحضور مساعد مدير جوازات المنطقة، العقيد خالد بن عبدالله العشيوان.

جاء ذلك، بعد صدور الأمر السامي الكريم بترقيتهما من "رائد" إلى رتبة "مقدم".

وهنأ اللواء "السليمان" المقدمين بطي القحطاني، ومحمد القحطاني، متمنياً لهما التوفيق في حياتهما العملية، وأن يكون ذلك حافزاً لهما لبذل المزيد من الجهد والعطاء في مجال عملهما.

وعبر الضابطان المترقيان عن فخرهما واعتزازهما بالثقة الملكية الكريمة، مقدمين خالص شكرهما وامتنانهما لمقام خادم الحرمين الشريفين، وسمو ولي عهده الأمين، ووزير الداخلية - حفظهم الله- ولمدير عام الجوازات واعدين ببذل المزيد من الجهد في خدمة الدين ثم الملك والوطن.

اعلان

بالأرقام

29 مليار ..

29 مليار ..

25 أكتوبر
13,497
31.1 مليار ..

31.1 مليار ..

23 إبريل
24,779
88.3 مليار ..

88.3 مليار ..

03 فبراير
52,299
75 مليار ..

75 مليار ..

05 يناير
48,363

كاريكاتير

قطراتير

المقالات

لماذا نقتل أفكارنا؟

لماذا نقتل أفكارنا؟

سلطان رديف
مشروع يقتل مشاريع!

مشروع يقتل مشاريع!

محمد الغامدي
الاتحاد.. وسر الغياب!!!

الاتحاد.. وسر الغياب!!!

وحيد بغدادي
بين ريموند وابن كرمان

بين ريموند وابن كرمان

جمعان الكرت
"سـهرة مع سـحابة بعيـدة"..

"سـهرة مع سـحابة بعيـدة"..

منيف الحربي
الوحدة والتوحيد

الوحدة والتوحيد

يحيى رفاعي
الاتحاد لن يهبــط.. بشـــرط..!!

الاتحاد لن يهبــط.. بشـــرط..!!

محمد الصيـعري
هل تتحول مطاراتنا إلى مولات؟

هل تتحول مطاراتنا إلى مولات؟

عبدالرحمن المرشد
اقتصاد السعودية.. وطفرة الرؤية

اقتصاد السعودية.. وطفرة الرؤية

ماجد البريكان
مرضى (جازان) وفرص العطاء الصحي

مرضى (جازان) وفرص العطاء الصحي

عبدالغني الشيخ

إنفوجرافيك

شمس السبت تشرق على حزمة #أوامر_ملكية.. إعفاء وتعيين وحماية وتطوير
شمس السبت تشرق على حزمة #أوامر_ملكية.. إعفاء وتعيين وحماية وتطوير

بروفايل

تتويج "العيسى" بجائزة "الاعتدال".. قصة طموح حاز إعجاب العالم
تتويج "العيسى" بجائزة "الاعتدال".. قصة طموح حاز إعجاب العالم

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2018

تصميم و برمجة     استضافة