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"تعليم القنفذة" يطلق 60 برنامجاً تستهدف التطوير المهني للتربويين

عبر منصات إلكترونية مختلفة وتستهدف أكثر من 8 آلاف مِن منسوبي التعليم

أطلقت إدارة تعليم القنفذة ممثلة في قسمي التدريب والابتعاث بنين وبنات حزمة من البرامج التدريبية الإلكترونية "التدريب عن بعد" الخاصة بالتطوير المهني للتربويين.

وستكون الفئات المستهدفة من البرامج هي جميع شاغلي الوظائف التعليمية والكادر الإداري بالإدارة.

وشارك مدير التعليم الدكتور محمد الزاحمي مساء أمس الأحد بأحد هذه البرامج (القيادة عن بعد) قدمه رئيس قسم التخطيط والتطوير بالإدارة الدكتور محمد الخريزي وذلك عبر منصة " Virtual-Classroom “.

وتناول البرنامج عدة محاور حول "أسس ومفهوم القيادة عن بعد وركائز القيادة وأبرز أدواتها ومسؤوليات ومهام القائد عن بعد".

يذكر أن تعليم القنفذة اعتمد خلال هذه الفترة 60 برنامجاً متنوعاً في المحتوى يستهدف جميع منسوبي التعليم من المشرفين والمعلمين والقادة والوكلاء والمرشدين.

من جانبه أوضح لـ "سبق" مدير التعليم الدكتور محمد إبراهيم الزاحمي أن مبادرة التدريب عن بُعد جاءت انطلاقاً من الإجراءات الاحترازية التي تقوم بها وزارة التعليم بتعزيز العمل عن بعد، وكذلك تحقيق الفائدة للمستفيدين وهم في منازلهم عبر برامج مثل "Zoom" و“Virtual-Classroom” و"تليجرام" وغيرها، مشيراً إلى حضوره لأول برنامج " القيادة عن بعد"، مشيداً بروعته وأنه كان مفيداً للزملاء في الميدان، لافتاً إلى أن هذا البرنامج وغيره من البرامج والتي خطط لها تهدف إلى تجويد العمل عن بعد وفق إجراءات علمية دقيقة لتحقيق الأهداف المنشودة.


من جانب آخر قال مدير إدارة التدريب التربوي والابتعاث بتعليم القنفذة علي إبراهيم العمري إن هذا البرنامج الذي قُدم مساء الأحد ولمدة ساعتين سبقه برامج أخرى وذلك لتحقيق أعلى درجات الفائدة، كما أن التسجيل في البرامج الأخرى متاح للجميع للفائدة، عبر الرابط التالي: https://cutt.us/NPdfN

ويمكن لمعلمي تعليم القنفذة الحصول على شهادات تدريبية معتمدة تضاف للنمو المهني.

واختتم "العمري" حديثه أن التدريب عن بعد يحظى بمتابعة ودعم مدير التعليم بمحافظة القنفذة الدكتور محمد الزاحمي ومساعده للشؤون التعليمية أحمد الهيثمي، حيث تتم المتابعة على مدار الساعة وفي أدق التفاصيل من أجل تحقيق أعلى درجات الاستفادة للمتدربين والمدربين على حد سواء.

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"تعليم القنفذة" يطلق 60 برنامجاً تستهدف التطوير المهني للتربويين
سبق

أطلقت إدارة تعليم القنفذة ممثلة في قسمي التدريب والابتعاث بنين وبنات حزمة من البرامج التدريبية الإلكترونية "التدريب عن بعد" الخاصة بالتطوير المهني للتربويين.

وستكون الفئات المستهدفة من البرامج هي جميع شاغلي الوظائف التعليمية والكادر الإداري بالإدارة.

وشارك مدير التعليم الدكتور محمد الزاحمي مساء أمس الأحد بأحد هذه البرامج (القيادة عن بعد) قدمه رئيس قسم التخطيط والتطوير بالإدارة الدكتور محمد الخريزي وذلك عبر منصة " Virtual-Classroom “.

وتناول البرنامج عدة محاور حول "أسس ومفهوم القيادة عن بعد وركائز القيادة وأبرز أدواتها ومسؤوليات ومهام القائد عن بعد".

يذكر أن تعليم القنفذة اعتمد خلال هذه الفترة 60 برنامجاً متنوعاً في المحتوى يستهدف جميع منسوبي التعليم من المشرفين والمعلمين والقادة والوكلاء والمرشدين.

من جانبه أوضح لـ "سبق" مدير التعليم الدكتور محمد إبراهيم الزاحمي أن مبادرة التدريب عن بُعد جاءت انطلاقاً من الإجراءات الاحترازية التي تقوم بها وزارة التعليم بتعزيز العمل عن بعد، وكذلك تحقيق الفائدة للمستفيدين وهم في منازلهم عبر برامج مثل "Zoom" و“Virtual-Classroom” و"تليجرام" وغيرها، مشيراً إلى حضوره لأول برنامج " القيادة عن بعد"، مشيداً بروعته وأنه كان مفيداً للزملاء في الميدان، لافتاً إلى أن هذا البرنامج وغيره من البرامج والتي خطط لها تهدف إلى تجويد العمل عن بعد وفق إجراءات علمية دقيقة لتحقيق الأهداف المنشودة.


من جانب آخر قال مدير إدارة التدريب التربوي والابتعاث بتعليم القنفذة علي إبراهيم العمري إن هذا البرنامج الذي قُدم مساء الأحد ولمدة ساعتين سبقه برامج أخرى وذلك لتحقيق أعلى درجات الفائدة، كما أن التسجيل في البرامج الأخرى متاح للجميع للفائدة، عبر الرابط التالي: https://cutt.us/NPdfN

ويمكن لمعلمي تعليم القنفذة الحصول على شهادات تدريبية معتمدة تضاف للنمو المهني.

واختتم "العمري" حديثه أن التدريب عن بعد يحظى بمتابعة ودعم مدير التعليم بمحافظة القنفذة الدكتور محمد الزاحمي ومساعده للشؤون التعليمية أحمد الهيثمي، حيث تتم المتابعة على مدار الساعة وفي أدق التفاصيل من أجل تحقيق أعلى درجات الاستفادة للمتدربين والمدربين على حد سواء.

30 مارس 2020 - 6 شعبان 1441
12:59 AM

"تعليم القنفذة" يطلق 60 برنامجاً تستهدف التطوير المهني للتربويين

عبر منصات إلكترونية مختلفة وتستهدف أكثر من 8 آلاف مِن منسوبي التعليم

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علي السحاري - القنفذة
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أطلقت إدارة تعليم القنفذة ممثلة في قسمي التدريب والابتعاث بنين وبنات حزمة من البرامج التدريبية الإلكترونية "التدريب عن بعد" الخاصة بالتطوير المهني للتربويين.

وستكون الفئات المستهدفة من البرامج هي جميع شاغلي الوظائف التعليمية والكادر الإداري بالإدارة.

وشارك مدير التعليم الدكتور محمد الزاحمي مساء أمس الأحد بأحد هذه البرامج (القيادة عن بعد) قدمه رئيس قسم التخطيط والتطوير بالإدارة الدكتور محمد الخريزي وذلك عبر منصة " Virtual-Classroom “.

وتناول البرنامج عدة محاور حول "أسس ومفهوم القيادة عن بعد وركائز القيادة وأبرز أدواتها ومسؤوليات ومهام القائد عن بعد".

يذكر أن تعليم القنفذة اعتمد خلال هذه الفترة 60 برنامجاً متنوعاً في المحتوى يستهدف جميع منسوبي التعليم من المشرفين والمعلمين والقادة والوكلاء والمرشدين.

من جانبه أوضح لـ "سبق" مدير التعليم الدكتور محمد إبراهيم الزاحمي أن مبادرة التدريب عن بُعد جاءت انطلاقاً من الإجراءات الاحترازية التي تقوم بها وزارة التعليم بتعزيز العمل عن بعد، وكذلك تحقيق الفائدة للمستفيدين وهم في منازلهم عبر برامج مثل "Zoom" و“Virtual-Classroom” و"تليجرام" وغيرها، مشيراً إلى حضوره لأول برنامج " القيادة عن بعد"، مشيداً بروعته وأنه كان مفيداً للزملاء في الميدان، لافتاً إلى أن هذا البرنامج وغيره من البرامج والتي خطط لها تهدف إلى تجويد العمل عن بعد وفق إجراءات علمية دقيقة لتحقيق الأهداف المنشودة.


من جانب آخر قال مدير إدارة التدريب التربوي والابتعاث بتعليم القنفذة علي إبراهيم العمري إن هذا البرنامج الذي قُدم مساء الأحد ولمدة ساعتين سبقه برامج أخرى وذلك لتحقيق أعلى درجات الفائدة، كما أن التسجيل في البرامج الأخرى متاح للجميع للفائدة، عبر الرابط التالي: https://cutt.us/NPdfN

ويمكن لمعلمي تعليم القنفذة الحصول على شهادات تدريبية معتمدة تضاف للنمو المهني.

واختتم "العمري" حديثه أن التدريب عن بعد يحظى بمتابعة ودعم مدير التعليم بمحافظة القنفذة الدكتور محمد الزاحمي ومساعده للشؤون التعليمية أحمد الهيثمي، حيث تتم المتابعة على مدار الساعة وفي أدق التفاصيل من أجل تحقيق أعلى درجات الاستفادة للمتدربين والمدربين على حد سواء.

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