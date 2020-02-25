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"هل تريد وقودًا؟".. شاهد ضيفًا "غير مرغوب به" في أغرب مكان

يُنصح بعدم تسليط الأضواء على عينيه

كأنه حافلة جاءت للتزود بالوقود، فاجأ فرس نهر عملاقٍ، السائقين والعاملين في إحدى محطات التزود بالوقود في سانت لوسيا بجنوب إفريقيا، بعدما ظهر ليلًا في المحطة بشكل مباغت.

وأظهر مقطع فيديو نشرته صحيفة "صنداي تايمز" البريطانية، فرس النهر وهو يتجول قرب مضخات الوقود بالمحطة، في الوقت الذي كان العملاء والموظفون فيه ينظرون إليه.

وبحسب مالك المحطة؛ فإن المشهد كان غير مألوف، رغم انتشار هذا الحيوان بكثرة في المنطقة التي تشتهر أيضًا باحتضانها لأعداد كبيرة من السلاحف والتماسيح.

ويُنصح زوار المنطقة باستمرار، بتحاشي الاقتراب من أفراس النهر أو تسليط الأضواء على أعينها؛ إذ يمكن أن تثير مثل هذه السلوكيات الروح العدوانية لديها.

وبمقدور أفراس النهر الركض بسرعة تصل إلى 32 كيلومترًا في الساعة تقريبًا؛ علمًا بأنها تكون أكثر خطورة عندما تتواجد في المياه؛ حيث تستخدم فكوكها القوية في مواجهة التماسيح.

فرس النهر محطة وقود

الرئيسية/ محطات

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"هل تريد وقودًا؟".. شاهد ضيفًا "غير مرغوب به" في أغرب مكان
سبق

كأنه حافلة جاءت للتزود بالوقود، فاجأ فرس نهر عملاقٍ، السائقين والعاملين في إحدى محطات التزود بالوقود في سانت لوسيا بجنوب إفريقيا، بعدما ظهر ليلًا في المحطة بشكل مباغت.

وأظهر مقطع فيديو نشرته صحيفة "صنداي تايمز" البريطانية، فرس النهر وهو يتجول قرب مضخات الوقود بالمحطة، في الوقت الذي كان العملاء والموظفون فيه ينظرون إليه.

وبحسب مالك المحطة؛ فإن المشهد كان غير مألوف، رغم انتشار هذا الحيوان بكثرة في المنطقة التي تشتهر أيضًا باحتضانها لأعداد كبيرة من السلاحف والتماسيح.

ويُنصح زوار المنطقة باستمرار، بتحاشي الاقتراب من أفراس النهر أو تسليط الأضواء على أعينها؛ إذ يمكن أن تثير مثل هذه السلوكيات الروح العدوانية لديها.

وبمقدور أفراس النهر الركض بسرعة تصل إلى 32 كيلومترًا في الساعة تقريبًا؛ علمًا بأنها تكون أكثر خطورة عندما تتواجد في المياه؛ حيث تستخدم فكوكها القوية في مواجهة التماسيح.

25 فبراير 2020 - 1 رجب 1441
01:26 PM

"هل تريد وقودًا؟".. شاهد ضيفًا "غير مرغوب به" في أغرب مكان

يُنصح بعدم تسليط الأضواء على عينيه

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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كأنه حافلة جاءت للتزود بالوقود، فاجأ فرس نهر عملاقٍ، السائقين والعاملين في إحدى محطات التزود بالوقود في سانت لوسيا بجنوب إفريقيا، بعدما ظهر ليلًا في المحطة بشكل مباغت.

وأظهر مقطع فيديو نشرته صحيفة "صنداي تايمز" البريطانية، فرس النهر وهو يتجول قرب مضخات الوقود بالمحطة، في الوقت الذي كان العملاء والموظفون فيه ينظرون إليه.

وبحسب مالك المحطة؛ فإن المشهد كان غير مألوف، رغم انتشار هذا الحيوان بكثرة في المنطقة التي تشتهر أيضًا باحتضانها لأعداد كبيرة من السلاحف والتماسيح.

ويُنصح زوار المنطقة باستمرار، بتحاشي الاقتراب من أفراس النهر أو تسليط الأضواء على أعينها؛ إذ يمكن أن تثير مثل هذه السلوكيات الروح العدوانية لديها.

وبمقدور أفراس النهر الركض بسرعة تصل إلى 32 كيلومترًا في الساعة تقريبًا؛ علمًا بأنها تكون أكثر خطورة عندما تتواجد في المياه؛ حيث تستخدم فكوكها القوية في مواجهة التماسيح.

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