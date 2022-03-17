النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

سلطنة عمان تعلن شفاء 3 مصابين بفيروس كورونا

العدد الكلي للحالات المسجلة وصل إلى 24 إصابة

تَمَاثَل ثلاثة مرضى من المصابين بمرض فيروس كورونا المستجد في سلطنة عمان للشفاء؛ ليصبح بذلك العدد الكلي للحالات التي شفيت 12 حالة.

وكانت وزارة الصحة العمانية، قد أعلنت أمس تسجيل إصابتين جديدتين بفيروس كورونا لمواطنين عمانيين مرتبطين بالسفر إلى الخارج؛ مضيفةً أن حالتيهما مستقرتان ويخضعان للعزل المنزلي.

وأوضحت، في بيانها، أنه بذلك يصبح العدد الكلي للحالات المسجلة في عمان 24 حالةً، 22 حالةً منها مرتبطة بالسفر إلى الخارج، وأنه يجري التقصي الوبائي عن حالتين.

عمان فيروس كورونا الجديد

الرئيسية/ محطات

اعلان
سلطنة عمان تعلن شفاء 3 مصابين بفيروس كورونا
سبق

تَمَاثَل ثلاثة مرضى من المصابين بمرض فيروس كورونا المستجد في سلطنة عمان للشفاء؛ ليصبح بذلك العدد الكلي للحالات التي شفيت 12 حالة.

وكانت وزارة الصحة العمانية، قد أعلنت أمس تسجيل إصابتين جديدتين بفيروس كورونا لمواطنين عمانيين مرتبطين بالسفر إلى الخارج؛ مضيفةً أن حالتيهما مستقرتان ويخضعان للعزل المنزلي.

وأوضحت، في بيانها، أنه بذلك يصبح العدد الكلي للحالات المسجلة في عمان 24 حالةً، 22 حالةً منها مرتبطة بالسفر إلى الخارج، وأنه يجري التقصي الوبائي عن حالتين.

17 مارس 2020 - 22 رجب 1441
02:10 PM

سلطنة عمان تعلن شفاء 3 مصابين بفيروس كورونا

العدد الكلي للحالات المسجلة وصل إلى 24 إصابة

A A A
وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
0
648

تَمَاثَل ثلاثة مرضى من المصابين بمرض فيروس كورونا المستجد في سلطنة عمان للشفاء؛ ليصبح بذلك العدد الكلي للحالات التي شفيت 12 حالة.

وكانت وزارة الصحة العمانية، قد أعلنت أمس تسجيل إصابتين جديدتين بفيروس كورونا لمواطنين عمانيين مرتبطين بالسفر إلى الخارج؛ مضيفةً أن حالتيهما مستقرتان ويخضعان للعزل المنزلي.

وأوضحت، في بيانها، أنه بذلك يصبح العدد الكلي للحالات المسجلة في عمان 24 حالةً، 22 حالةً منها مرتبطة بالسفر إلى الخارج، وأنه يجري التقصي الوبائي عن حالتين.

اعلان

بالأرقام

2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
4,342
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
12,784
70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
18,681
53.8 مليار

53.8 مليار

31 يوليو
39,771

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

كورونا والعالم.. مواجهة مصيرية وقصص ساخرة و"رُب ضارة نافعة"
كورونا والعالم.. مواجهة مصيرية وقصص ساخرة و"رُب ضارة نافعة"

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2020

تصميم و برمجة     استضافة