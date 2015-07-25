"الصحة العالمية": لقاحات كورونا متوافقة مع الشريعة الإسلامية
نفت وجود أي مكون حيواني بها
نفت منظمة الصحة العالمية، اليوم (السبت)، وجود أي مكون حيواني من أي نوع كان في تركيبة اللقاحات المضادة لفيروس كورونا المستجد، مؤكدة أنها حلال.
وقالت المنظمة عبر حسابها الرسمي على "فيسبوك": "إن اللقاحات المضادة لفيروس كورونا حلال وهي متوافقة مع قوانين للشريعة الإسلامية".
منظمة الصحة العالمية
فيروس كورونا الجديد
لقاح كورونا
"الصحة العالمية": لقاحات كورونا متوافقة مع الشريعة الإسلامية
صحيفة سبق الإلكترونية
سبق
2021-07-24
نفت منظمة الصحة العالمية، اليوم (السبت)، وجود أي مكون حيواني من أي نوع كان في تركيبة اللقاحات المضادة لفيروس كورونا المستجد، مؤكدة أنها حلال.
وقالت المنظمة عبر حسابها الرسمي على "فيسبوك": "إن اللقاحات المضادة لفيروس كورونا حلال وهي متوافقة مع قوانين للشريعة الإسلامية".
24 يوليو 2021 - 14 ذو الحجة 1442
06:29 PM
اخر تعديل
25 يوليو 2021 - 15 ذو الحجة 1442
07:17 AM
"الصحة العالمية": لقاحات كورونا متوافقة مع الشريعة الإسلامية
نفت وجود أي مكون حيواني بها
نفت منظمة الصحة العالمية، اليوم (السبت)، وجود أي مكون حيواني من أي نوع كان في تركيبة اللقاحات المضادة لفيروس كورونا المستجد، مؤكدة أنها حلال.
وقالت المنظمة عبر حسابها الرسمي على "فيسبوك": "إن اللقاحات المضادة لفيروس كورونا حلال وهي متوافقة مع قوانين للشريعة الإسلامية".