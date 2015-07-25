النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

"الصحة العالمية": لقاحات كورونا متوافقة مع الشريعة الإسلامية

نفت وجود أي مكون حيواني بها

نفت منظمة الصحة العالمية، اليوم (السبت)، وجود أي مكون حيواني من أي نوع كان في تركيبة اللقاحات المضادة لفيروس كورونا المستجد، مؤكدة أنها حلال.

وقالت المنظمة عبر حسابها الرسمي على "فيسبوك": "إن اللقاحات المضادة لفيروس كورونا حلال وهي متوافقة مع قوانين للشريعة الإسلامية".

منظمة الصحة العالمية فيروس كورونا الجديد لقاح كورونا

الرئيسية/ محطات

اعلان
"الصحة العالمية": لقاحات كورونا متوافقة مع الشريعة الإسلامية
سبق

نفت منظمة الصحة العالمية، اليوم (السبت)، وجود أي مكون حيواني من أي نوع كان في تركيبة اللقاحات المضادة لفيروس كورونا المستجد، مؤكدة أنها حلال.

وقالت المنظمة عبر حسابها الرسمي على "فيسبوك": "إن اللقاحات المضادة لفيروس كورونا حلال وهي متوافقة مع قوانين للشريعة الإسلامية".

24 يوليو 2021 - 14 ذو الحجة 1442
06:29 PM
اخر تعديل
25 يوليو 2021 - 15 ذو الحجة 1442
07:17 AM

"الصحة العالمية": لقاحات كورونا متوافقة مع الشريعة الإسلامية

نفت وجود أي مكون حيواني بها

A A A
صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
4
3,480

نفت منظمة الصحة العالمية، اليوم (السبت)، وجود أي مكون حيواني من أي نوع كان في تركيبة اللقاحات المضادة لفيروس كورونا المستجد، مؤكدة أنها حلال.

وقالت المنظمة عبر حسابها الرسمي على "فيسبوك": "إن اللقاحات المضادة لفيروس كورونا حلال وهي متوافقة مع قوانين للشريعة الإسلامية".

اعلان

بالأرقام

201,250 سيارة ..

201,250 سيارة ..

05 يوليو
9,072
38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
13,148
2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
14,477
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
32,957

كاريكاتير

نفاق جماعة "الاخوان" الإرهابية

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

إرهابي ومتخلف!.. متى تتحرك السينما العربية لمواجهة الإساءة الهوليودية لصورة العربي؟
إرهابي ومتخلف!.. متى تتحرك السينما العربية لمواجهة الإساءة الهوليودية لصورة العربي؟

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2021

تصميم و برمجة     استضافة