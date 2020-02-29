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الخرج .. مصادرة كميات كبيرة من المحاصيل من الجائلين في أحياء السيح

يستغلون الأرصفة في الميادين والحدائق العامة وحول المساجد لعرض مبيعاتهم

صادرت بلدية الخرج، مساء أمس، كميات كبيرة من المحاصيل الزراعية، خلال حملة مكثّفة على مواقع انتشار الباعة الجائلين في عددٍ من الأحياء بمدينة السيح، والباعة الذين يستغلون الأرصفة في الميادين والحدائق العامة وحول المساجد لعرض مبيعاتهم.

‏وأهابت بلدية الخرج بجميع المواطنين والمقيمين، التعاون مع الإدارات الخدمية في جهاز البلدية، والإبلاغ عن أيّ مخالفات صحية أو نظامية في أحياء مدينة السيح أو في المراكز والقرى التي تقع ضمن نطاق خدماتها، من خلال الاتصال على رقم الطوارئ (940) على مدار الساعة.

بلدية الخرج الباعة الجائلين السيح

الرئيسية/ المملكة / محليات

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الخرج .. مصادرة كميات كبيرة من المحاصيل من الجائلين في أحياء السيح
سبق

صادرت بلدية الخرج، مساء أمس، كميات كبيرة من المحاصيل الزراعية، خلال حملة مكثّفة على مواقع انتشار الباعة الجائلين في عددٍ من الأحياء بمدينة السيح، والباعة الذين يستغلون الأرصفة في الميادين والحدائق العامة وحول المساجد لعرض مبيعاتهم.

‏وأهابت بلدية الخرج بجميع المواطنين والمقيمين، التعاون مع الإدارات الخدمية في جهاز البلدية، والإبلاغ عن أيّ مخالفات صحية أو نظامية في أحياء مدينة السيح أو في المراكز والقرى التي تقع ضمن نطاق خدماتها، من خلال الاتصال على رقم الطوارئ (940) على مدار الساعة.

29 فبراير 2020 - 5 رجب 1441
10:57 AM

الخرج .. مصادرة كميات كبيرة من المحاصيل من الجائلين في أحياء السيح

يستغلون الأرصفة في الميادين والحدائق العامة وحول المساجد لعرض مبيعاتهم

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الخرج
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صادرت بلدية الخرج، مساء أمس، كميات كبيرة من المحاصيل الزراعية، خلال حملة مكثّفة على مواقع انتشار الباعة الجائلين في عددٍ من الأحياء بمدينة السيح، والباعة الذين يستغلون الأرصفة في الميادين والحدائق العامة وحول المساجد لعرض مبيعاتهم.

‏وأهابت بلدية الخرج بجميع المواطنين والمقيمين، التعاون مع الإدارات الخدمية في جهاز البلدية، والإبلاغ عن أيّ مخالفات صحية أو نظامية في أحياء مدينة السيح أو في المراكز والقرى التي تقع ضمن نطاق خدماتها، من خلال الاتصال على رقم الطوارئ (940) على مدار الساعة.

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