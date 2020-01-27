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بدعوة من "حصة بنت سلمان".. وفود من المسنين والمسنات يزورون نزلاء منطقة المربع التاريخية

زار وفد من دار الرعاية الاجتماعية للمسنين وآخر من دار الرعاية الاجتماعية للمسنات بالرياض يضم مجموعة من الآباء والأمهات نزلاء الدارين وعدد من الإداريين والإداريات، منطقة (المربع) إحدى مواقع موسم الرياض؛ استجابةً لدعوة كريمة من الأميرة حصة بنت سلمان بن عبدالعزيز في إطار مبادراتها الإنسانية ومشاركاتها المجتمعية.

وتجولت الوفود في الزيارتين بصحبة المنظمين في معالم المنطقة التي شملت قصر المربع التاريخي ومتحف الملك عبدالعزيز الوطني، واستمعوا إلى نبذة تعريفيه عنهما ومتى تم تأسيسهما، كما شملت الزيارة حديقة المربع المضيئة، والمشاركة في عديد الفعاليات المصاحبة.

تجدر الإشارة إلى أن دور الرعاية الاجتماعية التابعة لفرع وزارة العمل والتنمية الاجتماعية بمنطقة الرياض تضع في مقدمة اهتماماتها تفعيل البرامج والأنشطة وما تشمله من زيارات ورحلات لما في ذلك من فوائد إيجابية لكبار السن نفسياً وصحياً.

دار الرعاية الاجتماعية للمسنين دار الرعاية الاجتماعية للمسنات الأميرة حصة بنت سلمان

الرئيسية/ المملكة / محليات

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بدعوة من "حصة بنت سلمان".. وفود من المسنين والمسنات يزورون نزلاء منطقة المربع التاريخية
سبق

زار وفد من دار الرعاية الاجتماعية للمسنين وآخر من دار الرعاية الاجتماعية للمسنات بالرياض يضم مجموعة من الآباء والأمهات نزلاء الدارين وعدد من الإداريين والإداريات، منطقة (المربع) إحدى مواقع موسم الرياض؛ استجابةً لدعوة كريمة من الأميرة حصة بنت سلمان بن عبدالعزيز في إطار مبادراتها الإنسانية ومشاركاتها المجتمعية.

وتجولت الوفود في الزيارتين بصحبة المنظمين في معالم المنطقة التي شملت قصر المربع التاريخي ومتحف الملك عبدالعزيز الوطني، واستمعوا إلى نبذة تعريفيه عنهما ومتى تم تأسيسهما، كما شملت الزيارة حديقة المربع المضيئة، والمشاركة في عديد الفعاليات المصاحبة.

تجدر الإشارة إلى أن دور الرعاية الاجتماعية التابعة لفرع وزارة العمل والتنمية الاجتماعية بمنطقة الرياض تضع في مقدمة اهتماماتها تفعيل البرامج والأنشطة وما تشمله من زيارات ورحلات لما في ذلك من فوائد إيجابية لكبار السن نفسياً وصحياً.

27 يناير 2020 - 2 جمادى الآخر 1441
06:25 PM
اخر تعديل
27 يناير 2020 - 2 جمادى الآخر 1441
08:01 PM

بدعوة من "حصة بنت سلمان".. وفود من المسنين والمسنات يزورون نزلاء منطقة المربع التاريخية

A A A
صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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زار وفد من دار الرعاية الاجتماعية للمسنين وآخر من دار الرعاية الاجتماعية للمسنات بالرياض يضم مجموعة من الآباء والأمهات نزلاء الدارين وعدد من الإداريين والإداريات، منطقة (المربع) إحدى مواقع موسم الرياض؛ استجابةً لدعوة كريمة من الأميرة حصة بنت سلمان بن عبدالعزيز في إطار مبادراتها الإنسانية ومشاركاتها المجتمعية.

وتجولت الوفود في الزيارتين بصحبة المنظمين في معالم المنطقة التي شملت قصر المربع التاريخي ومتحف الملك عبدالعزيز الوطني، واستمعوا إلى نبذة تعريفيه عنهما ومتى تم تأسيسهما، كما شملت الزيارة حديقة المربع المضيئة، والمشاركة في عديد الفعاليات المصاحبة.

تجدر الإشارة إلى أن دور الرعاية الاجتماعية التابعة لفرع وزارة العمل والتنمية الاجتماعية بمنطقة الرياض تضع في مقدمة اهتماماتها تفعيل البرامج والأنشطة وما تشمله من زيارات ورحلات لما في ذلك من فوائد إيجابية لكبار السن نفسياً وصحياً.

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