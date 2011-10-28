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رئيس جامعة جازان يدشن حملة التطعيم ضد الأنفلونزا الموسمية

أكد أهمية الدور التوعوي لتعزيز الجوانب الصحية

دشن رئيس جامعة جازان الدكتور مرعي بن حسين القحطاني، حملة تطعيم ضد الأنفلونزا الموسمية، وتنفذها الإدارة العامة للخدمات الطبية وتشغيل المستشفى الجامعي.

يأتي ذلك ضمن الحملة الوطنية للتطعيم ضد الأنفلونزا الموسمية، بحضور وكلاء الجامعة، صباح اليوم.

وأكد رئيس الجامعة أهمية الدور التوعوي لتعزيز الجوانب الصحية، منوهًا إلى جهود الإدارة العامة للخدمات الطبية وتشغيل المستشفى الجامعي في تنظيم الحملة وتسهيل الاستفادة منها عبر حجز المواعيد إلكترونيًّا لكافة منسوبي وطلاب الجامعة وعائلاتهم للوقاية من الأنفلونزا.

وأوضح المشرف العام على إدارة الخدمات الطبية وتشغيل المستشفى الجامعي الدكتور مدني بن علي آل عيسى، أن الجامعة أتاحت لكل منسوبيها وعائلاتهم أخذ اللقاح من خلال مركز الخدمات الطبية الجامعي بعد أخذ مواعيد عن طريق الموقع الإلكتروني للمركز.

ولفت إلى أن اللقاح هو وسيلة للحماية من الفيروس ويساعد على منع انتشاره ويقلل من الإصابة، خاصة الفئات الأكثر عرضة للإنفلونزا؛ ومنهم: الأطفال الأقل من خمس سنوات، والنساء الحوامل، ومرضى الضغط والسكري، والربو، ومرضى القلب المزمن، وأمراض الكبد المزمنة، والممارسون الصحيون، للحد من انتشار العدوى وتقليل احتمالية الإصابة بمضاعفات الإنفلونزا.

وبيّن المشرف على مركز الخدمات الطبية الجامعي الدكتور عبد العزيز الحازمي، أنه تم تخصيص أربع عيادات طبية تعمل بصورة متزامنة لاستقبال الراغبين في الحصول على التطعيمات مع تطبيق الإجراءات الاحترازية ضد فيروس كورونا، مشيرًا إلى أنه تم توفير اللقاح بكميات كافية بالتعاون مع إدارة الشؤون الصحية بمنطقة جازان.

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رئيس جامعة جازان يدشن حملة التطعيم ضد الأنفلونزا الموسمية
سبق

دشن رئيس جامعة جازان الدكتور مرعي بن حسين القحطاني، حملة تطعيم ضد الأنفلونزا الموسمية، وتنفذها الإدارة العامة للخدمات الطبية وتشغيل المستشفى الجامعي.

يأتي ذلك ضمن الحملة الوطنية للتطعيم ضد الأنفلونزا الموسمية، بحضور وكلاء الجامعة، صباح اليوم.

وأكد رئيس الجامعة أهمية الدور التوعوي لتعزيز الجوانب الصحية، منوهًا إلى جهود الإدارة العامة للخدمات الطبية وتشغيل المستشفى الجامعي في تنظيم الحملة وتسهيل الاستفادة منها عبر حجز المواعيد إلكترونيًّا لكافة منسوبي وطلاب الجامعة وعائلاتهم للوقاية من الأنفلونزا.

وأوضح المشرف العام على إدارة الخدمات الطبية وتشغيل المستشفى الجامعي الدكتور مدني بن علي آل عيسى، أن الجامعة أتاحت لكل منسوبيها وعائلاتهم أخذ اللقاح من خلال مركز الخدمات الطبية الجامعي بعد أخذ مواعيد عن طريق الموقع الإلكتروني للمركز.

ولفت إلى أن اللقاح هو وسيلة للحماية من الفيروس ويساعد على منع انتشاره ويقلل من الإصابة، خاصة الفئات الأكثر عرضة للإنفلونزا؛ ومنهم: الأطفال الأقل من خمس سنوات، والنساء الحوامل، ومرضى الضغط والسكري، والربو، ومرضى القلب المزمن، وأمراض الكبد المزمنة، والممارسون الصحيون، للحد من انتشار العدوى وتقليل احتمالية الإصابة بمضاعفات الإنفلونزا.

وبيّن المشرف على مركز الخدمات الطبية الجامعي الدكتور عبد العزيز الحازمي، أنه تم تخصيص أربع عيادات طبية تعمل بصورة متزامنة لاستقبال الراغبين في الحصول على التطعيمات مع تطبيق الإجراءات الاحترازية ضد فيروس كورونا، مشيرًا إلى أنه تم توفير اللقاح بكميات كافية بالتعاون مع إدارة الشؤون الصحية بمنطقة جازان.

28 أكتوبر 2020 - 11 ربيع الأول 1442
05:47 PM

رئيس جامعة جازان يدشن حملة التطعيم ضد الأنفلونزا الموسمية

أكد أهمية الدور التوعوي لتعزيز الجوانب الصحية

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صحيفة سبق الإلكترونية - جازان
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دشن رئيس جامعة جازان الدكتور مرعي بن حسين القحطاني، حملة تطعيم ضد الأنفلونزا الموسمية، وتنفذها الإدارة العامة للخدمات الطبية وتشغيل المستشفى الجامعي.

يأتي ذلك ضمن الحملة الوطنية للتطعيم ضد الأنفلونزا الموسمية، بحضور وكلاء الجامعة، صباح اليوم.

وأكد رئيس الجامعة أهمية الدور التوعوي لتعزيز الجوانب الصحية، منوهًا إلى جهود الإدارة العامة للخدمات الطبية وتشغيل المستشفى الجامعي في تنظيم الحملة وتسهيل الاستفادة منها عبر حجز المواعيد إلكترونيًّا لكافة منسوبي وطلاب الجامعة وعائلاتهم للوقاية من الأنفلونزا.

وأوضح المشرف العام على إدارة الخدمات الطبية وتشغيل المستشفى الجامعي الدكتور مدني بن علي آل عيسى، أن الجامعة أتاحت لكل منسوبيها وعائلاتهم أخذ اللقاح من خلال مركز الخدمات الطبية الجامعي بعد أخذ مواعيد عن طريق الموقع الإلكتروني للمركز.

ولفت إلى أن اللقاح هو وسيلة للحماية من الفيروس ويساعد على منع انتشاره ويقلل من الإصابة، خاصة الفئات الأكثر عرضة للإنفلونزا؛ ومنهم: الأطفال الأقل من خمس سنوات، والنساء الحوامل، ومرضى الضغط والسكري، والربو، ومرضى القلب المزمن، وأمراض الكبد المزمنة، والممارسون الصحيون، للحد من انتشار العدوى وتقليل احتمالية الإصابة بمضاعفات الإنفلونزا.

وبيّن المشرف على مركز الخدمات الطبية الجامعي الدكتور عبد العزيز الحازمي، أنه تم تخصيص أربع عيادات طبية تعمل بصورة متزامنة لاستقبال الراغبين في الحصول على التطعيمات مع تطبيق الإجراءات الاحترازية ضد فيروس كورونا، مشيرًا إلى أنه تم توفير اللقاح بكميات كافية بالتعاون مع إدارة الشؤون الصحية بمنطقة جازان.

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