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أمير الرياض يناقش مع قيادات "أداء" سبل تحسين الخدمات الحكومية

خلال استقباله لهم في مكتبه بقصر الحكم اليوم

استقبل أمير منطقة الرياض، الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز، بمكتبه بقصر الحكم اليوم، مدير عام المركز الوطني لقياس أداء الأجهزة العامة "أداء"، المهندس حسام الدين بن صالح المدني، وعدداً من قيادات المركز، وذلك بحضور نائب أمير المنطقة الأمير محمد بن عبدالرحمن بن عبدالعزيز.

واستعرض القائمون على مركز "أداء" خلال الاستقبال المهام والأهداف التي اشتملت على قياس أداء الأجهزة الحكومية من خلال تطبيق نماذج ومنهجيات وأدوات موحدة وملزمة لها لدعم كفايتها وفاعليتها، وإعداد تقارير دورية حول نتائج أدائها.

كما اطلع أمير منطقة الرياض ونائبه، على تطبيق "وطني" أحد أدوات المركز في قياس رضا المستفيد، الذي يعد منصة تفاعلية تمكّن المستخدمين من مواطنين ومقيمين وزائرين للمملكة من تقييم مراكز الخدمة وخدمات الأجهزة الحكومية المقدمة.

وجرى خلال الاستقبال مناقشة سبل التعاون البنّاء والمثمر بين إمارة منطقة الرياض، ومركز "أداء"، وذلك في مجال قياس وإدارة الأداء وتحسين الخدمات الحكومية.

وثمن الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز عمل المركز الوطني لقياس أداء الأجهزة العامة، وما يقوم به في سبيل دعم وتطوير الأداء الحكومي العام.

حضر الاستقبال وكيل إمارة منطقة الرياض الدكتور فيصل بن عبدالعزيز السديري.

الرئيسية/ المملكة / محليات

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أمير الرياض يناقش مع قيادات "أداء" سبل تحسين الخدمات الحكومية
سبق

استقبل أمير منطقة الرياض، الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز، بمكتبه بقصر الحكم اليوم، مدير عام المركز الوطني لقياس أداء الأجهزة العامة "أداء"، المهندس حسام الدين بن صالح المدني، وعدداً من قيادات المركز، وذلك بحضور نائب أمير المنطقة الأمير محمد بن عبدالرحمن بن عبدالعزيز.

واستعرض القائمون على مركز "أداء" خلال الاستقبال المهام والأهداف التي اشتملت على قياس أداء الأجهزة الحكومية من خلال تطبيق نماذج ومنهجيات وأدوات موحدة وملزمة لها لدعم كفايتها وفاعليتها، وإعداد تقارير دورية حول نتائج أدائها.

كما اطلع أمير منطقة الرياض ونائبه، على تطبيق "وطني" أحد أدوات المركز في قياس رضا المستفيد، الذي يعد منصة تفاعلية تمكّن المستخدمين من مواطنين ومقيمين وزائرين للمملكة من تقييم مراكز الخدمة وخدمات الأجهزة الحكومية المقدمة.

وجرى خلال الاستقبال مناقشة سبل التعاون البنّاء والمثمر بين إمارة منطقة الرياض، ومركز "أداء"، وذلك في مجال قياس وإدارة الأداء وتحسين الخدمات الحكومية.

وثمن الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز عمل المركز الوطني لقياس أداء الأجهزة العامة، وما يقوم به في سبيل دعم وتطوير الأداء الحكومي العام.

حضر الاستقبال وكيل إمارة منطقة الرياض الدكتور فيصل بن عبدالعزيز السديري.

14 نوفمبر 2018 - 6 ربيع الأول 1440
06:53 PM

أمير الرياض يناقش مع قيادات "أداء" سبل تحسين الخدمات الحكومية

خلال استقباله لهم في مكتبه بقصر الحكم اليوم

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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استقبل أمير منطقة الرياض، الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز، بمكتبه بقصر الحكم اليوم، مدير عام المركز الوطني لقياس أداء الأجهزة العامة "أداء"، المهندس حسام الدين بن صالح المدني، وعدداً من قيادات المركز، وذلك بحضور نائب أمير المنطقة الأمير محمد بن عبدالرحمن بن عبدالعزيز.

واستعرض القائمون على مركز "أداء" خلال الاستقبال المهام والأهداف التي اشتملت على قياس أداء الأجهزة الحكومية من خلال تطبيق نماذج ومنهجيات وأدوات موحدة وملزمة لها لدعم كفايتها وفاعليتها، وإعداد تقارير دورية حول نتائج أدائها.

كما اطلع أمير منطقة الرياض ونائبه، على تطبيق "وطني" أحد أدوات المركز في قياس رضا المستفيد، الذي يعد منصة تفاعلية تمكّن المستخدمين من مواطنين ومقيمين وزائرين للمملكة من تقييم مراكز الخدمة وخدمات الأجهزة الحكومية المقدمة.

وجرى خلال الاستقبال مناقشة سبل التعاون البنّاء والمثمر بين إمارة منطقة الرياض، ومركز "أداء"، وذلك في مجال قياس وإدارة الأداء وتحسين الخدمات الحكومية.

وثمن الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز عمل المركز الوطني لقياس أداء الأجهزة العامة، وما يقوم به في سبيل دعم وتطوير الأداء الحكومي العام.

حضر الاستقبال وكيل إمارة منطقة الرياض الدكتور فيصل بن عبدالعزيز السديري.

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