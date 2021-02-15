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"الصحة" تدعو إلى التسجيل في تطبيق "صحتي" للحصول على لقاح كورونا

أكدت مجانية الحصول عليه للمواطنين والمقيمين إنفاذاً لتوجيهات القيادة

دعت "الصحة" الجميع إلى التسجيل للحصول على لقاح كورونا، وذلك عبر تطبيق "صحتي"؛ حفاظاً على صحتهم وسلامتهم، وحماية لهم -بإذن الله- من الإصابة بفيروس كورونا المستجد كوفيد-19، مؤكدةً مجانية الحصول على اللقاح لجميع المواطنين والمقيمين؛ وذلك إنفاذاً لتوجيهات القيادة الحكيمة.

كما أهابت "الصحة" بكل أفراد المجتمع الاستفادة من خدمات عيادات "تطمن" التي هيأتها الوزارة لخدمة كل من يشعر بأعراض كورونا مثل "ارتفاع في درجة الحرارة، وضيق في التنفس، وألم في الصدر، وسعال، واحتقان الحلق، وإسهال، وفقدان حاسة الشم والتذوق"، وتقديم الرعاية الطبية والعلاج اللازم لهم، لافتةً إلى أن هذه العيادات يُمكن زيارتها بدون حجز موعد، وتوجد في بعض المراكز الصحية وبعض المستشفيات في مختلف مناطق المملكة، وتعمل على مدار الساعة، وبعضها لمدة 16 ساعة طوال أيام الأسبوع.

وفي نفس السياق، أعلنت "الصحة" إحصائية جديدة لمستجدات كورونا في المملكة خلال الـ24 ساعة الماضية تضمنت تسجيل (314) حالة مؤكدة وتعافي (341) حالة، فيما بلغ عدد الحالات النشطة (2682) منها (472) حالة حرجة.

وبينت الإحصائية أن إجمالي عدد الإصابات في المملكة بلغ (373046) حالة، وبلغ عدد حالات التعافي (363926) حالة.

وفيما يخص الوفيات، فقد تم تسجيل عدد (5) حالات، حيث وصل إجمالي عدد الوفيات في المملكة إلى (6438) حالة "يرحمهم الله جميعاً"، كما تم إجراء (49060) فحصاً مخبرياً.

ونصحت الجميع بالتواصل مع مركز (937) للاستشارات والاستفسارات على مدار الساعة، والحصول على المعلومات الصحية والخدمات ومعرفة مستجدات فيروس كورونا.

وزارة الصحة فيروس كورونا الجديد

الرئيسية/ المملكة / محليات

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"الصحة" تدعو إلى التسجيل في تطبيق "صحتي" للحصول على لقاح كورونا
سبق

دعت "الصحة" الجميع إلى التسجيل للحصول على لقاح كورونا، وذلك عبر تطبيق "صحتي"؛ حفاظاً على صحتهم وسلامتهم، وحماية لهم -بإذن الله- من الإصابة بفيروس كورونا المستجد كوفيد-19، مؤكدةً مجانية الحصول على اللقاح لجميع المواطنين والمقيمين؛ وذلك إنفاذاً لتوجيهات القيادة الحكيمة.

كما أهابت "الصحة" بكل أفراد المجتمع الاستفادة من خدمات عيادات "تطمن" التي هيأتها الوزارة لخدمة كل من يشعر بأعراض كورونا مثل "ارتفاع في درجة الحرارة، وضيق في التنفس، وألم في الصدر، وسعال، واحتقان الحلق، وإسهال، وفقدان حاسة الشم والتذوق"، وتقديم الرعاية الطبية والعلاج اللازم لهم، لافتةً إلى أن هذه العيادات يُمكن زيارتها بدون حجز موعد، وتوجد في بعض المراكز الصحية وبعض المستشفيات في مختلف مناطق المملكة، وتعمل على مدار الساعة، وبعضها لمدة 16 ساعة طوال أيام الأسبوع.

وفي نفس السياق، أعلنت "الصحة" إحصائية جديدة لمستجدات كورونا في المملكة خلال الـ24 ساعة الماضية تضمنت تسجيل (314) حالة مؤكدة وتعافي (341) حالة، فيما بلغ عدد الحالات النشطة (2682) منها (472) حالة حرجة.

وبينت الإحصائية أن إجمالي عدد الإصابات في المملكة بلغ (373046) حالة، وبلغ عدد حالات التعافي (363926) حالة.

وفيما يخص الوفيات، فقد تم تسجيل عدد (5) حالات، حيث وصل إجمالي عدد الوفيات في المملكة إلى (6438) حالة "يرحمهم الله جميعاً"، كما تم إجراء (49060) فحصاً مخبرياً.

ونصحت الجميع بالتواصل مع مركز (937) للاستشارات والاستفسارات على مدار الساعة، والحصول على المعلومات الصحية والخدمات ومعرفة مستجدات فيروس كورونا.

15 فبراير 2021 - 3 رجب 1442
03:57 PM

"الصحة" تدعو إلى التسجيل في تطبيق "صحتي" للحصول على لقاح كورونا

أكدت مجانية الحصول عليه للمواطنين والمقيمين إنفاذاً لتوجيهات القيادة

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عبدالله البرقاوي - الرياض
0
1,976

دعت "الصحة" الجميع إلى التسجيل للحصول على لقاح كورونا، وذلك عبر تطبيق "صحتي"؛ حفاظاً على صحتهم وسلامتهم، وحماية لهم -بإذن الله- من الإصابة بفيروس كورونا المستجد كوفيد-19، مؤكدةً مجانية الحصول على اللقاح لجميع المواطنين والمقيمين؛ وذلك إنفاذاً لتوجيهات القيادة الحكيمة.

كما أهابت "الصحة" بكل أفراد المجتمع الاستفادة من خدمات عيادات "تطمن" التي هيأتها الوزارة لخدمة كل من يشعر بأعراض كورونا مثل "ارتفاع في درجة الحرارة، وضيق في التنفس، وألم في الصدر، وسعال، واحتقان الحلق، وإسهال، وفقدان حاسة الشم والتذوق"، وتقديم الرعاية الطبية والعلاج اللازم لهم، لافتةً إلى أن هذه العيادات يُمكن زيارتها بدون حجز موعد، وتوجد في بعض المراكز الصحية وبعض المستشفيات في مختلف مناطق المملكة، وتعمل على مدار الساعة، وبعضها لمدة 16 ساعة طوال أيام الأسبوع.

وفي نفس السياق، أعلنت "الصحة" إحصائية جديدة لمستجدات كورونا في المملكة خلال الـ24 ساعة الماضية تضمنت تسجيل (314) حالة مؤكدة وتعافي (341) حالة، فيما بلغ عدد الحالات النشطة (2682) منها (472) حالة حرجة.

وبينت الإحصائية أن إجمالي عدد الإصابات في المملكة بلغ (373046) حالة، وبلغ عدد حالات التعافي (363926) حالة.

وفيما يخص الوفيات، فقد تم تسجيل عدد (5) حالات، حيث وصل إجمالي عدد الوفيات في المملكة إلى (6438) حالة "يرحمهم الله جميعاً"، كما تم إجراء (49060) فحصاً مخبرياً.

ونصحت الجميع بالتواصل مع مركز (937) للاستشارات والاستفسارات على مدار الساعة، والحصول على المعلومات الصحية والخدمات ومعرفة مستجدات فيروس كورونا.

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