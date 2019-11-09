النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

مفقود الرياض "المطيري" خرج من منزله ولم يعد.. وأسرته تناشد

كلامه غير مفهوم ويعاني من مشكلة عقلية وأمراض مزمنة

ناشدت أسرة المفقود "مسعد سعد المطيري" البالغ من العمر 55 عاماً، البحث عنه، بعد أن خرج من منزله ظهر أمس ولم يعد حتى الوقت الحالي، حيث إنه يعاني من مشكلة عقلية وغير قادر على الكلام بشكل واضح.

وقالت أسرة المطيري لـ"سبق" إن المفقود "مسعد المطيري" البالغ من العمر 55 عاماً خرج أمس عند الساعة الثانية ظهراً من منزل والدته بحي النسيم الشرقي بالرياض، ولم يعد حتى الوقت الحالي.

وأوضحت أسرته أنه يعاني من مشكلة عقلية بسيطة وغير قادر على الكلام، إلى جانب معاناته من الضغط والسكر، وكان عند خروجه يرتدي ثوباً أبيض وشماغاً، ولم يكن بحوزته جوال.

وأشارت إلى أنها أبلغت الجهات الأمنية بفقده، وبحثت عنه في المستشفيات القريبة، دون أن يجدوا له أي أثر حتى اللحظة.

ودعت أسرته من يشاهده أو يملك معلومات عنه إلى التواصل على الأرقام التالية: ‏0502341502 - 0561665184 - 0555090101


الرئيسية/ المملكة / محليات

اعلان
مفقود الرياض "المطيري" خرج من منزله ولم يعد.. وأسرته تناشد
سبق

ناشدت أسرة المفقود "مسعد سعد المطيري" البالغ من العمر 55 عاماً، البحث عنه، بعد أن خرج من منزله ظهر أمس ولم يعد حتى الوقت الحالي، حيث إنه يعاني من مشكلة عقلية وغير قادر على الكلام بشكل واضح.

وقالت أسرة المطيري لـ"سبق" إن المفقود "مسعد المطيري" البالغ من العمر 55 عاماً خرج أمس عند الساعة الثانية ظهراً من منزل والدته بحي النسيم الشرقي بالرياض، ولم يعد حتى الوقت الحالي.

وأوضحت أسرته أنه يعاني من مشكلة عقلية بسيطة وغير قادر على الكلام، إلى جانب معاناته من الضغط والسكر، وكان عند خروجه يرتدي ثوباً أبيض وشماغاً، ولم يكن بحوزته جوال.

وأشارت إلى أنها أبلغت الجهات الأمنية بفقده، وبحثت عنه في المستشفيات القريبة، دون أن يجدوا له أي أثر حتى اللحظة.

ودعت أسرته من يشاهده أو يملك معلومات عنه إلى التواصل على الأرقام التالية: ‏0502341502 - 0561665184 - 0555090101


09 نوفمبر 2019 - 12 ربيع الأول 1441
06:47 PM
اخر تعديل
09 نوفمبر 2019 - 12 ربيع الأول 1441
08:05 PM

مفقود الرياض "المطيري" خرج من منزله ولم يعد.. وأسرته تناشد

كلامه غير مفهوم ويعاني من مشكلة عقلية وأمراض مزمنة

A A A
عبدالرزاق البجالي - الرياض
3
4,480

ناشدت أسرة المفقود "مسعد سعد المطيري" البالغ من العمر 55 عاماً، البحث عنه، بعد أن خرج من منزله ظهر أمس ولم يعد حتى الوقت الحالي، حيث إنه يعاني من مشكلة عقلية وغير قادر على الكلام بشكل واضح.

وقالت أسرة المطيري لـ"سبق" إن المفقود "مسعد المطيري" البالغ من العمر 55 عاماً خرج أمس عند الساعة الثانية ظهراً من منزل والدته بحي النسيم الشرقي بالرياض، ولم يعد حتى الوقت الحالي.

وأوضحت أسرته أنه يعاني من مشكلة عقلية بسيطة وغير قادر على الكلام، إلى جانب معاناته من الضغط والسكر، وكان عند خروجه يرتدي ثوباً أبيض وشماغاً، ولم يكن بحوزته جوال.

وأشارت إلى أنها أبلغت الجهات الأمنية بفقده، وبحثت عنه في المستشفيات القريبة، دون أن يجدوا له أي أثر حتى اللحظة.

ودعت أسرته من يشاهده أو يملك معلومات عنه إلى التواصل على الأرقام التالية: ‏0502341502 - 0561665184 - 0555090101


اعلان

بالأرقام

70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
11,964
53.8 مليار

53.8 مليار

31 يوليو
36,078
10 مليارات ..

10 مليارات ..

17 يوليو
33,474
200 مليون

200 مليون

26 ديسمبر
28,734

كاريكاتير

"إرهاب نصر الله على المتظاهرين في لبنان"

المقالات

متى تزغرد العروس؟

متى تزغرد العروس؟

هلال الهلالي
تجاوبًا مع المنشور.. كلام الجرايد!

تجاوبًا مع المنشور.. كلام الجرايد!

عبدالغني الشيخ
كيف تصبح جامعاتنا منتجة؟

كيف تصبح جامعاتنا منتجة؟

عبدالرحمن المرشد
الأندية الرياضية والأسعار الخيالية..!!

الأندية الرياضية والأسعار الخيالية..!!

ماجد الحربي
الذكاء الإعلامي.. كيف يُصنع؟

الذكاء الإعلامي.. كيف يُصنع؟

سارة عفتان
نظام الجامعات الجديد وآفاق الاستثمار والريادة

نظام الجامعات الجديد وآفاق الاستثمار والريادة

حواء القرني
الاتحـاد لا يحتاج لمحترفين..!!

الاتحـاد لا يحتاج لمحترفين..!!

محمد الصيـعري
رؤية لتطوير التعليم العالي لتحقيق التنمية المستدامة وخدمة المجتمع (2-2)

رؤية لتطوير التعليم العالي لتحقيق التنمية المستدامة وخدمة المجتمع (2-2)

محمد المنيع
"العبها صح"..!

"العبها صح"..!

بدر الغامدي
الصيادلة السعوديون.. طابور الانتظار!!

الصيادلة السعوديون.. طابور الانتظار!!

جمعان الكرت

إنفوجرافيك

شمس السبت تشرق على حزمة #أوامر_ملكية.. إعفاء وتعيين وحماية وتطوير
شمس السبت تشرق على حزمة #أوامر_ملكية.. إعفاء وتعيين وحماية وتطوير

بروفايل

في اليوم العالمي للمرأة (2019).. السعوديات يؤكدن ريادتهن
في اليوم العالمي للمرأة (2019).. السعوديات يؤكدن ريادتهن

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2019

تصميم و برمجة     استضافة