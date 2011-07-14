نجح فريق طبي جراحة وزراعة القلب للكبار بمركز الأمير سلطان لمعالجة أمراض وجراحة القلب للقوات المسلحة، في إنقاذ حياة مريض توقف قلبه لمدة (20) دقيقة؛ من خلال إجراء عملية زراعة قلب استثنائية ونادرة، استمرت لمدة (12) ساعة متواصلة. وأوضح استشاري جراحة وزراعة القلب، ومدير جراحة القلب للكبار بمركز الأمير سلطان لمعالجة أمراض وجراحة القلب للقوات المسلحة، ورئيس الفريق الجراحي "الدكتور خالد القرني"؛ أن المريض البالغ من العمر 46 عاماً قد تمت إحالته إلى المركز بسبب إصابته بفشل القلب المتقدم. وأضاف الدكتور القرني أنه بعد إجراء الفحوصات الطبية اللازمة للمريض تم وضعه على قائمة زراعة القلب، وفي اليوم الذي كان فيه القلب متاحًا للزراعة وأثناء التخدير توقّف قلب المريض، وعلى الفور بدأ الفريق الطبي بإجراء عملية الإنعاش القلبي التي استمرت لمدة (20) دقيقة، وفي الوقت ذاته قام الفريق الجراحي بوضع المريض بشكل طارئ على جهاز دعم الدورة الدموية من خلال الشريان والوريد الفخذي. وأشار القرني إلى أنه بعد ساعتين وصل القلب وأجريت عملية زراعة القلب المعقدة، التي تكللت بالنجاح، واستعاد المريض وعيه في اليوم التالي دون أي تأثير في الدماغ أو بقية أعضاء الجسم، ولله الحمد؛ حيث نقل إلى الجناح الطبي إلى أن تعافى بشكل كامل. يذكر أنه بلغ معدل نجاح جراحات القلب المفتوح بالمركز في عام 2018م حوالي (99%)، بما في ذلك إجراءات جراحة القلب عالية المخاطر، ويأتي ذلك بفضل ما يمتلكه المركز من كوادر بشرية مؤهلة تأهيلاً عالياً.

مركز الأمير سلطان ينجح في إنقاذ مريض توقّف قلبه لمدة (20) دقيقة صحيفة سبق الإلكترونية سبق 2019-07-14 نجح فريق طبي جراحة وزراعة القلب للكبار بمركز الأمير سلطان لمعالجة أمراض وجراحة القلب للقوات المسلحة، في إنقاذ حياة مريض توقف قلبه لمدة (20) دقيقة؛ من خلال إجراء عملية زراعة قلب استثنائية ونادرة، استمرت لمدة (12) ساعة متواصلة.



وأوضح استشاري جراحة وزراعة القلب، ومدير جراحة القلب للكبار بمركز الأمير سلطان لمعالجة أمراض وجراحة القلب للقوات المسلحة، ورئيس الفريق الجراحي "الدكتور خالد القرني"؛ أن المريض البالغ من العمر 46 عاماً قد تمت إحالته إلى المركز بسبب إصابته بفشل القلب المتقدم.



وأضاف الدكتور القرني أنه بعد إجراء الفحوصات الطبية اللازمة للمريض تم وضعه على قائمة زراعة القلب، وفي اليوم الذي كان فيه القلب متاحًا للزراعة وأثناء التخدير توقّف قلب المريض، وعلى الفور بدأ الفريق الطبي بإجراء عملية الإنعاش القلبي التي استمرت لمدة (20) دقيقة، وفي الوقت ذاته قام الفريق الجراحي بوضع المريض بشكل طارئ على جهاز دعم الدورة الدموية من خلال الشريان والوريد الفخذي.



وأشار القرني إلى أنه بعد ساعتين وصل القلب وأجريت عملية زراعة القلب المعقدة، التي تكللت بالنجاح، واستعاد المريض وعيه في اليوم التالي دون أي تأثير في الدماغ أو بقية أعضاء الجسم، ولله الحمد؛ حيث نقل إلى الجناح الطبي إلى أن تعافى بشكل كامل.



يذكر أنه بلغ معدل نجاح جراحات القلب المفتوح بالمركز في عام 2018م حوالي (99%)، بما في ذلك إجراءات جراحة القلب عالية المخاطر، ويأتي ذلك بفضل ما يمتلكه المركز من كوادر بشرية مؤهلة تأهيلاً عالياً.

14 يوليو 2019 - 11 ذو القعدة 1440 05:19 PM

مركز الأمير سلطان ينجح في إنقاذ مريض توقّف قلبه لمدة (20) دقيقة تمكّن من إجراء عملية زراعة استثنائية استمرت (12) ساعة متواصلة





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نجح فريق طبي جراحة وزراعة القلب للكبار بمركز الأمير سلطان لمعالجة أمراض وجراحة القلب للقوات المسلحة، في إنقاذ حياة مريض توقف قلبه لمدة (20) دقيقة؛ من خلال إجراء عملية زراعة قلب استثنائية ونادرة، استمرت لمدة (12) ساعة متواصلة.



وأوضح استشاري جراحة وزراعة القلب، ومدير جراحة القلب للكبار بمركز الأمير سلطان لمعالجة أمراض وجراحة القلب للقوات المسلحة، ورئيس الفريق الجراحي "الدكتور خالد القرني"؛ أن المريض البالغ من العمر 46 عاماً قد تمت إحالته إلى المركز بسبب إصابته بفشل القلب المتقدم.



وأضاف الدكتور القرني أنه بعد إجراء الفحوصات الطبية اللازمة للمريض تم وضعه على قائمة زراعة القلب، وفي اليوم الذي كان فيه القلب متاحًا للزراعة وأثناء التخدير توقّف قلب المريض، وعلى الفور بدأ الفريق الطبي بإجراء عملية الإنعاش القلبي التي استمرت لمدة (20) دقيقة، وفي الوقت ذاته قام الفريق الجراحي بوضع المريض بشكل طارئ على جهاز دعم الدورة الدموية من خلال الشريان والوريد الفخذي.



وأشار القرني إلى أنه بعد ساعتين وصل القلب وأجريت عملية زراعة القلب المعقدة، التي تكللت بالنجاح، واستعاد المريض وعيه في اليوم التالي دون أي تأثير في الدماغ أو بقية أعضاء الجسم، ولله الحمد؛ حيث نقل إلى الجناح الطبي إلى أن تعافى بشكل كامل.



يذكر أنه بلغ معدل نجاح جراحات القلب المفتوح بالمركز في عام 2018م حوالي (99%)، بما في ذلك إجراءات جراحة القلب عالية المخاطر، ويأتي ذلك بفضل ما يمتلكه المركز من كوادر بشرية مؤهلة تأهيلاً عالياً.