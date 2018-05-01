النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

أمانة الشرقية و"سايتك" يطلقان ورشة تدريبية لتعليم المرأة قيادة السيارة.. غداً

تستمر 4 أيام ضمن المرحلة الثانية من مبادرة الأمانة لتحقيق السلامة المرورية للمرأة

تطلق أمانة المنطقة الشرقية ومركز سلطان بن عبد العزيز للعلوم والتقنية (سايتك)، غداً الأربعاء الموافق 16شعبان 1439هـ، ورشة عمل تدريبية لقيادة المرأة للمركبة، والتي تعتبر المرحلة الثانية من مبادرة أمانة المنطقة الشرقية المتضمنة أهمية السلامة المرورية للمرأة، والتي أطلقتها مؤخراً.

وفي التفاصيل، أوضح المستشار الإعلامي والمشرف العام على إدارة العلاقات العامة والإعلام المتحدث الرسمي بأمانة المنطقة الشرقية محمد بن عبد العزيز الصفيان في بيان صحافي، أن الورشة ستقام في مركز الأمير سلطان بن عبد العزيز للعلوم والتقنية، وتستمر لمدة أربعة أيام تبدأ من الساعة الرابعة مساءً وحتى 9 مساءً.

وأشار "الصفيان" إلى أن الورشة التدريبية تتضمن تعليم المرأة قيادة المركبة عبر أجهزة المحاكاة، وهي برامج تدريبية وتثقيفية للسائقين المبتدئين على أساسيات القيادة وتعليمهم على اتباع أساليب القيادة الآمنة والالتزام بقواعد المرور.

ولفت إلى أن هذه الأجهزة تسمح للسائقات بالقيادة لساعات دون قيادة السيارة فعلياً؛ للتعلم من الأخطاء وتطوير قيادتهن عن طريق التقنية.

وقال "الصفيان" إن البرنامج تدريبي ويتضمن ورشة عمل بعنوان "دربك أخضر" ويقدمها الكاتب ورائد الأعمال إبراهيم البسام، وتتضمن القواعد الست الذهبية لتجنب المخاطر في الشوارع، إضافة إلى مشاركة عضو السلامة المرورية الأستاذة نورية تركي بورقة عمل بعنوان حياتك أغلى من رسالتك، لافتاً إلى أن ورشة العمل ستتطرق إلى عدد من المحاور المهمة مثل: تزويد المرأة بمعلومات نظرية وعملية عن القيادة، وكذلك التعرف على أجزاء السيارة والحد الأقصى للسرعة، واستعمال إرشادات السلامة، وقواعد القيادة الآمنة وكيفية التعامل مع السائقين.

وذكر متحدث الأمانة أن الورشة تهدف إلى تزويد المشاركات في البرنامج بقواعد وأنظمة السلامة المرورية في المملكة وكذلك سيتم تخصيص جزء عملي من البرنامج لتعليم المشاركات على قيادة المركبة.

ولفت إلى أن الورشة ستشهد مشاركة واسعة من منسوبات أمانة المنطقة الشرقية، إضافة إلى مشاركة من عدد من منسوبات الجهات الحكومية والخاصة، والتي تم توجيه لهم الدعوة مؤخراً، مشدداً على أن هذه الورشة تأتي بالتعاون والتنسيق المثمر والبناء بين أمانة المنطقة الشرقية ومركز سلطان بن عبد العزيز للعلوم والتقنية "سايتك"، وذلك من مبدأ التعاون المثمر بين الجهات الحكومية في خدمة المجتمع.

وأوضح أن الورشة ستتناول أهمية السلامة المرورية الخاصة بقيادة المرأة خاصة مع قرب تطبيق قرار قيادة المرأة للسيارة، مبيناً أن الورشة تسعى إلى رفع ثقافة السلامة المرورية لدى المرأة والرجل بأساليب ومهارات القيادة السليمة.

ومن جهته، ذكر مساعد المدير العام بسايتك وليد الرشيد أن هذا اللقاء يأتي ضمن برنامج المسؤولية المجتمعية بسايتك في دعم وتوعية المجتمع بمواضيع السلامة الآمنة في القيادة للرجال والسيدات حيث إن المركز ينظم العديد من الورش والدورات خلال العام في هذا المجال.

الرئيسية/ المملكة / أخبار المناطق

اعلان
أمانة الشرقية و"سايتك" يطلقان ورشة تدريبية لتعليم المرأة قيادة السيارة.. غداً
سبق

تطلق أمانة المنطقة الشرقية ومركز سلطان بن عبد العزيز للعلوم والتقنية (سايتك)، غداً الأربعاء الموافق 16شعبان 1439هـ، ورشة عمل تدريبية لقيادة المرأة للمركبة، والتي تعتبر المرحلة الثانية من مبادرة أمانة المنطقة الشرقية المتضمنة أهمية السلامة المرورية للمرأة، والتي أطلقتها مؤخراً.

وفي التفاصيل، أوضح المستشار الإعلامي والمشرف العام على إدارة العلاقات العامة والإعلام المتحدث الرسمي بأمانة المنطقة الشرقية محمد بن عبد العزيز الصفيان في بيان صحافي، أن الورشة ستقام في مركز الأمير سلطان بن عبد العزيز للعلوم والتقنية، وتستمر لمدة أربعة أيام تبدأ من الساعة الرابعة مساءً وحتى 9 مساءً.

وأشار "الصفيان" إلى أن الورشة التدريبية تتضمن تعليم المرأة قيادة المركبة عبر أجهزة المحاكاة، وهي برامج تدريبية وتثقيفية للسائقين المبتدئين على أساسيات القيادة وتعليمهم على اتباع أساليب القيادة الآمنة والالتزام بقواعد المرور.

ولفت إلى أن هذه الأجهزة تسمح للسائقات بالقيادة لساعات دون قيادة السيارة فعلياً؛ للتعلم من الأخطاء وتطوير قيادتهن عن طريق التقنية.

وقال "الصفيان" إن البرنامج تدريبي ويتضمن ورشة عمل بعنوان "دربك أخضر" ويقدمها الكاتب ورائد الأعمال إبراهيم البسام، وتتضمن القواعد الست الذهبية لتجنب المخاطر في الشوارع، إضافة إلى مشاركة عضو السلامة المرورية الأستاذة نورية تركي بورقة عمل بعنوان حياتك أغلى من رسالتك، لافتاً إلى أن ورشة العمل ستتطرق إلى عدد من المحاور المهمة مثل: تزويد المرأة بمعلومات نظرية وعملية عن القيادة، وكذلك التعرف على أجزاء السيارة والحد الأقصى للسرعة، واستعمال إرشادات السلامة، وقواعد القيادة الآمنة وكيفية التعامل مع السائقين.

وذكر متحدث الأمانة أن الورشة تهدف إلى تزويد المشاركات في البرنامج بقواعد وأنظمة السلامة المرورية في المملكة وكذلك سيتم تخصيص جزء عملي من البرنامج لتعليم المشاركات على قيادة المركبة.

ولفت إلى أن الورشة ستشهد مشاركة واسعة من منسوبات أمانة المنطقة الشرقية، إضافة إلى مشاركة من عدد من منسوبات الجهات الحكومية والخاصة، والتي تم توجيه لهم الدعوة مؤخراً، مشدداً على أن هذه الورشة تأتي بالتعاون والتنسيق المثمر والبناء بين أمانة المنطقة الشرقية ومركز سلطان بن عبد العزيز للعلوم والتقنية "سايتك"، وذلك من مبدأ التعاون المثمر بين الجهات الحكومية في خدمة المجتمع.

وأوضح أن الورشة ستتناول أهمية السلامة المرورية الخاصة بقيادة المرأة خاصة مع قرب تطبيق قرار قيادة المرأة للسيارة، مبيناً أن الورشة تسعى إلى رفع ثقافة السلامة المرورية لدى المرأة والرجل بأساليب ومهارات القيادة السليمة.

ومن جهته، ذكر مساعد المدير العام بسايتك وليد الرشيد أن هذا اللقاء يأتي ضمن برنامج المسؤولية المجتمعية بسايتك في دعم وتوعية المجتمع بمواضيع السلامة الآمنة في القيادة للرجال والسيدات حيث إن المركز ينظم العديد من الورش والدورات خلال العام في هذا المجال.

01 مايو 2018 - 15 شعبان 1439
11:29 PM

أمانة الشرقية و"سايتك" يطلقان ورشة تدريبية لتعليم المرأة قيادة السيارة.. غداً

تستمر 4 أيام ضمن المرحلة الثانية من مبادرة الأمانة لتحقيق السلامة المرورية للمرأة

A A A
صحيفة سبق الإلكترونية - الدمام
2
1,810

تطلق أمانة المنطقة الشرقية ومركز سلطان بن عبد العزيز للعلوم والتقنية (سايتك)، غداً الأربعاء الموافق 16شعبان 1439هـ، ورشة عمل تدريبية لقيادة المرأة للمركبة، والتي تعتبر المرحلة الثانية من مبادرة أمانة المنطقة الشرقية المتضمنة أهمية السلامة المرورية للمرأة، والتي أطلقتها مؤخراً.

وفي التفاصيل، أوضح المستشار الإعلامي والمشرف العام على إدارة العلاقات العامة والإعلام المتحدث الرسمي بأمانة المنطقة الشرقية محمد بن عبد العزيز الصفيان في بيان صحافي، أن الورشة ستقام في مركز الأمير سلطان بن عبد العزيز للعلوم والتقنية، وتستمر لمدة أربعة أيام تبدأ من الساعة الرابعة مساءً وحتى 9 مساءً.

وأشار "الصفيان" إلى أن الورشة التدريبية تتضمن تعليم المرأة قيادة المركبة عبر أجهزة المحاكاة، وهي برامج تدريبية وتثقيفية للسائقين المبتدئين على أساسيات القيادة وتعليمهم على اتباع أساليب القيادة الآمنة والالتزام بقواعد المرور.

ولفت إلى أن هذه الأجهزة تسمح للسائقات بالقيادة لساعات دون قيادة السيارة فعلياً؛ للتعلم من الأخطاء وتطوير قيادتهن عن طريق التقنية.

وقال "الصفيان" إن البرنامج تدريبي ويتضمن ورشة عمل بعنوان "دربك أخضر" ويقدمها الكاتب ورائد الأعمال إبراهيم البسام، وتتضمن القواعد الست الذهبية لتجنب المخاطر في الشوارع، إضافة إلى مشاركة عضو السلامة المرورية الأستاذة نورية تركي بورقة عمل بعنوان حياتك أغلى من رسالتك، لافتاً إلى أن ورشة العمل ستتطرق إلى عدد من المحاور المهمة مثل: تزويد المرأة بمعلومات نظرية وعملية عن القيادة، وكذلك التعرف على أجزاء السيارة والحد الأقصى للسرعة، واستعمال إرشادات السلامة، وقواعد القيادة الآمنة وكيفية التعامل مع السائقين.

وذكر متحدث الأمانة أن الورشة تهدف إلى تزويد المشاركات في البرنامج بقواعد وأنظمة السلامة المرورية في المملكة وكذلك سيتم تخصيص جزء عملي من البرنامج لتعليم المشاركات على قيادة المركبة.

ولفت إلى أن الورشة ستشهد مشاركة واسعة من منسوبات أمانة المنطقة الشرقية، إضافة إلى مشاركة من عدد من منسوبات الجهات الحكومية والخاصة، والتي تم توجيه لهم الدعوة مؤخراً، مشدداً على أن هذه الورشة تأتي بالتعاون والتنسيق المثمر والبناء بين أمانة المنطقة الشرقية ومركز سلطان بن عبد العزيز للعلوم والتقنية "سايتك"، وذلك من مبدأ التعاون المثمر بين الجهات الحكومية في خدمة المجتمع.

وأوضح أن الورشة ستتناول أهمية السلامة المرورية الخاصة بقيادة المرأة خاصة مع قرب تطبيق قرار قيادة المرأة للسيارة، مبيناً أن الورشة تسعى إلى رفع ثقافة السلامة المرورية لدى المرأة والرجل بأساليب ومهارات القيادة السليمة.

ومن جهته، ذكر مساعد المدير العام بسايتك وليد الرشيد أن هذا اللقاء يأتي ضمن برنامج المسؤولية المجتمعية بسايتك في دعم وتوعية المجتمع بمواضيع السلامة الآمنة في القيادة للرجال والسيدات حيث إن المركز ينظم العديد من الورش والدورات خلال العام في هذا المجال.

شارك برأيك
72
467

اللجنة العليا لحصر جرائم الفساد سيكون لها مردود إيجابي سريع بكل القطاعات:

تصويت اظهار النتائج
اعلان

بالأرقام

31.1 مليار ..

31.1 مليار ..

23 إبريل
12,418
88.3 مليار ..

88.3 مليار ..

03 فبراير
35,109
75 مليار ..

75 مليار ..

05 يناير
40,182
8.5 مليار ..

8.5 مليار ..

11 نوفمبر
47,304

كاريكاتير

#السعودية_أولاً

المقالات

انتهى زمن الأربعة الكبار

انتهى زمن الأربعة الكبار

سلطان رديف
قيمة الشهادة

قيمة الشهادة

يحيى فقيهي
قيمة الشهادة

قيمة الشهادة

يحيى فقيهي
لمن.. نبارك؟!!

لمن.. نبارك؟!!

وحيد بغدادي
الكهرباء في جازان..!!

الكهرباء في جازان..!!

أحمد الحربي
خريجات كليات المجتمع يا وزارة التعليم..!!

خريجات كليات المجتمع يا وزارة التعليم..!!

ماجد الحربي
نجاحات متوالية للدبلوماسية السعودية

نجاحات متوالية للدبلوماسية السعودية

جمعان الكرت
الصبر على السعوديين..!!

الصبر على السعوديين..!!

محمد الصيـعري
ليه عندهم سوني وأنا لا؟!

ليه عندهم سوني وأنا لا؟!

مها عبدالله الحقباني
نحو تحوُّل ثقافي أشمل

نحو تحوُّل ثقافي أشمل

هلال الهلالي
انخفاض الجريمة.. شكرًا رجال الأمن

انخفاض الجريمة.. شكرًا رجال الأمن

عبدالرحمن المرشد
قناة (غصب) الجديدة..!

قناة (غصب) الجديدة..!

أحمد الحربي

إنفوجرافيك

ولي العهد وماتيس في "البنتاغون".. تعزيز للقدرات الدفاعية وتعميق للشراكة
ولي العهد وماتيس في "البنتاغون".. تعزيز للقدرات الدفاعية وتعميق للشراكة

بروفايل

صورة "المعلم" في السعودية.. مربي الأجيال هل انتُزعت هيبته أم فقدها؟
صورة "المعلم" في السعودية.. مربي الأجيال هل انتُزعت هيبته أم فقدها؟

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2018

تصميم و برمجة     استضافة