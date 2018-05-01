أمانة الشرقية و"سايتك" يطلقان ورشة تدريبية لتعليم المرأة قيادة السيارة.. غداً

تستمر 4 أيام ضمن المرحلة الثانية من مبادرة الأمانة لتحقيق السلامة المرورية للمرأة

تطلق أمانة المنطقة الشرقية ومركز سلطان بن عبد العزيز للعلوم والتقنية (سايتك)، غداً الأربعاء الموافق 16شعبان 1439هـ، ورشة عمل تدريبية لقيادة المرأة للمركبة، والتي تعتبر المرحلة الثانية من مبادرة أمانة المنطقة الشرقية المتضمنة أهمية السلامة المرورية للمرأة، والتي أطلقتها مؤخراً.

وفي التفاصيل، أوضح المستشار الإعلامي والمشرف العام على إدارة العلاقات العامة والإعلام المتحدث الرسمي بأمانة المنطقة الشرقية محمد بن عبد العزيز الصفيان في بيان صحافي، أن الورشة ستقام في مركز الأمير سلطان بن عبد العزيز للعلوم والتقنية، وتستمر لمدة أربعة أيام تبدأ من الساعة الرابعة مساءً وحتى 9 مساءً.

وأشار "الصفيان" إلى أن الورشة التدريبية تتضمن تعليم المرأة قيادة المركبة عبر أجهزة المحاكاة، وهي برامج تدريبية وتثقيفية للسائقين المبتدئين على أساسيات القيادة وتعليمهم على اتباع أساليب القيادة الآمنة والالتزام بقواعد المرور.

ولفت إلى أن هذه الأجهزة تسمح للسائقات بالقيادة لساعات دون قيادة السيارة فعلياً؛ للتعلم من الأخطاء وتطوير قيادتهن عن طريق التقنية.

وقال "الصفيان" إن البرنامج تدريبي ويتضمن ورشة عمل بعنوان "دربك أخضر" ويقدمها الكاتب ورائد الأعمال إبراهيم البسام، وتتضمن القواعد الست الذهبية لتجنب المخاطر في الشوارع، إضافة إلى مشاركة عضو السلامة المرورية الأستاذة نورية تركي بورقة عمل بعنوان حياتك أغلى من رسالتك، لافتاً إلى أن ورشة العمل ستتطرق إلى عدد من المحاور المهمة مثل: تزويد المرأة بمعلومات نظرية وعملية عن القيادة، وكذلك التعرف على أجزاء السيارة والحد الأقصى للسرعة، واستعمال إرشادات السلامة، وقواعد القيادة الآمنة وكيفية التعامل مع السائقين.

وذكر متحدث الأمانة أن الورشة تهدف إلى تزويد المشاركات في البرنامج بقواعد وأنظمة السلامة المرورية في المملكة وكذلك سيتم تخصيص جزء عملي من البرنامج لتعليم المشاركات على قيادة المركبة.

ولفت إلى أن الورشة ستشهد مشاركة واسعة من منسوبات أمانة المنطقة الشرقية، إضافة إلى مشاركة من عدد من منسوبات الجهات الحكومية والخاصة، والتي تم توجيه لهم الدعوة مؤخراً، مشدداً على أن هذه الورشة تأتي بالتعاون والتنسيق المثمر والبناء بين أمانة المنطقة الشرقية ومركز سلطان بن عبد العزيز للعلوم والتقنية "سايتك"، وذلك من مبدأ التعاون المثمر بين الجهات الحكومية في خدمة المجتمع.

وأوضح أن الورشة ستتناول أهمية السلامة المرورية الخاصة بقيادة المرأة خاصة مع قرب تطبيق قرار قيادة المرأة للسيارة، مبيناً أن الورشة تسعى إلى رفع ثقافة السلامة المرورية لدى المرأة والرجل بأساليب ومهارات القيادة السليمة.

ومن جهته، ذكر مساعد المدير العام بسايتك وليد الرشيد أن هذا اللقاء يأتي ضمن برنامج المسؤولية المجتمعية بسايتك في دعم وتوعية المجتمع بمواضيع السلامة الآمنة في القيادة للرجال والسيدات حيث إن المركز ينظم العديد من الورش والدورات خلال العام في هذا المجال.