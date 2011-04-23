نشرت إمارة منطقة مكة المكرمة، صوراً من الميدان، لمنسوبات الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي، وهن يقمن بعملهن الميداني في المسجد الحرام، خلال شهر رمضان المبارك.
صور من الميدان.. موظفات رئاسة الحرمين يؤدين مهامهن بالحرم المكي
نشرت إمارة منطقة مكة المكرمة، صوراً من الميدان، لمنسوبات الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي، وهن يقمن بعملهن الميداني في المسجد الحرام، خلال شهر رمضان المبارك.رئاسة شؤون الحرمين الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي
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صور من الميدان.. موظفات رئاسة الحرمين يؤدين مهامهن بالحرم المكيعبدالرزاق البجالي سبق 2021-04-23
23 إبريل 2021 - 11 رمضان 1442
08:54 PM
صور من الميدان.. موظفات رئاسة الحرمين يؤدين مهامهن بالحرم المكي
نشرت إمارة منطقة مكة المكرمة، صوراً من الميدان، لمنسوبات الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي، وهن يقمن بعملهن الميداني في المسجد الحرام، خلال شهر رمضان المبارك.
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