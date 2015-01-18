خالفت الاشتراطات الصحية.. أمانة مكة تغلق 3 منشآت تجارية

بلدية المسفلة الفرعية تُصادر كميات كبيرة من الأغذية الفاسدة

أغلقت وكالة البلديات بأمانة العاصمة المقدسة -ممثلةً في بلدية العزيزية الفرعية- ثلاث منشآت تجارية، خالفت الاشتراطات الصحية، خلال جولاتها الرقابية على عدد من المنشآت؛ للتأكد من مدى استيفائها للاشتراطات الصحية والمحافظة على الصحة العامة وحماية المستهلكين.

وأوضحت وكالة البلديات، أن الفِرَق الرقابية التابعة للبلدية نفّذت جولات ميدانية مكثفة على جميع المنشآت التجارية الواقعة ضمن نطاقها الإشرافي، أسفَرَ عنها ضبط أربعة عمال يحملون شهادات صحية منتهية، وإتلاف 75 كجم لحومًا غير صالحة للاستهلاك الآدمي، وأغلقت ثلاث منشآت تجارية مخالفة للاشتراطات الصحية استوجبت الإغلاق؛ لتصحيح أوضاعها؛ مشيرة إلى تطبيق لائحة الجزاءات والغرامات البلدية على المخالفين.

من جانب آخر، صادرت الفِرَق الرقابية ببلدية المسفلة الفرعية طنًّا من الأسماك المجمدة التي تظهر عليها علامات التلف والفساد، وطنين من المواد الغذائية مجهولة المصدر ومنتهية الصلاحية وغير الصالحة للاستهلاك الآدمي، تم ضبطها من الباعة الجائلين والمباسط المخالفة التي تفتقر أدنى الاشتراطات الصحية؛ حيث أُتلفت في الموقع فورًا، إضافة إلى مصادرة وإتلاف طنين من الخردوات والمفروشات والأثاث المنزلي المستعمل والتي تباع بصورة عشوائية مخالفة، وتطبيق لائحة الجزاءات والغرامات بحق الباعة الجائلين المخالفين لأنظمة البيع.

وواصلت الفِرَق الرقابية في بلدية العتيبية الفرعية، جولاتها الرقابية على الباعة الجائلين المخالفين المتواجدين في عدد من المواقع ضمن نطاقها الإشرافي بالتعاون مع الدوريات الأمنية، أسفر عنها مصادرة أكثر من 900 كجم من الفواكه والخضار، وتسليمها بعد التأكد من سلامتها لجمعية "إكرام" لحفظ الطعام وإتلاف الفاسد منها وغير الصالح للاستهلاك الآدمي.

وأكدت وكالة البلديات أنها تعمل على تكثيف الجولات الرقابية بصفة مستمرة على المواقع المخالفة، واتخاذ كل الإجراءات النظامية بحق المخالفين، داعيةً الجميع إلى ضرورة الإبلاغ في حال وجود مخالفات أو ملاحظات بلدية عبر رقم البلاغات البلدية الموحد 940.