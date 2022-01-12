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"المديفر": 38 مبادرة لتحقيق الأهداف وتعزيز قطاع التعدين

رؤية المملكة 2030 حققت الأهداف الرئيسة لتصبح مجتمعًا حيويًا

أكد نائب وزير الصناعة والثروة المعدنية خالد المديفر، أن رؤية المملكة 2030 حققت الأهداف الرئيسة لتصبح مجتمعًا حيويًّا واقتصادًا مزدهراً، مفيدًا أن الوزارة تعمل على أكثر من 38 مبادرة لتحقيق أهداف الرؤية وتعزيز قطاع التعدين لإيجاد الفرص الوظيفية.

جاء ذلك خلال مشاركته في جلسة "كيف نضع الصناعة كقادة في الاستدامة وشراكات التنمية" ضمن فعاليات مؤتمر التعدين الدولي، مبينًا أن المملكة قامت بالعديد من القوانين والتشريعات التي نفذتها هذا العام لتحقيق التطوير المستدام والمستمر في المناطق التعدينية.

وبيّن أن سياسات التعدين في المملكة تتبنى أفضل المعايير للحوكمة البيئية والاجتماعية، بما يحقق الأثر على المجتمعات، وإيجاد قيمة مضافة لقطاع التعدين لاقتصاد مزدهر وأعمال تجارية ناجحة، منوهًا بكفاءة الشباب والفتيات في المملكة الذين يحملون شهادات عليا في التعدين، ويعملون في العديد من المشروعات ومنها مشروع تطوير وعد الشمال.

مؤتمر التعدين الدولي

الرئيسية/ المملكة / محليات

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"المديفر": 38 مبادرة لتحقيق الأهداف وتعزيز قطاع التعدين
سبق

أكد نائب وزير الصناعة والثروة المعدنية خالد المديفر، أن رؤية المملكة 2030 حققت الأهداف الرئيسة لتصبح مجتمعًا حيويًّا واقتصادًا مزدهراً، مفيدًا أن الوزارة تعمل على أكثر من 38 مبادرة لتحقيق أهداف الرؤية وتعزيز قطاع التعدين لإيجاد الفرص الوظيفية.

جاء ذلك خلال مشاركته في جلسة "كيف نضع الصناعة كقادة في الاستدامة وشراكات التنمية" ضمن فعاليات مؤتمر التعدين الدولي، مبينًا أن المملكة قامت بالعديد من القوانين والتشريعات التي نفذتها هذا العام لتحقيق التطوير المستدام والمستمر في المناطق التعدينية.

وبيّن أن سياسات التعدين في المملكة تتبنى أفضل المعايير للحوكمة البيئية والاجتماعية، بما يحقق الأثر على المجتمعات، وإيجاد قيمة مضافة لقطاع التعدين لاقتصاد مزدهر وأعمال تجارية ناجحة، منوهًا بكفاءة الشباب والفتيات في المملكة الذين يحملون شهادات عليا في التعدين، ويعملون في العديد من المشروعات ومنها مشروع تطوير وعد الشمال.

12 يناير 2022 - 9 جمادى الآخر 1443
05:01 PM
اخر تعديل
12 يناير 2022 - 9 جمادى الآخر 1443
05:38 PM

"المديفر": 38 مبادرة لتحقيق الأهداف وتعزيز قطاع التعدين

رؤية المملكة 2030 حققت الأهداف الرئيسة لتصبح مجتمعًا حيويًا

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
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أكد نائب وزير الصناعة والثروة المعدنية خالد المديفر، أن رؤية المملكة 2030 حققت الأهداف الرئيسة لتصبح مجتمعًا حيويًّا واقتصادًا مزدهراً، مفيدًا أن الوزارة تعمل على أكثر من 38 مبادرة لتحقيق أهداف الرؤية وتعزيز قطاع التعدين لإيجاد الفرص الوظيفية.

جاء ذلك خلال مشاركته في جلسة "كيف نضع الصناعة كقادة في الاستدامة وشراكات التنمية" ضمن فعاليات مؤتمر التعدين الدولي، مبينًا أن المملكة قامت بالعديد من القوانين والتشريعات التي نفذتها هذا العام لتحقيق التطوير المستدام والمستمر في المناطق التعدينية.

وبيّن أن سياسات التعدين في المملكة تتبنى أفضل المعايير للحوكمة البيئية والاجتماعية، بما يحقق الأثر على المجتمعات، وإيجاد قيمة مضافة لقطاع التعدين لاقتصاد مزدهر وأعمال تجارية ناجحة، منوهًا بكفاءة الشباب والفتيات في المملكة الذين يحملون شهادات عليا في التعدين، ويعملون في العديد من المشروعات ومنها مشروع تطوير وعد الشمال.

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