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5 مباريات مثيرة في الجولة الأخيرة للدوري الممتاز لكرة السلة.. غدًا

"الاتحاد" يحدّد موعد بطولة "البلاي أوف" بمشاركة الأندية الستة الأوائل في الدوري

تُختم، غدًا الأحد، مباريات الدوري الممتاز لكرة السلة بإقامة خمس مباريات على صالة وزارة الرياضة في المدينة المنورة، عند الساعة 4.00 عصرًا؛ حيث يستضيف الأنصار صاحب المركز الثامن برصيد 23 نقطة، نظيره الهلال الذي يحتلّ المركز السادس برصيد 26 نقطة.

وعلى نفس الصالة عند الساعة 5.45، يحلّ الفتح صاحب المركز الخامس برصيد 27 نقطة، ضيفًا على أحد صاحب المركز الثاني برصيد 30 نقطة.

وعلى صالة وزارة الرياضة في الرياض عند الساعة 4.00 عصرًا؛ يستضيف النصر المتصدّر للدوري برصيد 31 نقطة، نظيره أبها الذي يحتلّ المركز التاسع برصيد 20 نقطة.

وعلى صالة وزارة الرياضة في جدة عند الساعة 4.00 عصرًا؛ يستضيف الاتحاد صاحب المركز الثالث برصيد 30 نقطة، الوحدة الذي يحتلّ المركز السابع برصيد 23 نقطة.

وعلى صالة نادي الفتح عند الساعة 4.00 عصرًا في الأحساء؛ يحلّ الأهلي صاحب المركز الرابع برصيد 27 نقطة، ضيفًا على الشروق صاحب المركز الأخير برصيد 18 نقطة.


من جانب آخر حدّد الاتحاد السعودي لكرة السلة موعد انطلاق بطولة (البلاي أوف) لدوري الأندية الممتازة بنظام التجمع، المقرر إقامته بمحافظة جدة يوم الخميس المقبل، وتشارك الأندية الستة الأوائل في البطولة، وسيتم نشر مواعيد المباريات بعد ختام الجولة الأخيرة غدًا الأحد، والتي سيتحدد من خلالها ترتيب الفرق.

الدوري الممتاز لكرة السلة

الرئيسية/ رياضة / رياضة المملكة

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5 مباريات مثيرة في الجولة الأخيرة للدوري الممتاز لكرة السلة.. غدًا
سبق

تُختم، غدًا الأحد، مباريات الدوري الممتاز لكرة السلة بإقامة خمس مباريات على صالة وزارة الرياضة في المدينة المنورة، عند الساعة 4.00 عصرًا؛ حيث يستضيف الأنصار صاحب المركز الثامن برصيد 23 نقطة، نظيره الهلال الذي يحتلّ المركز السادس برصيد 26 نقطة.

وعلى نفس الصالة عند الساعة 5.45، يحلّ الفتح صاحب المركز الخامس برصيد 27 نقطة، ضيفًا على أحد صاحب المركز الثاني برصيد 30 نقطة.

وعلى صالة وزارة الرياضة في الرياض عند الساعة 4.00 عصرًا؛ يستضيف النصر المتصدّر للدوري برصيد 31 نقطة، نظيره أبها الذي يحتلّ المركز التاسع برصيد 20 نقطة.

وعلى صالة وزارة الرياضة في جدة عند الساعة 4.00 عصرًا؛ يستضيف الاتحاد صاحب المركز الثالث برصيد 30 نقطة، الوحدة الذي يحتلّ المركز السابع برصيد 23 نقطة.

وعلى صالة نادي الفتح عند الساعة 4.00 عصرًا في الأحساء؛ يحلّ الأهلي صاحب المركز الرابع برصيد 27 نقطة، ضيفًا على الشروق صاحب المركز الأخير برصيد 18 نقطة.


من جانب آخر حدّد الاتحاد السعودي لكرة السلة موعد انطلاق بطولة (البلاي أوف) لدوري الأندية الممتازة بنظام التجمع، المقرر إقامته بمحافظة جدة يوم الخميس المقبل، وتشارك الأندية الستة الأوائل في البطولة، وسيتم نشر مواعيد المباريات بعد ختام الجولة الأخيرة غدًا الأحد، والتي سيتحدد من خلالها ترتيب الفرق.

29 فبراير 2020 - 5 رجب 1441
02:54 PM

5 مباريات مثيرة في الجولة الأخيرة للدوري الممتاز لكرة السلة.. غدًا

"الاتحاد" يحدّد موعد بطولة "البلاي أوف" بمشاركة الأندية الستة الأوائل في الدوري

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صحيفة سبق الإلكترونية - المدينة المنورة
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تُختم، غدًا الأحد، مباريات الدوري الممتاز لكرة السلة بإقامة خمس مباريات على صالة وزارة الرياضة في المدينة المنورة، عند الساعة 4.00 عصرًا؛ حيث يستضيف الأنصار صاحب المركز الثامن برصيد 23 نقطة، نظيره الهلال الذي يحتلّ المركز السادس برصيد 26 نقطة.

وعلى نفس الصالة عند الساعة 5.45، يحلّ الفتح صاحب المركز الخامس برصيد 27 نقطة، ضيفًا على أحد صاحب المركز الثاني برصيد 30 نقطة.

وعلى صالة وزارة الرياضة في الرياض عند الساعة 4.00 عصرًا؛ يستضيف النصر المتصدّر للدوري برصيد 31 نقطة، نظيره أبها الذي يحتلّ المركز التاسع برصيد 20 نقطة.

وعلى صالة وزارة الرياضة في جدة عند الساعة 4.00 عصرًا؛ يستضيف الاتحاد صاحب المركز الثالث برصيد 30 نقطة، الوحدة الذي يحتلّ المركز السابع برصيد 23 نقطة.

وعلى صالة نادي الفتح عند الساعة 4.00 عصرًا في الأحساء؛ يحلّ الأهلي صاحب المركز الرابع برصيد 27 نقطة، ضيفًا على الشروق صاحب المركز الأخير برصيد 18 نقطة.


من جانب آخر حدّد الاتحاد السعودي لكرة السلة موعد انطلاق بطولة (البلاي أوف) لدوري الأندية الممتازة بنظام التجمع، المقرر إقامته بمحافظة جدة يوم الخميس المقبل، وتشارك الأندية الستة الأوائل في البطولة، وسيتم نشر مواعيد المباريات بعد ختام الجولة الأخيرة غدًا الأحد، والتي سيتحدد من خلالها ترتيب الفرق.

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