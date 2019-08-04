القيادة تهنئ رئيس بوركينا فاسو بمناسبة ذكرى الاستقلال

برقيتا تهنئة حملتا أصدق التمنيات بدوام التقدم والازدهار

هنّأ خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، الرئيس روك مارك كريستيان كابوري؛ رئيس بوركينا فاسو، بمناسبة ذكرى استقلال بلاده.

وأعرب الملك المفدى في برقية التهنئة باسمه واسم شعب وحكومة المملكة العربية السعودية، عن أصدق التهاني، وأطيب التمنيات بالصحة والسعادة للرئيس البوركيني، ولحكومة وشعب بوركينا فاسو الصديق اطراد التقدم والازدهار.

وفي سياق متصل، بعث صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، برقية تهنئة بهذه المناسبة للرئيس البوركيني روك مارك كريستيان كابوري؛ معبراً عن أطيب التهاني، والتمنيات، متمنياً لحكومة وشعب بوركينا فاسو المزيد من التقدم والنجاح.