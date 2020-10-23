"العيسى" يفضح فساد "زواج المسيار" وخداع الأزواج للزوجات والوقوع في الكبائر

قال: الحالات القائمة على التخفي غير شرعية.. لو علم من أفتى النتيجة ما أفتى

حذر الأمين العام لرابطة العالم الإسلامي رئيس مجلس هيئة علماء المسلمين، الدكتور محمد بن عبدالكريم العيسى، من زيجات "المسيار"، موضحاً أنها نتج عنها مشاكل كبيرة، كاشفًا في هذا الصدد الحيل التي يلجأ إليها البعض للخداع في هذا الزواج.

وشدد "العيسى"، في رده الصارم حول فتاوى الزواج بنية الطلاق، أنه "لو علم من أفتاك بذلك ما صار نتيجة هذه الفتوى من التساهل والتلاعب وتوظيفها بما أخرجها عن المقصد الشرعي لما أفتاك ولما تردد أيضاً في الرجوع عن فتواه إذا كانت ستحمّل ما لا تحتمل".

وأوضح، في برنامجه الأسبوعي "في الآفاق" على قناة mbc، أن "زواج ما يسمى بالمسيار منه ما هو زواج سليم ولا ملحظ عليه والباعث على فكرته هي غالبًا ظروف الزوجة أو الزوج، وبالتالي يتفقان برضا تام بينهما أن يكون هناك مبيت مقنن مع احترام كل منهما لعقد الزواج وميثاقه الغليظ، ليس هناك كذب ولا تلاعب ولا خداع ولا تخفٍ بل زواج شرعي متكامل".

واستدرك "العيسى" قائلاً: "لكن مع الأسف نجد أن هناك حالات لزواجات ما يسمى بالمسيار قائمة على التّخفي"، موضحاً أنه من المعلوم شرعًا أنه يشترط في النكاح الإعلان، يقول ﷺ: "أعلنوا هذا النكاح واضربوا عليه بالدفوف"، مؤكداً أن الزواج الشرعي لا يُخفى لا على الزوجة ولا على غيرها.

وأضاف: "أمثال هذه الزواجات نتج عنها مشاكل كبيرة حتى على الزوجة التي تزوجها مسياراً، تجد كثيرًا منهن أقدمن على هذا الزواج طلباً للولد وقبلن بإسقاط بعض أيام المبيت تريد الذرية والستر حتى لو تنازلت عن بعض حقها، بينما الرجل المخادع تزوجها للمتعة فقط؛ حيث تجده يتهرب من الإنجاب ويخادعها في ذلك، وتجده أيضًا يسرق نفسه من بيته الأصلي في أجواء من القلق والشكوك.

وأردف: "والزوجة التي أخذها مسيارًا يأخذ عليها العهود في إخفاء الزواج وإلا هددها بالطلاق إذا أفشت سر هذا النكاح، وكأنه والعياذ بالله سفاحًا وليس نكاحًا، هل هذا زواج؟!".

وتابع: "بل وصل الامر في بعض زواجات ما يسمى بالمسيار ، أن الرجل قد يكون له أربع زوجات فيتزوج بأخرى قبل أن تكمل زوجته المطلقة عدّتها ، ويصبح عندئذ قد تزوج خمس زوجات ، وهذا يحصل احيانا عند المكثرين المستهترين".

وبين: "بعض الزوجات المكثرات من هذا الزواج ربما تزوجت قبل اكمال عدتها وهذا الامر والعياذ بالله من الكبائر وموجب للعقوبة المغلظة في الدنيا".

وفي رد الصارم حول فتاوى الزواج بنية الطلاق، قال الأمين العام لرابطة العالم الإسلامي رئيس مجلس هيئة علماء المسلمين: "من افتاك وانت تتساهل وتتلاعب بهذه الفتوى ماقال لك حمّل فتواي مالا تحتمل ، ولو علم من افتاك بذلك ما صار نتيجة هذه الفتوى من التساهل والتلاعب وتوظيفها بما اخرجها عن المقصد الشرعي لما افتاك ولما تردد أيضا في الرجوع عن فتواه اذا كانت ستحمّل مالا تحتمل".

يُذكر أن برنامج "في الافاق" على قناة mbc ديني فكري بقالب حواري، ضيفه الدائم الدكتور محمد العيسى أمين رابطة العالم الإسلامي، يناقش فيه مواضيع عدة بطريقه حضارية بنّاءة.