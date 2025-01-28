جامعة طيبة تنظم ورشة عمل لاستحداث فرع للكلية التطبيقية في ينبع

ناقشت ضمان متطلبات الفرص الوظيفية في المحافظة

نظمت جامعة طيبة ورشة عمل بمشاركة أعضاء من الكليات التطبيقية بالجامعة والقطاعات الحكومية الخاصة بمحافظة ينبع.

الاجتماع استعرض وناقش التوجهات الإستراتيجية للكلية وفرص التكامل مع سوق العمل بمختلف فئاته، لضمان مواءمة مخرجات الكلية مع متطلبات الفرص الوظيفية في المحافظة.

وكذلك توافقاً مع برنامج التحول البرامجي بالجامعة وتوجيه القبول إلى برامج متماشية مع احتياجات سوق العمل ومستجدات الثورة الصناعية والتوجهات الجديدة للتعليم المتوافقة مع تحقيق رؤية 2030.

جاء ذلك خلال زيارة فريق من منسوبي الكلية التطبيقية بجامعة طيبة لفرع الجامعة في ينبع؛ حيث اطلع عميد الكلية التطبيقية الدكتور أحمد بن حاسن الأحمدي، على كليات فرع الجامعة لإعداد استحداث فرع للكلية التطبيقية بينبع.

واستعرض عميد الكلية الدكتور أحمد الأحمدي، خلال إقامة الورشة؛ التوجهات الاستراتيجية للكلية التطبيقية، وأهمية مشاركة سوق العمل في تحقيق أهداف وتطلعات الكلية ومدى مواءمة هيكلها التنظيمي للمتغيرات المتسارعة في الفرص الوظيفية بسوق العمل بمختلف أنماطه.

كما ناقش⁩ سبل التعاون وأنماط الشراكة المختلفة مع القطاع العام والخاص للمشاركة في إعداد وتنفيذ برامج تطبيقية تتواءم مع الفرص الوظيفية في سوق العمل بمحافظة ينبع.

وأوضحت وكيلة الكلية للخدمات المساندة الدكتورة ريم بنت إبراهيم التميمي، ارتباط الكلية ببرنامج تنمية القدرات البشرية لإعداد كوادر وطنية منافسة في سوق العمل من خلال تعزيز القيم وتنمية المعارف وتطوير المهارات الأساسية ومهارات المستقبل.

واستعرض وكيل فرع الكلية التطبيقية بمحافظة بدر، الدكتور طلال بن هاشم نور، أبرز الميز التنافسية للكلية التطبيقية بجامعة طيبة والبرامج النوعية التي أطلقتها الكلية وارتباطها بالشهادات المهنية.

كما أكدت المشرفة على وحدة الشراكات بالكلية رؤى بنت أحمد الظاهري، على منهجية الكلية في عقد الشراكات وأنماطها المختلفة لتحقيق أهداف الكلية وتوجهاتها وربطها بشراكات استراتيجية ناجحة مع القطاعات الواعدة.