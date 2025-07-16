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"بلدي جدة" يطلع على شكاوى سكان هذه الأحياء حول السفلتة والإنارة

أشاد بدور القيادة في التصدي لفيروس كورونا وجهود الحكومة لمنع تفشي الوباء

استهل المجلس البلدي بجدة جلسته السادسة والستين، بالإشادة بالجهود التي بذلتها وتبذلها حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وولي عهده الأمين في التعامل مع جائحة كورونا التي اجتاحت العالم بأسره ومن ضمنها المملكة العربية السعودية.

وقال رئيس المجلس عبدالله بن دخيل الله المحمدي: إن ما قامت به المملكة -ممثلة في كل الوزارات والقطاعات والدعم اللا محدود- كان له الأثر الكبير في عدم تفشي المرض والحد من انتشاره، وما ذلك إلا دلالة على قدرة المملكة العربية السعودية على مجابهة أي تداعيات أو طوارئ؛ وذلك بهمة رجالها المخلصين.

وكان المجلس البلدي قد عقد جلسته وناقش خلالها الموضوعات المدرجة في جدول أعمال الجلسة، والتي تضمنت -بحسب رئيس المجلس عبدالله المحمدي- العديد من الموضوعات التي تُعنى بمطالبات المواطنين وأحياء محافظة جدة.

وأوضح المحمدي أنه تم عرض شكوى سكان حي النهضة، المتمثلة في معاناتهم من زحمة المرور أمام ميدان التاريخ بشارع الأمير سلطان شمالًا؛ مطالبين بإيجاد الحلول اللازمة لانسيابية الحركة المرورية بالموقع.

وأضاف أنه تم أيضًا الاطلاع على شكاوى سكان كل من حي الأمير فواز وحي والأجاويد، ومطالبهم بصيانة السفلتة بالحي والإنارة والمطبات الاصطناعية أمام المدارس والمساجد؛ مبينًا أن المجلس أقر رفع هذه المطالب لأمانة محافظة جدة لدراستها والبت فيها.

وأضاف "المحمدي" أن أعضاء المجلس أقروا الرفع للأمانة بتوصية لإيجاد آلية للاستفادة من مياه الوضوء في المساجد لري الحدائق ومزروعات الشوارع حول المساجد.

وأردف المحمدي أن المجلس خلال الجلسة اطلع على الحساب الختامي للأمانة، وتم توجيهه للجنة المختصة بالمجلس لدراسته والرفع بملاحظاتها عليه، وقد اتخذت القرارات اللازمة حياله.

المجلس البلدي بجدة

الرئيسية/ المملكة / محليات

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"بلدي جدة" يطلع على شكاوى سكان هذه الأحياء حول السفلتة والإنارة
سبق

استهل المجلس البلدي بجدة جلسته السادسة والستين، بالإشادة بالجهود التي بذلتها وتبذلها حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وولي عهده الأمين في التعامل مع جائحة كورونا التي اجتاحت العالم بأسره ومن ضمنها المملكة العربية السعودية.

وقال رئيس المجلس عبدالله بن دخيل الله المحمدي: إن ما قامت به المملكة -ممثلة في كل الوزارات والقطاعات والدعم اللا محدود- كان له الأثر الكبير في عدم تفشي المرض والحد من انتشاره، وما ذلك إلا دلالة على قدرة المملكة العربية السعودية على مجابهة أي تداعيات أو طوارئ؛ وذلك بهمة رجالها المخلصين.

وكان المجلس البلدي قد عقد جلسته وناقش خلالها الموضوعات المدرجة في جدول أعمال الجلسة، والتي تضمنت -بحسب رئيس المجلس عبدالله المحمدي- العديد من الموضوعات التي تُعنى بمطالبات المواطنين وأحياء محافظة جدة.

وأوضح المحمدي أنه تم عرض شكوى سكان حي النهضة، المتمثلة في معاناتهم من زحمة المرور أمام ميدان التاريخ بشارع الأمير سلطان شمالًا؛ مطالبين بإيجاد الحلول اللازمة لانسيابية الحركة المرورية بالموقع.

وأضاف أنه تم أيضًا الاطلاع على شكاوى سكان كل من حي الأمير فواز وحي والأجاويد، ومطالبهم بصيانة السفلتة بالحي والإنارة والمطبات الاصطناعية أمام المدارس والمساجد؛ مبينًا أن المجلس أقر رفع هذه المطالب لأمانة محافظة جدة لدراستها والبت فيها.

وأضاف "المحمدي" أن أعضاء المجلس أقروا الرفع للأمانة بتوصية لإيجاد آلية للاستفادة من مياه الوضوء في المساجد لري الحدائق ومزروعات الشوارع حول المساجد.

وأردف المحمدي أن المجلس خلال الجلسة اطلع على الحساب الختامي للأمانة، وتم توجيهه للجنة المختصة بالمجلس لدراسته والرفع بملاحظاتها عليه، وقد اتخذت القرارات اللازمة حياله.

16 يوليو 2020 - 25 ذو القعدة 1441
01:59 PM

"بلدي جدة" يطلع على شكاوى سكان هذه الأحياء حول السفلتة والإنارة

أشاد بدور القيادة في التصدي لفيروس كورونا وجهود الحكومة لمنع تفشي الوباء

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عبدالله الراجحي - جدة
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استهل المجلس البلدي بجدة جلسته السادسة والستين، بالإشادة بالجهود التي بذلتها وتبذلها حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وولي عهده الأمين في التعامل مع جائحة كورونا التي اجتاحت العالم بأسره ومن ضمنها المملكة العربية السعودية.

وقال رئيس المجلس عبدالله بن دخيل الله المحمدي: إن ما قامت به المملكة -ممثلة في كل الوزارات والقطاعات والدعم اللا محدود- كان له الأثر الكبير في عدم تفشي المرض والحد من انتشاره، وما ذلك إلا دلالة على قدرة المملكة العربية السعودية على مجابهة أي تداعيات أو طوارئ؛ وذلك بهمة رجالها المخلصين.

وكان المجلس البلدي قد عقد جلسته وناقش خلالها الموضوعات المدرجة في جدول أعمال الجلسة، والتي تضمنت -بحسب رئيس المجلس عبدالله المحمدي- العديد من الموضوعات التي تُعنى بمطالبات المواطنين وأحياء محافظة جدة.

وأوضح المحمدي أنه تم عرض شكوى سكان حي النهضة، المتمثلة في معاناتهم من زحمة المرور أمام ميدان التاريخ بشارع الأمير سلطان شمالًا؛ مطالبين بإيجاد الحلول اللازمة لانسيابية الحركة المرورية بالموقع.

وأضاف أنه تم أيضًا الاطلاع على شكاوى سكان كل من حي الأمير فواز وحي والأجاويد، ومطالبهم بصيانة السفلتة بالحي والإنارة والمطبات الاصطناعية أمام المدارس والمساجد؛ مبينًا أن المجلس أقر رفع هذه المطالب لأمانة محافظة جدة لدراستها والبت فيها.

وأضاف "المحمدي" أن أعضاء المجلس أقروا الرفع للأمانة بتوصية لإيجاد آلية للاستفادة من مياه الوضوء في المساجد لري الحدائق ومزروعات الشوارع حول المساجد.

وأردف المحمدي أن المجلس خلال الجلسة اطلع على الحساب الختامي للأمانة، وتم توجيهه للجنة المختصة بالمجلس لدراسته والرفع بملاحظاتها عليه، وقد اتخذت القرارات اللازمة حياله.

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