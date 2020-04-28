النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

علماء صينيون يحذرون: كورونا لن يختفي وسيعود للظهور "كل عام"

قالوا: قادر على الدخول إلى جسم الإنسان وعدم التسبب بأي أعراض

في الوقت الذي يعمل فيه العلماء على قدم وساق لإيجاد لقاح أو علاج ينهي أزمة فيروس كورونا المستجد، حذر علماء صينيون من أن الفيروس "لن يختفي"، قائلين إنه سيعود للظهور "كل عام".

وقالت مجموعة من الباحثين في مجال الفيروسات والأطباء الصينيين، الاثنين: إنه ليس من المرجح أن "يختفي" فيروس كورونا المستجد بالطريقة التي حدثت مع فيروس سارس قبل 17 عامًا؛ وذلك لأن كورونا قادر على الدخول إلى جسم الإنسان وعدم التسبب بأي أعراض، على عكس سارس.

ويعني هذا أنه سيكون من الصعب حصر حالات الإصابة جميعها، وإدخالها في الحجر الصحي لمنع انتشار الفيروس، وفق ما ذكرت وكالة "بلومبيرغ" الأميركية.

وقال مدير معهد الأكاديمية الصينية للعلوم الطبية، جين تشي: إنه "من المحتمل جدًّا أن يكون كورونا وباءً يتعايش معه البشر لفترة طويلة، ويصبح موسميًّا ومستمرًّا بالتواجد داخل الأجسام البشرية".

وأصبح هناك إجماع بين كبار الباحثين والحكومات في جميع أنحاء العالم، على أنه من غير المحتمل القضاء على "كوفيد-19"، على الرغم من عمليات الإغلاق المكلفة التي أدت إلى خسائر كبيرة في الاقتصاد العالمي.

ووفق "سكاي نيوز": من جانبهم، رأى بعض خبراء الصحة العامة أن السماح للفيروس بالانتشار بطريقة مراقبة، بين الفئات الأصغر سنًّا من السكان، سيكون بمثابة طريقة أفضل للتعامل معه، لتكوين ما يعرف بـ"مناعة القطيع"، بدلًا من الاستمرار في أوامر الإغلاق.

فيروس كورونا الجديد

الرئيسية/ محطات

اعلان
علماء صينيون يحذرون: كورونا لن يختفي وسيعود للظهور "كل عام"
سبق

في الوقت الذي يعمل فيه العلماء على قدم وساق لإيجاد لقاح أو علاج ينهي أزمة فيروس كورونا المستجد، حذر علماء صينيون من أن الفيروس "لن يختفي"، قائلين إنه سيعود للظهور "كل عام".

وقالت مجموعة من الباحثين في مجال الفيروسات والأطباء الصينيين، الاثنين: إنه ليس من المرجح أن "يختفي" فيروس كورونا المستجد بالطريقة التي حدثت مع فيروس سارس قبل 17 عامًا؛ وذلك لأن كورونا قادر على الدخول إلى جسم الإنسان وعدم التسبب بأي أعراض، على عكس سارس.

ويعني هذا أنه سيكون من الصعب حصر حالات الإصابة جميعها، وإدخالها في الحجر الصحي لمنع انتشار الفيروس، وفق ما ذكرت وكالة "بلومبيرغ" الأميركية.

وقال مدير معهد الأكاديمية الصينية للعلوم الطبية، جين تشي: إنه "من المحتمل جدًّا أن يكون كورونا وباءً يتعايش معه البشر لفترة طويلة، ويصبح موسميًّا ومستمرًّا بالتواجد داخل الأجسام البشرية".

وأصبح هناك إجماع بين كبار الباحثين والحكومات في جميع أنحاء العالم، على أنه من غير المحتمل القضاء على "كوفيد-19"، على الرغم من عمليات الإغلاق المكلفة التي أدت إلى خسائر كبيرة في الاقتصاد العالمي.

ووفق "سكاي نيوز": من جانبهم، رأى بعض خبراء الصحة العامة أن السماح للفيروس بالانتشار بطريقة مراقبة، بين الفئات الأصغر سنًّا من السكان، سيكون بمثابة طريقة أفضل للتعامل معه، لتكوين ما يعرف بـ"مناعة القطيع"، بدلًا من الاستمرار في أوامر الإغلاق.

28 إبريل 2020 - 5 رمضان 1441
07:39 PM

علماء صينيون يحذرون: كورونا لن يختفي وسيعود للظهور "كل عام"

قالوا: قادر على الدخول إلى جسم الإنسان وعدم التسبب بأي أعراض

A A A
صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
8
11,921

في الوقت الذي يعمل فيه العلماء على قدم وساق لإيجاد لقاح أو علاج ينهي أزمة فيروس كورونا المستجد، حذر علماء صينيون من أن الفيروس "لن يختفي"، قائلين إنه سيعود للظهور "كل عام".

وقالت مجموعة من الباحثين في مجال الفيروسات والأطباء الصينيين، الاثنين: إنه ليس من المرجح أن "يختفي" فيروس كورونا المستجد بالطريقة التي حدثت مع فيروس سارس قبل 17 عامًا؛ وذلك لأن كورونا قادر على الدخول إلى جسم الإنسان وعدم التسبب بأي أعراض، على عكس سارس.

ويعني هذا أنه سيكون من الصعب حصر حالات الإصابة جميعها، وإدخالها في الحجر الصحي لمنع انتشار الفيروس، وفق ما ذكرت وكالة "بلومبيرغ" الأميركية.

وقال مدير معهد الأكاديمية الصينية للعلوم الطبية، جين تشي: إنه "من المحتمل جدًّا أن يكون كورونا وباءً يتعايش معه البشر لفترة طويلة، ويصبح موسميًّا ومستمرًّا بالتواجد داخل الأجسام البشرية".

وأصبح هناك إجماع بين كبار الباحثين والحكومات في جميع أنحاء العالم، على أنه من غير المحتمل القضاء على "كوفيد-19"، على الرغم من عمليات الإغلاق المكلفة التي أدت إلى خسائر كبيرة في الاقتصاد العالمي.

ووفق "سكاي نيوز": من جانبهم، رأى بعض خبراء الصحة العامة أن السماح للفيروس بالانتشار بطريقة مراقبة، بين الفئات الأصغر سنًّا من السكان، سيكون بمثابة طريقة أفضل للتعامل معه، لتكوين ما يعرف بـ"مناعة القطيع"، بدلًا من الاستمرار في أوامر الإغلاق.

اعلان

بالأرقام

2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
5,645
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
15,295
70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
20,715
53.8 مليار

53.8 مليار

31 يوليو
41,732

كاريكاتير

"نحن وصلنا إلى مفترق طرق وعليك أن تختار"

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

كورونا والعالم.. مواجهة مصيرية وقصص ساخرة و"رُب ضارة نافعة"
كورونا والعالم.. مواجهة مصيرية وقصص ساخرة و"رُب ضارة نافعة"

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2020

تصميم و برمجة     استضافة