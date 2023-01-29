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أبو ظبي: انطلاقة قمة القيادات الرياضية العالمية.. غداً

يرفع الستار غداً عن فعاليات النسخة الجديدة من قمة القيادات الرياضية العالمية، والتي ينظمها مجلس أبو ظبي الرياضي.

وتقام فعاليات القمة على مدار يومي الأربعاء والخميس حيث يفتتح فعالياتها محمد خلفان الرميثي رئيس الهيئة العامة للرياضة الإماراتية نائب رئيس مجلس أبو ظبي الرياضي، والذي يلقي كلمة يرحب فيها بالمشاركين في القمة والضيوف، ويتحدث فيها عن الرؤية الرياضية لأبو ظبي وحجم نمو الرياضة فيها.

كما تتضمن الكلمة الإشارة إلى النجاح الذي تحقق خلال استضافة الإمارات لمنافسات كأس آسيا 2019، التي انطلقت في الخامس من كانون الثاني/يناير الحالي وتختتم يوم الجمعة المقبل في اليوم التالي مباشرة لختام هذه القمة.

وتناقش القمة أبرز مستجدات صناعة الرياضة العالمية، بما فيها التقنيات الأكثر تطوراً والتغطية التلفزيونية والإعلامية للفعاليات والبطولات الرياضية وشؤون التسويق والرعاية.

وتشهد أعمال القمة حضور ومشاركة أكثر من 350 شخصية من أكثر من 20 دولة يمثلون نخبة وقادة الرياضة العالميين كما يمثلون أكثر من 25 رياضة مختلفة.

وتقام غداً ست جلسات كما تقام بعد غد ست جلسات أخرى، على أن يسدل الستار على القمة مساء بعد غد الخميس بالتزامن مع بدء العد التنازلي للساعات الأخيرة قبل نهائي كأس آسيا، المقرر يوم الجمعة المقبل.

كما يحضر القمة أكثر من 20 متحدثاً يتقدمهم اللورد سيباستيان كو رئيس الاتحاد الدولي لألعاب القوى وبطرس بطرس نائب أول لرئيس الاتصالات المؤسسية والتسويق والعلامة التجارية في طيران الإمارات، وداتو ويندسور جون الأمين العام للاتحاد الآسيوي لكرة القدم، وكيث هاريس نائب رئيس إيفرتون الإنجليزي.

الرئيسية/ رياضة / رياضة المملكة

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أبو ظبي: انطلاقة قمة القيادات الرياضية العالمية.. غداً
سبق

يرفع الستار غداً عن فعاليات النسخة الجديدة من قمة القيادات الرياضية العالمية، والتي ينظمها مجلس أبو ظبي الرياضي.

وتقام فعاليات القمة على مدار يومي الأربعاء والخميس حيث يفتتح فعالياتها محمد خلفان الرميثي رئيس الهيئة العامة للرياضة الإماراتية نائب رئيس مجلس أبو ظبي الرياضي، والذي يلقي كلمة يرحب فيها بالمشاركين في القمة والضيوف، ويتحدث فيها عن الرؤية الرياضية لأبو ظبي وحجم نمو الرياضة فيها.

كما تتضمن الكلمة الإشارة إلى النجاح الذي تحقق خلال استضافة الإمارات لمنافسات كأس آسيا 2019، التي انطلقت في الخامس من كانون الثاني/يناير الحالي وتختتم يوم الجمعة المقبل في اليوم التالي مباشرة لختام هذه القمة.

وتناقش القمة أبرز مستجدات صناعة الرياضة العالمية، بما فيها التقنيات الأكثر تطوراً والتغطية التلفزيونية والإعلامية للفعاليات والبطولات الرياضية وشؤون التسويق والرعاية.

وتشهد أعمال القمة حضور ومشاركة أكثر من 350 شخصية من أكثر من 20 دولة يمثلون نخبة وقادة الرياضة العالميين كما يمثلون أكثر من 25 رياضة مختلفة.

وتقام غداً ست جلسات كما تقام بعد غد ست جلسات أخرى، على أن يسدل الستار على القمة مساء بعد غد الخميس بالتزامن مع بدء العد التنازلي للساعات الأخيرة قبل نهائي كأس آسيا، المقرر يوم الجمعة المقبل.

كما يحضر القمة أكثر من 20 متحدثاً يتقدمهم اللورد سيباستيان كو رئيس الاتحاد الدولي لألعاب القوى وبطرس بطرس نائب أول لرئيس الاتصالات المؤسسية والتسويق والعلامة التجارية في طيران الإمارات، وداتو ويندسور جون الأمين العام للاتحاد الآسيوي لكرة القدم، وكيث هاريس نائب رئيس إيفرتون الإنجليزي.

29 يناير 2019 - 23 جمادى الأول 1440
08:25 PM

أبو ظبي: انطلاقة قمة القيادات الرياضية العالمية.. غداً

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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يرفع الستار غداً عن فعاليات النسخة الجديدة من قمة القيادات الرياضية العالمية، والتي ينظمها مجلس أبو ظبي الرياضي.

وتقام فعاليات القمة على مدار يومي الأربعاء والخميس حيث يفتتح فعالياتها محمد خلفان الرميثي رئيس الهيئة العامة للرياضة الإماراتية نائب رئيس مجلس أبو ظبي الرياضي، والذي يلقي كلمة يرحب فيها بالمشاركين في القمة والضيوف، ويتحدث فيها عن الرؤية الرياضية لأبو ظبي وحجم نمو الرياضة فيها.

كما تتضمن الكلمة الإشارة إلى النجاح الذي تحقق خلال استضافة الإمارات لمنافسات كأس آسيا 2019، التي انطلقت في الخامس من كانون الثاني/يناير الحالي وتختتم يوم الجمعة المقبل في اليوم التالي مباشرة لختام هذه القمة.

وتناقش القمة أبرز مستجدات صناعة الرياضة العالمية، بما فيها التقنيات الأكثر تطوراً والتغطية التلفزيونية والإعلامية للفعاليات والبطولات الرياضية وشؤون التسويق والرعاية.

وتشهد أعمال القمة حضور ومشاركة أكثر من 350 شخصية من أكثر من 20 دولة يمثلون نخبة وقادة الرياضة العالميين كما يمثلون أكثر من 25 رياضة مختلفة.

وتقام غداً ست جلسات كما تقام بعد غد ست جلسات أخرى، على أن يسدل الستار على القمة مساء بعد غد الخميس بالتزامن مع بدء العد التنازلي للساعات الأخيرة قبل نهائي كأس آسيا، المقرر يوم الجمعة المقبل.

كما يحضر القمة أكثر من 20 متحدثاً يتقدمهم اللورد سيباستيان كو رئيس الاتحاد الدولي لألعاب القوى وبطرس بطرس نائب أول لرئيس الاتصالات المؤسسية والتسويق والعلامة التجارية في طيران الإمارات، وداتو ويندسور جون الأمين العام للاتحاد الآسيوي لكرة القدم، وكيث هاريس نائب رئيس إيفرتون الإنجليزي.

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