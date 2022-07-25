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"التجارة" تكثف جهودها للتأكد من توفر السلع التموينية وصلاحياتها بـ"جديدة عرعر"

بتوجيه من أمير المنطقة و"القصبي"

نفذت الفرق الرقابية بوزارة التجارة والاستثمار، في منطقة الحدود الشمالية، بتوجيهات من أمير منطقة الحدود الشمالية فيصل بن خالد بن سلطان، ووزير التجارة والاستثمار الدكتور ماجد بن عبدالله القصبي، في أداء مهامها ‏وأعمالها الرقابية في تكثيف الجولات الرقابية على الأسواق والمراكز التجارية، والمحلات الواقعة على طريق منفذ جديدة عرعر؛ للتأكد من توفر السلع الأساسية التموينية والتحقق من صلاحيتها.

وأعربت وزارة التجارة والاستثمار، عن ترحيبها بالحجاج القادمين عبر المنفذ، سائلين المولى عز وجل، أن يسهل لهم أمرهم ويقبل حجهم.

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"التجارة" تكثف جهودها للتأكد من توفر السلع التموينية وصلاحياتها بـ"جديدة عرعر"
سبق

نفذت الفرق الرقابية بوزارة التجارة والاستثمار، في منطقة الحدود الشمالية، بتوجيهات من أمير منطقة الحدود الشمالية فيصل بن خالد بن سلطان، ووزير التجارة والاستثمار الدكتور ماجد بن عبدالله القصبي، في أداء مهامها ‏وأعمالها الرقابية في تكثيف الجولات الرقابية على الأسواق والمراكز التجارية، والمحلات الواقعة على طريق منفذ جديدة عرعر؛ للتأكد من توفر السلع الأساسية التموينية والتحقق من صلاحيتها.

وأعربت وزارة التجارة والاستثمار، عن ترحيبها بالحجاج القادمين عبر المنفذ، سائلين المولى عز وجل، أن يسهل لهم أمرهم ويقبل حجهم.

23 يوليو 2019 - 20 ذو القعدة 1440
06:20 PM

"التجارة" تكثف جهودها للتأكد من توفر السلع التموينية وصلاحياتها بـ"جديدة عرعر"

بتوجيه من أمير المنطقة و"القصبي"

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بندر الدغمي - عرعر
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1,762

نفذت الفرق الرقابية بوزارة التجارة والاستثمار، في منطقة الحدود الشمالية، بتوجيهات من أمير منطقة الحدود الشمالية فيصل بن خالد بن سلطان، ووزير التجارة والاستثمار الدكتور ماجد بن عبدالله القصبي، في أداء مهامها ‏وأعمالها الرقابية في تكثيف الجولات الرقابية على الأسواق والمراكز التجارية، والمحلات الواقعة على طريق منفذ جديدة عرعر؛ للتأكد من توفر السلع الأساسية التموينية والتحقق من صلاحيتها.

وأعربت وزارة التجارة والاستثمار، عن ترحيبها بالحجاج القادمين عبر المنفذ، سائلين المولى عز وجل، أن يسهل لهم أمرهم ويقبل حجهم.

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10 مليارات ..

10 مليارات ..

17 يوليو
30,109
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200 مليون

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29 مليار ..

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