النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة
خبر عاجل

"الصحة": تسجيل 524 حالة إصابة بكورونا.. وتعافي 142 خلال الـ24 ساعة الماضية

بالتعاون مع وزارة الإعلام.. "منشآت" تُطلق فيلمها الوثائقي "ضربة حظ"

يتناول قصص صعود منشآت وطنية سلّم النجاح والتوسع في أعمالها

أطلقت الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة "منشآت"، بالتعاون مع مركز التواصل الحكومي في وزارة الإعلام، الفيلم الوثائقي "ضربة حظ"، الذي يتناول قصص صعود منشآت وطنية سلّم النجاح والتوسع في أعمالها.

ويظهر في الفيلم مسؤولو شركات وطنية يلقون الضوء على مسيرة منشآتهم، منذ انطلاقتها، مع سرد أهم التحديات التي واجهوها، ونقاط التحوّل، وأبرز المواقف والدروس المستفادة في أعمالهم اليومية.

وأشرف مركز التواصل الحكومي بوزارة الإعلام، على مرحلة إنتاج الفيلم الوثائقي، الذي استغرق تنفيذه نحو ثلاثة أشهرٍ، بمشاركة عشر شركاتٍ وطنيةٍ، من الشركات المتوسطة والصغيرة العاملة في مجال التصوير والإنتاج، حيث تولى فريق متخصّص في الإنتاج الوثائقي داخل المركز الإشراف على الدراسة والتحليل، والإعداد والبناء التحريري، وتنفيذ عمليات الإنتاج للفيلم.

وقال الرئيس التنفيذي لمبادرة كنوز السعودية في مركز التواصل الحكومي عبدالله الأحمري: الفيلم الوثائقي "ضربة حظ"، يهدف إلى توثيق تجربة رواد الأعمال، وتقديم الإلهام اللازم عبر القصص الناجحة والنماذج المختلفة التي تظهر في الفيلم.

وذكر أن اختيار منشآت مركز التواصل الحكومي في الإشراف على عمليات إنتاج الفيلم الوثائقي، يأتي انعكاساً للتكامل والتناغم بين الأجهزة الحكومية، في إطار الاستفادة من تجربة المركز في إنتاج الأعمال الإبداعية.

وأوضح أن مركز التواصل الحكومي حرص خلال إشرافه على عمليات تنفيذ الفيلم؛ على مشاركة شركات وطنية، استفادت بشكلٍ مباشر من خدمات الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة "منشآت" وتسهيلاتها، مضيفاً أنه على سبيل المثال قامت شركة "كاربون"، بتنفيذ عمليات الإنتاج، فيما عملت شركة "نوافذ"، على بناء فكرة الفيلم واللقاء بالضيوف.

وأردف "الأحمري"، أن الخط التحريري داخل الفيلم ركّز على إيجاد قصص حقيقية وجاذبة تعكس طبيعة ريادة الأعمال، لافتاً إلى أن عمليات الإنتاج شهدت تسجيل 89 ساعةً، واستغرق العمل على إنتاج الفيلم بشكله النهائي بعد انتهاء مرحلة التصوير أكثر من 60 يوماً.

يُذكر أن مركز التواصل الحكومي بوزارة الإعلام يُقدم منذ نحو عامين، تجربة إنتاج وثائقي فيلمية متخصّصة، تُسلط الضوء على منجزات التنمية ومكتسباتها، حيث تناول المركز موضوع مواجهة جائحة كورونا عبر فيلمَي "مرحلة صعبة"، و"جرعة أمل"، إضافةً إلى إنتاج عديد من الأعمال الإبداعية، ونشرها عبر حسابات المركز على منصات التواصل الاجتماعي.

الرئيسية/ المملكة / محليات

اعلان
بالتعاون مع وزارة الإعلام.. "منشآت" تُطلق فيلمها الوثائقي "ضربة حظ"
سبق

أطلقت الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة "منشآت"، بالتعاون مع مركز التواصل الحكومي في وزارة الإعلام، الفيلم الوثائقي "ضربة حظ"، الذي يتناول قصص صعود منشآت وطنية سلّم النجاح والتوسع في أعمالها.

ويظهر في الفيلم مسؤولو شركات وطنية يلقون الضوء على مسيرة منشآتهم، منذ انطلاقتها، مع سرد أهم التحديات التي واجهوها، ونقاط التحوّل، وأبرز المواقف والدروس المستفادة في أعمالهم اليومية.

وأشرف مركز التواصل الحكومي بوزارة الإعلام، على مرحلة إنتاج الفيلم الوثائقي، الذي استغرق تنفيذه نحو ثلاثة أشهرٍ، بمشاركة عشر شركاتٍ وطنيةٍ، من الشركات المتوسطة والصغيرة العاملة في مجال التصوير والإنتاج، حيث تولى فريق متخصّص في الإنتاج الوثائقي داخل المركز الإشراف على الدراسة والتحليل، والإعداد والبناء التحريري، وتنفيذ عمليات الإنتاج للفيلم.

وقال الرئيس التنفيذي لمبادرة كنوز السعودية في مركز التواصل الحكومي عبدالله الأحمري: الفيلم الوثائقي "ضربة حظ"، يهدف إلى توثيق تجربة رواد الأعمال، وتقديم الإلهام اللازم عبر القصص الناجحة والنماذج المختلفة التي تظهر في الفيلم.

وذكر أن اختيار منشآت مركز التواصل الحكومي في الإشراف على عمليات إنتاج الفيلم الوثائقي، يأتي انعكاساً للتكامل والتناغم بين الأجهزة الحكومية، في إطار الاستفادة من تجربة المركز في إنتاج الأعمال الإبداعية.

وأوضح أن مركز التواصل الحكومي حرص خلال إشرافه على عمليات تنفيذ الفيلم؛ على مشاركة شركات وطنية، استفادت بشكلٍ مباشر من خدمات الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة "منشآت" وتسهيلاتها، مضيفاً أنه على سبيل المثال قامت شركة "كاربون"، بتنفيذ عمليات الإنتاج، فيما عملت شركة "نوافذ"، على بناء فكرة الفيلم واللقاء بالضيوف.

وأردف "الأحمري"، أن الخط التحريري داخل الفيلم ركّز على إيجاد قصص حقيقية وجاذبة تعكس طبيعة ريادة الأعمال، لافتاً إلى أن عمليات الإنتاج شهدت تسجيل 89 ساعةً، واستغرق العمل على إنتاج الفيلم بشكله النهائي بعد انتهاء مرحلة التصوير أكثر من 60 يوماً.

يُذكر أن مركز التواصل الحكومي بوزارة الإعلام يُقدم منذ نحو عامين، تجربة إنتاج وثائقي فيلمية متخصّصة، تُسلط الضوء على منجزات التنمية ومكتسباتها، حيث تناول المركز موضوع مواجهة جائحة كورونا عبر فيلمَي "مرحلة صعبة"، و"جرعة أمل"، إضافةً إلى إنتاج عديد من الأعمال الإبداعية، ونشرها عبر حسابات المركز على منصات التواصل الاجتماعي.

27 ديسمبر 2021 - 23 جمادى الأول 1443
01:12 PM

بالتعاون مع وزارة الإعلام.. "منشآت" تُطلق فيلمها الوثائقي "ضربة حظ"

يتناول قصص صعود منشآت وطنية سلّم النجاح والتوسع في أعمالها

A A A
وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
0
145

أطلقت الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة "منشآت"، بالتعاون مع مركز التواصل الحكومي في وزارة الإعلام، الفيلم الوثائقي "ضربة حظ"، الذي يتناول قصص صعود منشآت وطنية سلّم النجاح والتوسع في أعمالها.

ويظهر في الفيلم مسؤولو شركات وطنية يلقون الضوء على مسيرة منشآتهم، منذ انطلاقتها، مع سرد أهم التحديات التي واجهوها، ونقاط التحوّل، وأبرز المواقف والدروس المستفادة في أعمالهم اليومية.

وأشرف مركز التواصل الحكومي بوزارة الإعلام، على مرحلة إنتاج الفيلم الوثائقي، الذي استغرق تنفيذه نحو ثلاثة أشهرٍ، بمشاركة عشر شركاتٍ وطنيةٍ، من الشركات المتوسطة والصغيرة العاملة في مجال التصوير والإنتاج، حيث تولى فريق متخصّص في الإنتاج الوثائقي داخل المركز الإشراف على الدراسة والتحليل، والإعداد والبناء التحريري، وتنفيذ عمليات الإنتاج للفيلم.

وقال الرئيس التنفيذي لمبادرة كنوز السعودية في مركز التواصل الحكومي عبدالله الأحمري: الفيلم الوثائقي "ضربة حظ"، يهدف إلى توثيق تجربة رواد الأعمال، وتقديم الإلهام اللازم عبر القصص الناجحة والنماذج المختلفة التي تظهر في الفيلم.

وذكر أن اختيار منشآت مركز التواصل الحكومي في الإشراف على عمليات إنتاج الفيلم الوثائقي، يأتي انعكاساً للتكامل والتناغم بين الأجهزة الحكومية، في إطار الاستفادة من تجربة المركز في إنتاج الأعمال الإبداعية.

وأوضح أن مركز التواصل الحكومي حرص خلال إشرافه على عمليات تنفيذ الفيلم؛ على مشاركة شركات وطنية، استفادت بشكلٍ مباشر من خدمات الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة "منشآت" وتسهيلاتها، مضيفاً أنه على سبيل المثال قامت شركة "كاربون"، بتنفيذ عمليات الإنتاج، فيما عملت شركة "نوافذ"، على بناء فكرة الفيلم واللقاء بالضيوف.

وأردف "الأحمري"، أن الخط التحريري داخل الفيلم ركّز على إيجاد قصص حقيقية وجاذبة تعكس طبيعة ريادة الأعمال، لافتاً إلى أن عمليات الإنتاج شهدت تسجيل 89 ساعةً، واستغرق العمل على إنتاج الفيلم بشكله النهائي بعد انتهاء مرحلة التصوير أكثر من 60 يوماً.

يُذكر أن مركز التواصل الحكومي بوزارة الإعلام يُقدم منذ نحو عامين، تجربة إنتاج وثائقي فيلمية متخصّصة، تُسلط الضوء على منجزات التنمية ومكتسباتها، حيث تناول المركز موضوع مواجهة جائحة كورونا عبر فيلمَي "مرحلة صعبة"، و"جرعة أمل"، إضافةً إلى إنتاج عديد من الأعمال الإبداعية، ونشرها عبر حسابات المركز على منصات التواصل الاجتماعي.

اعلان

بالأرقام

142 مليون ..

142 مليون ..

20 أكتوبر
13,937
201,250 سيارة ..

201,250 سيارة ..

05 يوليو
13,016
38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
14,595
2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
15,511

كاريكاتير

نفاق جماعة "الاخوان" الإرهابية

المقالات

رجعتْ بشنطتها من حيث أتت!!

رجعتْ بشنطتها من حيث أتت!!

عبدالمحسن الحارثي
قالت لي..!!

قالت لي..!!

ساير المنيعي
مخالفة عدم وجود الصامولي؟!

مخالفة عدم وجود الصامولي؟!

عبدالرحمن المرشد
جيل الروابط الإلكترونية

جيل الروابط الإلكترونية

محمد الصيعري
الشذوذ العالمي.. إلى أين؟

الشذوذ العالمي.. إلى أين؟

صالح مطر الغامدي
ثقافة الفرح

ثقافة الفرح

حسن آل عمير
حنا بدو

حنا بدو

حمد خالد العرق
رسالة في بريد النساء.. هذا هو الطريق..!

رسالة في بريد النساء.. هذا هو الطريق..!

ماجد آل حسنه
كيف حال مشاعرك؟

كيف حال مشاعرك؟

مها عبدالله الحقباني
إمبراطورية السلام العالمي

إمبراطورية السلام العالمي

عبدالمحسن الحارثي
الإعلام الصحي والمتحور الجديد "أوميكرون".. تحدٍّ جديد

الإعلام الصحي والمتحور الجديد "أوميكرون".. تحدٍّ جديد

عبدالعزيز الفريان
لغة الإشارة بين سائقي السيارة؟!!

لغة الإشارة بين سائقي السيارة؟!!

خالد الحقباني

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

إرهابي ومتخلف!.. متى تتحرك السينما العربية لمواجهة الإساءة الهوليودية لصورة العربي؟
إرهابي ومتخلف!.. متى تتحرك السينما العربية لمواجهة الإساءة الهوليودية لصورة العربي؟

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2021

تصميم و برمجة     استضافة