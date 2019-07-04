النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

جامعة محمد بن فهد تُوقع اتفاقية تعاون مع هيئة المحاسبين العالمية

تهدف لدعم مهارات الطلبة في المحاسبة وتدريبهم وتأهيلهم عالميًّا

وقّعت جامعة الأمير محمد، اتفاقية تعاون مع هيئة المحاسبين المعتمدين العالمية "AccA"، تهدف لدعم مهارات الطلبة في المحاسبة والتأهيل والتدريب ضمن برامج محاسبية متنوعة وأيضًا اعتماد برنامج وقسم المحاسبة في الجامعة.

وتهدف الاتفاقية إلى تعزيز قدرات الطلاب في مجالات المحاسبة المعتمدة؛ لتأهيلهم ليكونوا محاسبين معتمدين عالميًّا، إضافة إلى تعزيز قدراتهم على العمل في جميع بيئات العمل المحلية العاملية والتدريب في مؤسسات مرموقة في هذا المجال مثل "مورغان الدولية".

وتعتبر مؤسسة "مورغان" من المؤسسات الدولية الرائدة التي تمنح ضمن برنامج التدريب عن طريق ACCA مجموعة واسعة من البرامج في مجالات المحاسبة، كالمحاسب العام المعتمد، والمحاسب المالي المعتمد، والمحاسب الإداري المعتمد، والمدقق الداخلي المعتمد.

يُذكر أن جمعية المحاسبين القانونيين المعتمدين، قد تأسست عام ١٩٠٤م، وهي هيئة المحاسبة المهنية العالمية التي تقدم شهادة المحاسب القانوني المعتمد "ACCA".

ويقع مقر الشركة في لندن مع المكتب الإداري الرئيسي في غلاسكو. وتعمل الشركة من خلال شبكة تضم أكثر من 104 مكاتب ومراكز في 52 بلدًا، مع 323 من شركاء التعلم المعتمدين "ALP"، وأكثر من 7300 من أصحاب العمل المعتمدين في جميع أنحاء العالم، الذين يقدمون التطوير للموظفين.

الرئيسية/ المملكة / أخبار المناطق

اعلان
جامعة محمد بن فهد تُوقع اتفاقية تعاون مع هيئة المحاسبين العالمية
سبق

وقّعت جامعة الأمير محمد، اتفاقية تعاون مع هيئة المحاسبين المعتمدين العالمية "AccA"، تهدف لدعم مهارات الطلبة في المحاسبة والتأهيل والتدريب ضمن برامج محاسبية متنوعة وأيضًا اعتماد برنامج وقسم المحاسبة في الجامعة.

وتهدف الاتفاقية إلى تعزيز قدرات الطلاب في مجالات المحاسبة المعتمدة؛ لتأهيلهم ليكونوا محاسبين معتمدين عالميًّا، إضافة إلى تعزيز قدراتهم على العمل في جميع بيئات العمل المحلية العاملية والتدريب في مؤسسات مرموقة في هذا المجال مثل "مورغان الدولية".

وتعتبر مؤسسة "مورغان" من المؤسسات الدولية الرائدة التي تمنح ضمن برنامج التدريب عن طريق ACCA مجموعة واسعة من البرامج في مجالات المحاسبة، كالمحاسب العام المعتمد، والمحاسب المالي المعتمد، والمحاسب الإداري المعتمد، والمدقق الداخلي المعتمد.

يُذكر أن جمعية المحاسبين القانونيين المعتمدين، قد تأسست عام ١٩٠٤م، وهي هيئة المحاسبة المهنية العالمية التي تقدم شهادة المحاسب القانوني المعتمد "ACCA".

ويقع مقر الشركة في لندن مع المكتب الإداري الرئيسي في غلاسكو. وتعمل الشركة من خلال شبكة تضم أكثر من 104 مكاتب ومراكز في 52 بلدًا، مع 323 من شركاء التعلم المعتمدين "ALP"، وأكثر من 7300 من أصحاب العمل المعتمدين في جميع أنحاء العالم، الذين يقدمون التطوير للموظفين.

04 يوليو 2019 - 1 ذو القعدة 1440
01:59 PM

جامعة محمد بن فهد تُوقع اتفاقية تعاون مع هيئة المحاسبين العالمية

تهدف لدعم مهارات الطلبة في المحاسبة وتدريبهم وتأهيلهم عالميًّا

A A A
صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
0
22

وقّعت جامعة الأمير محمد، اتفاقية تعاون مع هيئة المحاسبين المعتمدين العالمية "AccA"، تهدف لدعم مهارات الطلبة في المحاسبة والتأهيل والتدريب ضمن برامج محاسبية متنوعة وأيضًا اعتماد برنامج وقسم المحاسبة في الجامعة.

وتهدف الاتفاقية إلى تعزيز قدرات الطلاب في مجالات المحاسبة المعتمدة؛ لتأهيلهم ليكونوا محاسبين معتمدين عالميًّا، إضافة إلى تعزيز قدراتهم على العمل في جميع بيئات العمل المحلية العاملية والتدريب في مؤسسات مرموقة في هذا المجال مثل "مورغان الدولية".

وتعتبر مؤسسة "مورغان" من المؤسسات الدولية الرائدة التي تمنح ضمن برنامج التدريب عن طريق ACCA مجموعة واسعة من البرامج في مجالات المحاسبة، كالمحاسب العام المعتمد، والمحاسب المالي المعتمد، والمحاسب الإداري المعتمد، والمدقق الداخلي المعتمد.

يُذكر أن جمعية المحاسبين القانونيين المعتمدين، قد تأسست عام ١٩٠٤م، وهي هيئة المحاسبة المهنية العالمية التي تقدم شهادة المحاسب القانوني المعتمد "ACCA".

ويقع مقر الشركة في لندن مع المكتب الإداري الرئيسي في غلاسكو. وتعمل الشركة من خلال شبكة تضم أكثر من 104 مكاتب ومراكز في 52 بلدًا، مع 323 من شركاء التعلم المعتمدين "ALP"، وأكثر من 7300 من أصحاب العمل المعتمدين في جميع أنحاء العالم، الذين يقدمون التطوير للموظفين.

اعلان

بالأرقام

200 مليون

200 مليون

26 ديسمبر
24,605
6.7 مليار دولار

6.7 مليار دولار

11 ديسمبر
32,448
29 مليار ..

29 مليار ..

25 أكتوبر
18,830
31.1 مليار ..

31.1 مليار ..

23 إبريل
34,390

كاريكاتير

#تراجع_السياحه_في_تركيا

المقالات

فقر الدم في بنوك الدم. !.

فقر الدم في بنوك الدم. !.

عبدالغني الشيخ
متنزهات الباحة الجديدة مفخرة .. ولكن!

متنزهات الباحة الجديدة مفخرة .. ولكن!

صالح مطر الغامدي
الطلاق.. قضية أمام الجهات العليا!

الطلاق.. قضية أمام الجهات العليا!

صالح المسلّم
نجحنا ولكن!

نجحنا ولكن!

سلطان رديف
الطلاق.. حقائق مخيفة

الطلاق.. حقائق مخيفة

ساير المنيعي
استاند آب كوميدي..؟!

استاند آب كوميدي..؟!

ماجد الحربي
النظام الصحي الذي ننشده

النظام الصحي الذي ننشده

ماجد البريكان
لماذا يتحول العزاء إلى فرح؟

لماذا يتحول العزاء إلى فرح؟

صالح مطر الغامدي
"التارجت" شرط تعجيزي يلاحق طالبي العمل

"التارجت" شرط تعجيزي يلاحق طالبي العمل

عبدالغني الشيخ
بين القلم والكراسي

بين القلم والكراسي

بدر الغامدي

إنفوجرافيك

شمس السبت تشرق على حزمة #أوامر_ملكية.. إعفاء وتعيين وحماية وتطوير
شمس السبت تشرق على حزمة #أوامر_ملكية.. إعفاء وتعيين وحماية وتطوير

بروفايل

في اليوم العالمي للمرأة (2019).. السعوديات يؤكدن ريادتهن
في اليوم العالمي للمرأة (2019).. السعوديات يؤكدن ريادتهن

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2019

تصميم و برمجة     استضافة