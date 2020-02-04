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من قَتل النساء إلى الإضراب.. "جرائم أردوغان في تركيا" تتصاعد أمميًّا

"أغبابا": جرى منع ما يقرب من 200 ألف عامل من حقهم خلال حكم حزبه

أعلنت منصة وقف جرائم قتل النساء التركية، في تقرير شهر يناير 2020، أن 27 امرأة على الأقل قُتِلن في تركيا خلال شهر يناير من قِبَل الرجال. ووفقًا للتقرير؛ فإن 5 سيدات قُتلن لاتخاذهن قرارًا متعلقًا بحياتهن، مثل الرغبة في الطلاق، ورفض المصالحة، ورفض الصداقة.

ووفق ما نقلته "اليوم السابع" وبحسب التقرير، ثَبَت أنه في معظم جرائم قتل المرأة، استخدم الرجال الأسلحة النارية؛ مشيرًا إلى أن 15 سيدة قُتِلن بأسلحة نارية، و8 بآلات حادة، وأخرى بالخنق، واثنين بالضرب، وواحدة بالحرق.

وخضع ملف حقوق الإنسان في تركيا، الأسبوع الماضي للمراجعة والتقييم للمرة الثالثة أمام آلية الاستعراض الدورى الشامل التابعة لمجلس حقوق الإنسان بالأمم المتحدة، وقدمت عدد من المنظمات الحقوقية، تقارير حول الانتهاكات في تركيا وجرائم أردوغان إلى مجلس حقوق الإنسان.

وأكد موقع "تركيا الآن"، أن نائب الرئيس العام لحزب الشعب الجمهوري التركي المعارض، ولي أغبابا، لفت الانتباه إلى حظر 16 إضرابًا عن العمل في عهد حزب العدالة والتنمية، وكذلك إلى انخفاض عدد الإضرابات 85% في الفترة من 2001 وحتى 2015، وعلق نائب الرئيس العام لحزب الشعب الجمهوري التركي المعارض، قائلًا: إن حق الإضراب في تركيا أصبح مجرد حق مكتوب على الورق فقط.

وأضاف نائب الرئيس العام لحزب الشعب الجمهوري التركي المعارض، أن حوالى 10 آلاف عامل في خط الأعمال المعدنية، أعلنوا أنهم سيُضربون عن عملهم في الخامس من نوفمبر؛ مشيرًا إلى أنه تم منع ما يقرب من 200 ألف عامل من حقهم في الإضراب خلال فترة حكم حزب العدالة والتنمية.

أردوغان تركيا

الرئيسية/ أخبار العالم

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من قَتل النساء إلى الإضراب.. "جرائم أردوغان في تركيا" تتصاعد أمميًّا
سبق

أعلنت منصة وقف جرائم قتل النساء التركية، في تقرير شهر يناير 2020، أن 27 امرأة على الأقل قُتِلن في تركيا خلال شهر يناير من قِبَل الرجال. ووفقًا للتقرير؛ فإن 5 سيدات قُتلن لاتخاذهن قرارًا متعلقًا بحياتهن، مثل الرغبة في الطلاق، ورفض المصالحة، ورفض الصداقة.

ووفق ما نقلته "اليوم السابع" وبحسب التقرير، ثَبَت أنه في معظم جرائم قتل المرأة، استخدم الرجال الأسلحة النارية؛ مشيرًا إلى أن 15 سيدة قُتِلن بأسلحة نارية، و8 بآلات حادة، وأخرى بالخنق، واثنين بالضرب، وواحدة بالحرق.

وخضع ملف حقوق الإنسان في تركيا، الأسبوع الماضي للمراجعة والتقييم للمرة الثالثة أمام آلية الاستعراض الدورى الشامل التابعة لمجلس حقوق الإنسان بالأمم المتحدة، وقدمت عدد من المنظمات الحقوقية، تقارير حول الانتهاكات في تركيا وجرائم أردوغان إلى مجلس حقوق الإنسان.

وأكد موقع "تركيا الآن"، أن نائب الرئيس العام لحزب الشعب الجمهوري التركي المعارض، ولي أغبابا، لفت الانتباه إلى حظر 16 إضرابًا عن العمل في عهد حزب العدالة والتنمية، وكذلك إلى انخفاض عدد الإضرابات 85% في الفترة من 2001 وحتى 2015، وعلق نائب الرئيس العام لحزب الشعب الجمهوري التركي المعارض، قائلًا: إن حق الإضراب في تركيا أصبح مجرد حق مكتوب على الورق فقط.

وأضاف نائب الرئيس العام لحزب الشعب الجمهوري التركي المعارض، أن حوالى 10 آلاف عامل في خط الأعمال المعدنية، أعلنوا أنهم سيُضربون عن عملهم في الخامس من نوفمبر؛ مشيرًا إلى أنه تم منع ما يقرب من 200 ألف عامل من حقهم في الإضراب خلال فترة حكم حزب العدالة والتنمية.

04 فبراير 2020 - 10 جمادى الآخر 1441
10:01 AM

من قَتل النساء إلى الإضراب.. "جرائم أردوغان في تركيا" تتصاعد أمميًّا

"أغبابا": جرى منع ما يقرب من 200 ألف عامل من حقهم خلال حكم حزبه

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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أعلنت منصة وقف جرائم قتل النساء التركية، في تقرير شهر يناير 2020، أن 27 امرأة على الأقل قُتِلن في تركيا خلال شهر يناير من قِبَل الرجال. ووفقًا للتقرير؛ فإن 5 سيدات قُتلن لاتخاذهن قرارًا متعلقًا بحياتهن، مثل الرغبة في الطلاق، ورفض المصالحة، ورفض الصداقة.

ووفق ما نقلته "اليوم السابع" وبحسب التقرير، ثَبَت أنه في معظم جرائم قتل المرأة، استخدم الرجال الأسلحة النارية؛ مشيرًا إلى أن 15 سيدة قُتِلن بأسلحة نارية، و8 بآلات حادة، وأخرى بالخنق، واثنين بالضرب، وواحدة بالحرق.

وخضع ملف حقوق الإنسان في تركيا، الأسبوع الماضي للمراجعة والتقييم للمرة الثالثة أمام آلية الاستعراض الدورى الشامل التابعة لمجلس حقوق الإنسان بالأمم المتحدة، وقدمت عدد من المنظمات الحقوقية، تقارير حول الانتهاكات في تركيا وجرائم أردوغان إلى مجلس حقوق الإنسان.

وأكد موقع "تركيا الآن"، أن نائب الرئيس العام لحزب الشعب الجمهوري التركي المعارض، ولي أغبابا، لفت الانتباه إلى حظر 16 إضرابًا عن العمل في عهد حزب العدالة والتنمية، وكذلك إلى انخفاض عدد الإضرابات 85% في الفترة من 2001 وحتى 2015، وعلق نائب الرئيس العام لحزب الشعب الجمهوري التركي المعارض، قائلًا: إن حق الإضراب في تركيا أصبح مجرد حق مكتوب على الورق فقط.

وأضاف نائب الرئيس العام لحزب الشعب الجمهوري التركي المعارض، أن حوالى 10 آلاف عامل في خط الأعمال المعدنية، أعلنوا أنهم سيُضربون عن عملهم في الخامس من نوفمبر؛ مشيرًا إلى أنه تم منع ما يقرب من 200 ألف عامل من حقهم في الإضراب خلال فترة حكم حزب العدالة والتنمية.

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