النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

الصحة العالمية تُحذّر من "كارثة أوروبا" في هذا الموعد

اعتبر الكمامة تُقلل من الإصابة بالمرض بنسبة 53%

حذّرت منظمة الصحة العالمية، الثلاثاء، من أن عدد الوفيات جراء كورونا في أوروبا، قد يرتفع من 1.5 مليون حاليًا إلى 2.2 مليون بحلول مارس 2022، إذا بَقِيَ الوضع على حاله.

وقالت إنها تتوقع "ضغطًا عاليًا أو شديدًا للغاية في وحدات العناية المركزة في 49 من 53 بلدًا بين الآن والأول من مارس 2022"؛ مضيفة أنه "يُتوقع أن يصل العدد الإجمالي للوفيات المسجلة إلى أكثر من 2.2 مليون بحلول ربيع العام المقبل، استنادًا إلى المنحى الحالي".

وسُجل حتى الآن أكثر من 1.5 مليون حالة وفاة جراء كورونا في المنطقة.

وترى منظمة الصحة العالمية أن ارتفاع عدد الإصابات يعود إلى تفشي المتحورة دلتا شديدة العدوى، وعدم التطعيم بشكل كافٍ، وتخفيف تدابير الحد من الوباء.

وأظهرت بيانات المنظمة أن الوفيات المرتبطة بكوفيد تضاعفت منذ نهاية سبتمبر، من 2100 يوميًّا إلى نحو 4200.

وقال المدير الإقليمي لمنظمة الصحة العالمية في أوروبا هانز كلوغه: إن "الوضع المتعلق بكوفيد-19 في سائر أنحاء أوروبا وآسيا الوسطى خطير للغاية. إننا نواجه شتاءً مليئًا بالتحديات"؛ داعيًا إلى اعتماد نهج "لقاح أكثر" يجمع بين التطعيم ووضع الكمامة والتدابير الصحية والتباعد.

واعتبرت منظمة الصحة العالمية أن وضع الكمامة يقلل من الإصابة بالمرض بنسبة 53%، وقد يمنع تعميم استخدامها بنسبة تصل إلى 95%، وقوع أكثر من 160 ألف حالة وفاة بحلول الأول من مارس.

كما "يتضح أكثر فأكثر أن الحماية التي يؤمّنها التطعيم ضد العدوى والأشكال الخفيفة تتراجع"، بحسب منظمة الصحة العالمية.

لذلك توصي الوكالة بجرعة معززة للفئات الأكثر ضعفًا؛ بما في ذلك الذين يعانون من نقص المناعة.

الرئيسية/ محطات

اعلان
الصحة العالمية تُحذّر من "كارثة أوروبا" في هذا الموعد
سبق

حذّرت منظمة الصحة العالمية، الثلاثاء، من أن عدد الوفيات جراء كورونا في أوروبا، قد يرتفع من 1.5 مليون حاليًا إلى 2.2 مليون بحلول مارس 2022، إذا بَقِيَ الوضع على حاله.

وقالت إنها تتوقع "ضغطًا عاليًا أو شديدًا للغاية في وحدات العناية المركزة في 49 من 53 بلدًا بين الآن والأول من مارس 2022"؛ مضيفة أنه "يُتوقع أن يصل العدد الإجمالي للوفيات المسجلة إلى أكثر من 2.2 مليون بحلول ربيع العام المقبل، استنادًا إلى المنحى الحالي".

وسُجل حتى الآن أكثر من 1.5 مليون حالة وفاة جراء كورونا في المنطقة.

وترى منظمة الصحة العالمية أن ارتفاع عدد الإصابات يعود إلى تفشي المتحورة دلتا شديدة العدوى، وعدم التطعيم بشكل كافٍ، وتخفيف تدابير الحد من الوباء.

وأظهرت بيانات المنظمة أن الوفيات المرتبطة بكوفيد تضاعفت منذ نهاية سبتمبر، من 2100 يوميًّا إلى نحو 4200.

وقال المدير الإقليمي لمنظمة الصحة العالمية في أوروبا هانز كلوغه: إن "الوضع المتعلق بكوفيد-19 في سائر أنحاء أوروبا وآسيا الوسطى خطير للغاية. إننا نواجه شتاءً مليئًا بالتحديات"؛ داعيًا إلى اعتماد نهج "لقاح أكثر" يجمع بين التطعيم ووضع الكمامة والتدابير الصحية والتباعد.

واعتبرت منظمة الصحة العالمية أن وضع الكمامة يقلل من الإصابة بالمرض بنسبة 53%، وقد يمنع تعميم استخدامها بنسبة تصل إلى 95%، وقوع أكثر من 160 ألف حالة وفاة بحلول الأول من مارس.

كما "يتضح أكثر فأكثر أن الحماية التي يؤمّنها التطعيم ضد العدوى والأشكال الخفيفة تتراجع"، بحسب منظمة الصحة العالمية.

لذلك توصي الوكالة بجرعة معززة للفئات الأكثر ضعفًا؛ بما في ذلك الذين يعانون من نقص المناعة.

24 نوفمبر 2021 - 19 ربيع الآخر 1443
08:44 AM

الصحة العالمية تُحذّر من "كارثة أوروبا" في هذا الموعد

اعتبر الكمامة تُقلل من الإصابة بالمرض بنسبة 53%

A A A
صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
0
1,840

حذّرت منظمة الصحة العالمية، الثلاثاء، من أن عدد الوفيات جراء كورونا في أوروبا، قد يرتفع من 1.5 مليون حاليًا إلى 2.2 مليون بحلول مارس 2022، إذا بَقِيَ الوضع على حاله.

وقالت إنها تتوقع "ضغطًا عاليًا أو شديدًا للغاية في وحدات العناية المركزة في 49 من 53 بلدًا بين الآن والأول من مارس 2022"؛ مضيفة أنه "يُتوقع أن يصل العدد الإجمالي للوفيات المسجلة إلى أكثر من 2.2 مليون بحلول ربيع العام المقبل، استنادًا إلى المنحى الحالي".

وسُجل حتى الآن أكثر من 1.5 مليون حالة وفاة جراء كورونا في المنطقة.

وترى منظمة الصحة العالمية أن ارتفاع عدد الإصابات يعود إلى تفشي المتحورة دلتا شديدة العدوى، وعدم التطعيم بشكل كافٍ، وتخفيف تدابير الحد من الوباء.

وأظهرت بيانات المنظمة أن الوفيات المرتبطة بكوفيد تضاعفت منذ نهاية سبتمبر، من 2100 يوميًّا إلى نحو 4200.

وقال المدير الإقليمي لمنظمة الصحة العالمية في أوروبا هانز كلوغه: إن "الوضع المتعلق بكوفيد-19 في سائر أنحاء أوروبا وآسيا الوسطى خطير للغاية. إننا نواجه شتاءً مليئًا بالتحديات"؛ داعيًا إلى اعتماد نهج "لقاح أكثر" يجمع بين التطعيم ووضع الكمامة والتدابير الصحية والتباعد.

واعتبرت منظمة الصحة العالمية أن وضع الكمامة يقلل من الإصابة بالمرض بنسبة 53%، وقد يمنع تعميم استخدامها بنسبة تصل إلى 95%، وقوع أكثر من 160 ألف حالة وفاة بحلول الأول من مارس.

كما "يتضح أكثر فأكثر أن الحماية التي يؤمّنها التطعيم ضد العدوى والأشكال الخفيفة تتراجع"، بحسب منظمة الصحة العالمية.

لذلك توصي الوكالة بجرعة معززة للفئات الأكثر ضعفًا؛ بما في ذلك الذين يعانون من نقص المناعة.

اعلان

بالأرقام

142 مليون ..

142 مليون ..

20 أكتوبر
12,810
201,250 سيارة ..

201,250 سيارة ..

05 يوليو
12,329
38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
14,236
2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
15,272

كاريكاتير

نفاق جماعة "الاخوان" الإرهابية

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

إرهابي ومتخلف!.. متى تتحرك السينما العربية لمواجهة الإساءة الهوليودية لصورة العربي؟
إرهابي ومتخلف!.. متى تتحرك السينما العربية لمواجهة الإساءة الهوليودية لصورة العربي؟

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2021

تصميم و برمجة     استضافة