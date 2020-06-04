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لليوم الثاني على التوالي.. البرازيل تسجّل رقمًا قياسيًّا لوفيات كورونا

سجلت 1349 حالة وفاة جديدة

أظهرت بيانات وزارة الصحة البرازيلية يوم الأربعاء، أن البلاد سجلت رقمًا قياسيًّا للوفيات اليومية الناجمة عن فيروس كورونا المستجد لليوم الثاني على التوالي.

وذكرت البيانات أن البرازيل سجلت 1349 حالة وفاة جديدة بفيروس كورونا يوم الأربعاء، و28 ألفًا و633 إصابة جديدة.

وبذلك يرتفع إجمالي عدد الوفيات في البلاد إلى 32 ألفًا و548، والإصابات المؤكدة إلى 584 ألفًا و16.

فيروس كورونا الجديد

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لليوم الثاني على التوالي.. البرازيل تسجّل رقمًا قياسيًّا لوفيات كورونا
سبق

أظهرت بيانات وزارة الصحة البرازيلية يوم الأربعاء، أن البلاد سجلت رقمًا قياسيًّا للوفيات اليومية الناجمة عن فيروس كورونا المستجد لليوم الثاني على التوالي.

وذكرت البيانات أن البرازيل سجلت 1349 حالة وفاة جديدة بفيروس كورونا يوم الأربعاء، و28 ألفًا و633 إصابة جديدة.

وبذلك يرتفع إجمالي عدد الوفيات في البلاد إلى 32 ألفًا و548، والإصابات المؤكدة إلى 584 ألفًا و16.

04 يونيو 2020 - 12 شوّال 1441
08:34 AM

لليوم الثاني على التوالي.. البرازيل تسجّل رقمًا قياسيًّا لوفيات كورونا

سجلت 1349 حالة وفاة جديدة

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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أظهرت بيانات وزارة الصحة البرازيلية يوم الأربعاء، أن البلاد سجلت رقمًا قياسيًّا للوفيات اليومية الناجمة عن فيروس كورونا المستجد لليوم الثاني على التوالي.

وذكرت البيانات أن البرازيل سجلت 1349 حالة وفاة جديدة بفيروس كورونا يوم الأربعاء، و28 ألفًا و633 إصابة جديدة.

وبذلك يرتفع إجمالي عدد الوفيات في البلاد إلى 32 ألفًا و548، والإصابات المؤكدة إلى 584 ألفًا و16.

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