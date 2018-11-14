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الخارجية الأمريكية تطالب النظام القطري ببذل جهد أكبر لوقف تمويل الإرهاب

بعدما وصف الرئيس ترامب الدوحة بالداعم التاريخي للإرهاب

طالبت الخارجية الأمريكية خلال ندوة أقيمت بمعهد واشنطن، النظام القطري ببذل جهد أكبر لوقف تمويل الإرهاب.

وأوضح منسق مكافحة الإرهاب في وزارة ناثان سيلز، أننا نرى أوجه التشابه بين حزب الله وميليشيا الحوثي من خلال إطلاق الصواريخ واستهداف المدنيين؛ وفقًا لما ذكره اليوم السابع.

وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وصف قطر، في تصريحات سابقة، بأنها: "داعم تاريخي للإرهاب".

وقال ترامب، في مؤتمر صحفي في البيت الأبيض: "دولة قطر، للأسف، ممول تاريخي للإرهاب على مستوى عال جدًّا. يجب أن ينهوا هذا التمويل".

الرئيسية/ أخبار العالم

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الخارجية الأمريكية تطالب النظام القطري ببذل جهد أكبر لوقف تمويل الإرهاب
سبق

طالبت الخارجية الأمريكية خلال ندوة أقيمت بمعهد واشنطن، النظام القطري ببذل جهد أكبر لوقف تمويل الإرهاب.

وأوضح منسق مكافحة الإرهاب في وزارة ناثان سيلز، أننا نرى أوجه التشابه بين حزب الله وميليشيا الحوثي من خلال إطلاق الصواريخ واستهداف المدنيين؛ وفقًا لما ذكره اليوم السابع.

وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وصف قطر، في تصريحات سابقة، بأنها: "داعم تاريخي للإرهاب".

وقال ترامب، في مؤتمر صحفي في البيت الأبيض: "دولة قطر، للأسف، ممول تاريخي للإرهاب على مستوى عال جدًّا. يجب أن ينهوا هذا التمويل".

14 نوفمبر 2018 - 6 ربيع الأول 1440
08:09 PM

الخارجية الأمريكية تطالب النظام القطري ببذل جهد أكبر لوقف تمويل الإرهاب

بعدما وصف الرئيس ترامب الدوحة بالداعم التاريخي للإرهاب

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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طالبت الخارجية الأمريكية خلال ندوة أقيمت بمعهد واشنطن، النظام القطري ببذل جهد أكبر لوقف تمويل الإرهاب.

وأوضح منسق مكافحة الإرهاب في وزارة ناثان سيلز، أننا نرى أوجه التشابه بين حزب الله وميليشيا الحوثي من خلال إطلاق الصواريخ واستهداف المدنيين؛ وفقًا لما ذكره اليوم السابع.

وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وصف قطر، في تصريحات سابقة، بأنها: "داعم تاريخي للإرهاب".

وقال ترامب، في مؤتمر صحفي في البيت الأبيض: "دولة قطر، للأسف، ممول تاريخي للإرهاب على مستوى عال جدًّا. يجب أن ينهوا هذا التمويل".

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