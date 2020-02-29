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العراق.. مقتل 3 من عناصر "الحشد العشائري" في هجوم مسلح بشمال بغداد

بنيران مباشرة أطلقها مسلحون تابعون لـ"داعش"

لقي ثلاثة من عناصر "الحشد العشائري" مصرعهم في هجوم إرهابي مسلح بشمال بغداد.

وأفادت خلية الإعلام الأمني العراقية في بيان اليوم بأن العناصر الثلاثة قُتلوا بنيران مباشرة أطلقها مسلحون تابعون لعصابات "داعش" الإرهابية في منطقة "هور الباشا" شمال بغداد، موضحة أن القوات الأمنية باشرت البحث عن العناصر الإرهابية التي نفذت هذا العمل الإرهابي.

وكانت خلية الإعلام الأمني العراقية قد أعلنت في بيانين صحفيين منفصلين يوم أمس الجمعة، عن مقتل عنصري أمن وإصابة اثنين آخرين بجروح في تعرضين إرهابيين بمحافظة كركوك شمال بغداد.

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العراق.. مقتل 3 من عناصر "الحشد العشائري" في هجوم مسلح بشمال بغداد
سبق

لقي ثلاثة من عناصر "الحشد العشائري" مصرعهم في هجوم إرهابي مسلح بشمال بغداد.

وأفادت خلية الإعلام الأمني العراقية في بيان اليوم بأن العناصر الثلاثة قُتلوا بنيران مباشرة أطلقها مسلحون تابعون لعصابات "داعش" الإرهابية في منطقة "هور الباشا" شمال بغداد، موضحة أن القوات الأمنية باشرت البحث عن العناصر الإرهابية التي نفذت هذا العمل الإرهابي.

وكانت خلية الإعلام الأمني العراقية قد أعلنت في بيانين صحفيين منفصلين يوم أمس الجمعة، عن مقتل عنصري أمن وإصابة اثنين آخرين بجروح في تعرضين إرهابيين بمحافظة كركوك شمال بغداد.

29 فبراير 2020 - 5 رجب 1441
05:39 PM

العراق.. مقتل 3 من عناصر "الحشد العشائري" في هجوم مسلح بشمال بغداد

بنيران مباشرة أطلقها مسلحون تابعون لـ"داعش"

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
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لقي ثلاثة من عناصر "الحشد العشائري" مصرعهم في هجوم إرهابي مسلح بشمال بغداد.

وأفادت خلية الإعلام الأمني العراقية في بيان اليوم بأن العناصر الثلاثة قُتلوا بنيران مباشرة أطلقها مسلحون تابعون لعصابات "داعش" الإرهابية في منطقة "هور الباشا" شمال بغداد، موضحة أن القوات الأمنية باشرت البحث عن العناصر الإرهابية التي نفذت هذا العمل الإرهابي.

وكانت خلية الإعلام الأمني العراقية قد أعلنت في بيانين صحفيين منفصلين يوم أمس الجمعة، عن مقتل عنصري أمن وإصابة اثنين آخرين بجروح في تعرضين إرهابيين بمحافظة كركوك شمال بغداد.

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