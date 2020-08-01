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"بلدية بلقرن": المسلخ البلدي تحت إجراء الترسية وسيُسلَّم للمشغِّل قريبًا

ردًّا على خبر "سبق" حول لجوء الأهالي لبدائل المطابخ والمنادي

أفادت بلدية بلقرن بأن المسلخ البلدي تحت إجراء الترسية لإعادة ترميمه وتشغيله.

جاء ذلك ردَّا على خبر "سبق" أمس بعنوان (بالفيديو.. مسلخ بلقرن المهجور يدفع الأهالي لبدائل المطابخ والمنادي)، قالت فيه إنه إشارة إلى الخبر المنشور في "سبق" بشأن مسالخ بلدية بلقرن فعليه نحيطكم علمًا بأن بلدية بلقرن لديها 3 مسالخ، هي: مسلخ سبت العلاية، ومسلخ باشوت، ومسلخ عفراء. وتم إعلانها مؤخرًا للاستثمار، وهي تحت إجراءات الترسية.

واختتمت بأنه سيتم تسليم المسالخ قريبًا للمشغِّل، وإعادة ترميمها، وتشغيلها بعد استكمال عملية الترسية.

بلقرن بلدية بلقرن بالفيديو .. مسلخ بلقرن المهجور يدفع الأهالي لبدائل المطابخ والمنادي

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"بلدية بلقرن": المسلخ البلدي تحت إجراء الترسية وسيُسلَّم للمشغِّل قريبًا
سبق

أفادت بلدية بلقرن بأن المسلخ البلدي تحت إجراء الترسية لإعادة ترميمه وتشغيله.

جاء ذلك ردَّا على خبر "سبق" أمس بعنوان (بالفيديو.. مسلخ بلقرن المهجور يدفع الأهالي لبدائل المطابخ والمنادي)، قالت فيه إنه إشارة إلى الخبر المنشور في "سبق" بشأن مسالخ بلدية بلقرن فعليه نحيطكم علمًا بأن بلدية بلقرن لديها 3 مسالخ، هي: مسلخ سبت العلاية، ومسلخ باشوت، ومسلخ عفراء. وتم إعلانها مؤخرًا للاستثمار، وهي تحت إجراءات الترسية.

واختتمت بأنه سيتم تسليم المسالخ قريبًا للمشغِّل، وإعادة ترميمها، وتشغيلها بعد استكمال عملية الترسية.

01 أغسطس 2020 - 11 ذو الحجة 1441
11:24 PM
اخر تعديل
02 أغسطس 2020 - 12 ذو الحجة 1441
12:58 AM

"بلدية بلقرن": المسلخ البلدي تحت إجراء الترسية وسيُسلَّم للمشغِّل قريبًا

ردًّا على خبر "سبق" حول لجوء الأهالي لبدائل المطابخ والمنادي

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سويد الحارثي - بلقرن
1
374

أفادت بلدية بلقرن بأن المسلخ البلدي تحت إجراء الترسية لإعادة ترميمه وتشغيله.

جاء ذلك ردَّا على خبر "سبق" أمس بعنوان (بالفيديو.. مسلخ بلقرن المهجور يدفع الأهالي لبدائل المطابخ والمنادي)، قالت فيه إنه إشارة إلى الخبر المنشور في "سبق" بشأن مسالخ بلدية بلقرن فعليه نحيطكم علمًا بأن بلدية بلقرن لديها 3 مسالخ، هي: مسلخ سبت العلاية، ومسلخ باشوت، ومسلخ عفراء. وتم إعلانها مؤخرًا للاستثمار، وهي تحت إجراءات الترسية.

واختتمت بأنه سيتم تسليم المسالخ قريبًا للمشغِّل، وإعادة ترميمها، وتشغيلها بعد استكمال عملية الترسية.

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