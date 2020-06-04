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‏ بعدما حصد كورونا جدها وخالتها.. رسالة مؤثرة من المواطنة ريم عبدالله

حذرت: الوضع خطير.. وقالت: الفقد موجع

وجهت المواطنة ريم عبدالله، رسالة مؤثرة عبر حسابها بموقع "تويتر"، بخصوص جائحة كورونا، لتحث الناس على الالتزام بالتعليمات الوقائية حتى لا يفقدوا من حولهم بسوء تصرفهم.

‏وطالبت "ريم" عبر منبر "سبق" بنشر تغريدتيها التي حظيت بتفاعل كبير بين رواد تويتر وقالت فيها: جدي توفى اليوم بإصابته بفيروس كورونا وقبله خالتي، وفي ناس للحين مو مستوعبة كمية الخطر اللي قاعدة تنشرها، وهي تطلع وتتمشى بدون ما تلتزم وتنهي حياة ناس كثير، كورونا للحين ما انتهى بشكل كلّي! قاعدين تنتظرون وفاة شخص قريب منكم عشان تصدقوا أن الوضع خطير وجدّي بصراحة الفقد شىء مُوجع وجربته مرتين.

‏وأضافت: بنفس الفترة وكلّه بسبب هالفيروس، والسبب الرئيسي طبعاً هو الهمج وقلة الوعي عند أغلب الناس! اتقوا الله بأحبابنا وأحبابكم والتزموا ولا تطلعون إلا للضرورة، دعواتكم لهم بالرحمة والمغفرة.. إنا لله وإنا إليه لراجعون.

فيروس كورونا الجديد

الرئيسية/ المملكة / محليات

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‏ بعدما حصد كورونا جدها وخالتها.. رسالة مؤثرة من المواطنة ريم عبدالله
سبق

وجهت المواطنة ريم عبدالله، رسالة مؤثرة عبر حسابها بموقع "تويتر"، بخصوص جائحة كورونا، لتحث الناس على الالتزام بالتعليمات الوقائية حتى لا يفقدوا من حولهم بسوء تصرفهم.

‏وطالبت "ريم" عبر منبر "سبق" بنشر تغريدتيها التي حظيت بتفاعل كبير بين رواد تويتر وقالت فيها: جدي توفى اليوم بإصابته بفيروس كورونا وقبله خالتي، وفي ناس للحين مو مستوعبة كمية الخطر اللي قاعدة تنشرها، وهي تطلع وتتمشى بدون ما تلتزم وتنهي حياة ناس كثير، كورونا للحين ما انتهى بشكل كلّي! قاعدين تنتظرون وفاة شخص قريب منكم عشان تصدقوا أن الوضع خطير وجدّي بصراحة الفقد شىء مُوجع وجربته مرتين.

‏وأضافت: بنفس الفترة وكلّه بسبب هالفيروس، والسبب الرئيسي طبعاً هو الهمج وقلة الوعي عند أغلب الناس! اتقوا الله بأحبابنا وأحبابكم والتزموا ولا تطلعون إلا للضرورة، دعواتكم لهم بالرحمة والمغفرة.. إنا لله وإنا إليه لراجعون.

04 يونيو 2020 - 12 شوّال 1441
04:57 PM

‏ بعدما حصد كورونا جدها وخالتها.. رسالة مؤثرة من المواطنة ريم عبدالله

حذرت: الوضع خطير.. وقالت: الفقد موجع

A A A
عبدالله العنزي - الرياض
5
17,829

وجهت المواطنة ريم عبدالله، رسالة مؤثرة عبر حسابها بموقع "تويتر"، بخصوص جائحة كورونا، لتحث الناس على الالتزام بالتعليمات الوقائية حتى لا يفقدوا من حولهم بسوء تصرفهم.

‏وطالبت "ريم" عبر منبر "سبق" بنشر تغريدتيها التي حظيت بتفاعل كبير بين رواد تويتر وقالت فيها: جدي توفى اليوم بإصابته بفيروس كورونا وقبله خالتي، وفي ناس للحين مو مستوعبة كمية الخطر اللي قاعدة تنشرها، وهي تطلع وتتمشى بدون ما تلتزم وتنهي حياة ناس كثير، كورونا للحين ما انتهى بشكل كلّي! قاعدين تنتظرون وفاة شخص قريب منكم عشان تصدقوا أن الوضع خطير وجدّي بصراحة الفقد شىء مُوجع وجربته مرتين.

‏وأضافت: بنفس الفترة وكلّه بسبب هالفيروس، والسبب الرئيسي طبعاً هو الهمج وقلة الوعي عند أغلب الناس! اتقوا الله بأحبابنا وأحبابكم والتزموا ولا تطلعون إلا للضرورة، دعواتكم لهم بالرحمة والمغفرة.. إنا لله وإنا إليه لراجعون.

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