عبّر حاج صيني عن جميل ما رأى من رجال الأمن وحسن تعاملهم وعملهم الدؤوب في تنظيم الحج وتسهيل تنقل الحجاج في المشاعر المقدسة لإتمام حجهم بكل يسر وسهولة وسلام، برسالة بثها ومكتوبة بلغته تحت عنوان "أكملوا مهامهم بنجاح وسلاسة". ولقد لاقت هذه الرسالة ردود فعل واستحساناً في وسائل التواصل الاجتماعي، ونقلت صورة مشرفة عن رجال الأمن في الحج، وعن الأعمال المقدمة لضيوف الرحمن.

شاهد.. رسالة حاج صيني عن جميل ما رأى من رجال الأمن تنال الإعجاب متعب البقمي سبق 2019-08-15 عبّر حاج صيني عن جميل ما رأى من رجال الأمن وحسن تعاملهم وعملهم الدؤوب في تنظيم الحج وتسهيل تنقل الحجاج في المشاعر المقدسة لإتمام حجهم بكل يسر وسهولة وسلام، برسالة بثها ومكتوبة بلغته تحت عنوان "أكملوا مهامهم بنجاح وسلاسة".

ولقد لاقت هذه الرسالة ردود فعل واستحساناً في وسائل التواصل الاجتماعي، ونقلت صورة مشرفة عن رجال الأمن في الحج، وعن الأعمال المقدمة لضيوف الرحمن.

15 أغسطس 2019 - 14 ذو الحجة 1440 12:52 PM

شاهد.. رسالة حاج صيني عن جميل ما رأى من رجال الأمن تنال الإعجاب كتبها بلغته وبثها لينقل صورة مشرفة عن الأعمال المقدمة لضيوف الرحمن





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عبّر حاج صيني عن جميل ما رأى من رجال الأمن وحسن تعاملهم وعملهم الدؤوب في تنظيم الحج وتسهيل تنقل الحجاج في المشاعر المقدسة لإتمام حجهم بكل يسر وسهولة وسلام، برسالة بثها ومكتوبة بلغته تحت عنوان "أكملوا مهامهم بنجاح وسلاسة".

ولقد لاقت هذه الرسالة ردود فعل واستحساناً في وسائل التواصل الاجتماعي، ونقلت صورة مشرفة عن رجال الأمن في الحج، وعن الأعمال المقدمة لضيوف الرحمن.