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أكثر من 539 ألف طالب وطالبة في "الثالث متوسط والأول ثانوي" يؤدون اختبارات تعزيز المهارات

من خلال "منصة الاختبارات المركزية"

سجّلت منصة الاختبارات المركزية التي أطلقتها وزارة التعليم بداية العام الدراسي الجديد دخول أكثر من 539.228 ألف طالب وطالبة اليوم, في الصف الثالث متوسط والسنة الأولى المشتركة (الأول ثانوي)؛ لأداء اختبارات تعزيز المهارات حضوريًا وعن بُعد.

وأدى الطلبة اختبارات مُقرري الرياضيات واللغة العربية عبر المنصة الإلكترونية، حيث تستهدف الاختبارات قياس ما تحصّل عليه الطلبة خلال السنة الدراسية الماضية 1442هـ من مهارات ومعارف في مقررات الفصلين الدراسيين الأول والثاني في المواد الأساسية، وهي اللغة العربية والرياضيات والعلوم واللغة الإنجليزية.

وأكدت وزارة التعليم أهمية الاختبار وفاعليته كجزء من العملية التعليمية، ودوره في تقديم معلومات للمعلم عن تحصيل كل طالب، والإسهام في اتخاذ قرارات تعليمية تساعد في وضع خطط تدريسية فاعلة ومثمرة لتعزيز مهاراتهم، حيث يرتكز تنفيذ اختبارات تعزيز المهارات على الإشراف والدعم من المعلم والمدرسة بالشراكة مع الأسر وأولياء الأمور.

وتتيح الوزارة الاختبار على مدار الساعة من خلال منصة الاختبارات المركزية، وبحسب الجدول الزمني المعلن لكل مرحلة وصف دراسي، إلى جانب تصحيح النتائج بشكل مركزي وآلي من قِبل الوزارة.

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أكثر من 539 ألف طالب وطالبة في "الثالث متوسط والأول ثانوي" يؤدون اختبارات تعزيز المهارات
سبق

سجّلت منصة الاختبارات المركزية التي أطلقتها وزارة التعليم بداية العام الدراسي الجديد دخول أكثر من 539.228 ألف طالب وطالبة اليوم, في الصف الثالث متوسط والسنة الأولى المشتركة (الأول ثانوي)؛ لأداء اختبارات تعزيز المهارات حضوريًا وعن بُعد.

وأدى الطلبة اختبارات مُقرري الرياضيات واللغة العربية عبر المنصة الإلكترونية، حيث تستهدف الاختبارات قياس ما تحصّل عليه الطلبة خلال السنة الدراسية الماضية 1442هـ من مهارات ومعارف في مقررات الفصلين الدراسيين الأول والثاني في المواد الأساسية، وهي اللغة العربية والرياضيات والعلوم واللغة الإنجليزية.

وأكدت وزارة التعليم أهمية الاختبار وفاعليته كجزء من العملية التعليمية، ودوره في تقديم معلومات للمعلم عن تحصيل كل طالب، والإسهام في اتخاذ قرارات تعليمية تساعد في وضع خطط تدريسية فاعلة ومثمرة لتعزيز مهاراتهم، حيث يرتكز تنفيذ اختبارات تعزيز المهارات على الإشراف والدعم من المعلم والمدرسة بالشراكة مع الأسر وأولياء الأمور.

وتتيح الوزارة الاختبار على مدار الساعة من خلال منصة الاختبارات المركزية، وبحسب الجدول الزمني المعلن لكل مرحلة وصف دراسي، إلى جانب تصحيح النتائج بشكل مركزي وآلي من قِبل الوزارة.

14 سبتمبر 2021 - 7 صفر 1443
09:40 PM

أكثر من 539 ألف طالب وطالبة في "الثالث متوسط والأول ثانوي" يؤدون اختبارات تعزيز المهارات

من خلال "منصة الاختبارات المركزية"

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
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سجّلت منصة الاختبارات المركزية التي أطلقتها وزارة التعليم بداية العام الدراسي الجديد دخول أكثر من 539.228 ألف طالب وطالبة اليوم, في الصف الثالث متوسط والسنة الأولى المشتركة (الأول ثانوي)؛ لأداء اختبارات تعزيز المهارات حضوريًا وعن بُعد.

وأدى الطلبة اختبارات مُقرري الرياضيات واللغة العربية عبر المنصة الإلكترونية، حيث تستهدف الاختبارات قياس ما تحصّل عليه الطلبة خلال السنة الدراسية الماضية 1442هـ من مهارات ومعارف في مقررات الفصلين الدراسيين الأول والثاني في المواد الأساسية، وهي اللغة العربية والرياضيات والعلوم واللغة الإنجليزية.

وأكدت وزارة التعليم أهمية الاختبار وفاعليته كجزء من العملية التعليمية، ودوره في تقديم معلومات للمعلم عن تحصيل كل طالب، والإسهام في اتخاذ قرارات تعليمية تساعد في وضع خطط تدريسية فاعلة ومثمرة لتعزيز مهاراتهم، حيث يرتكز تنفيذ اختبارات تعزيز المهارات على الإشراف والدعم من المعلم والمدرسة بالشراكة مع الأسر وأولياء الأمور.

وتتيح الوزارة الاختبار على مدار الساعة من خلال منصة الاختبارات المركزية، وبحسب الجدول الزمني المعلن لكل مرحلة وصف دراسي، إلى جانب تصحيح النتائج بشكل مركزي وآلي من قِبل الوزارة.

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