وكيل "الصحة" يكشف عن نسبة الحاصلين على اللقاح في السعودية

فيما يلامس عدد الجرعات المعطاة في المملكة حتى اليوم 14 مليوناً

قال وكيل وزارة الصحة المساعد للصحة الوقائية الدكتور عبدالله مفرح عسيري: أن 40 من كل 100 إنسان في المملكة حصلوا على جرعة واحدة على الأقل من لقاحات كوفيد حتى اليوم.

وقال عبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعي "تويتر": إنه 40 من كل 100 إنسان في المملكة حصلوا على جرعة واحدة على الأقل.

وبلغ إجمالي عدد جرعات لقاح فيروس كورونا المستجد المعطاة في السعودية حتى ساعة إعداد هذا الخبر للنشر 13.935.867 جرعة.