"تعليم الزلفي" يطلق حملته الإعلامية عن "فيروس كورونا"

برامج توعوية وتثقيفية بإجراءات السلامة وطرق الوقاية

بدأت إدارة "تعليم الزلفي" اليوم الاثنين، تنفيذ خطتها الإعلامية والوقائية والتوعوية لفيروس كورونا، والتي تستمر حتى تاريخ 16/ 6/ 1441هـ، الصادرة من وزارة التعليم.

وتهدف الخطة للإسهام في رفع الوعي الصحي لأفراد المجتمع التعليمي وكيفية التعامل في حالات الاشتباه بالفيروس، وفق إرشادات وزارة الصحة والشؤون الصحية المدرسية، مع إقامة المحاضرات التوعوية واللوحات الإرشادية في المدارس وأندية الحي، ونشر المواد التوعوية الصادرة من وزارة الصحة عن طريق برامج التواصل الاجتماعي، مع التأكيد على أن تلك الخطط احترازية، وأن بيئة التعليم والمدارس سليمة.

يأتي ذلك من باب اهتمام وزارة التعليم بصحة المنتسبين لها وسلامتهم والتفاعل مع الظواهر الصحية العالمية.

من جانبه، وجّه مدير التعليم محمد بن عبدالله الطريقي مساعديه وجميع الأقسام المعنية والمدارس وأندية الحي إلى بذل الجهود التوعوية والوقائية اللازمة للمساهمة في رفع الوعي الصحي لمنسوبي ومنسوبات التعليم، والتعريف بالإجراءات التي يجب اتخاذها في حالات الاشتباه، وإرشادات وزارة الصحة وقسم الصحة المدرسية.

وأكد مدير قسم الشؤون الصحية المدرسية عبدالله الموسى، أن الحملة تتضمن برامج توعوية وتثقيفية وإعلامية حول الوقاية من فيروس كورونا وإجراءات السلامة العامة الواجب اتباعها في المدارس، وكذلك نشر المواد التوعوية الصادرة عن وزارة الصحة.