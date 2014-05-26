النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

غدًا.. "العمر" يرعى الحفل الختامي لبرنامج الطلبة المتفوقين بجامعة الملك سعود

بجامعة الملك سعود وسط حضور محدد وفق الإجراءات الاحترازية

يرعى رئيس جامعة الملك سعود الدكتور بدران بن عبدالرحمن العمر غدًا الأربعاء الحفل الختامي وحفل تكريم خريجي برنامج الطلبة المتفوقين والموهوبين، في قاعة التشريفات بالمقر الرئيسي بجامعة الملك سعود بالدرعية.

وأوضح مدير البرنامج الدكتور تركي بن خلوفة عسيري أنه سيتم خلال الحفل تكريم أوائل المتفوقين والحاصلين على أعلى المعدلات من مسار المتفوقين وخريجي كافة مسارات البرنامج الأربعة؛ مسار المتفوقين، ومستمري التفوق، والموهبة، والتلمذة، والمحتفى بهم من منسقي ومرشدي البرنامج وشركاء النجاح.

وبين "عسيري" أن حضور الحفل سيقتصر على عدد محدود برفقة الرئيس وبعض أوائل الطلبة وضمن الإجراءات الاحترازية المطلوبة وبعدد محدد وسيتم نقل مجريات الحفل عبر منصة "زوم"، بالاضافة إلى اليوتيوب وتويتر المباشر الخاص بالجامعة لجميع الخريجين والمحتفى بهم وأولياء أمورهم وكذلك منسوبي الجامعة.

ولفت إلى أن الحفل سيشمل أيضًا تدشين النظام الإلكتروني لمساري التلمذة والموهبة، واستلام التقرير النهائي لمشروع التدريب التطبيقي والذي دشنه وكيل الجامعة للشؤون التعليمية والأكاديمية الدكتور صالح النمي في شهر صفر من هذا العام.

وتولي حكومة خادم الحرمين الشريفين حفظه الله ورعاه، وفق رؤية 2030 وضمن توجهاتها، عناية خاصة بالطلبة المتفوقين والموهوبين ورعاية هذه الفئة المميزة بما يتلاءم مع قدراتهم، باعتبارهم ثروة وطنية حقيقية.

ويأتي برنامج الطلبة المتفوقين والموهوبين ضمن تطلعات الجامعة في تحقيق هدفها الاستراتيجي لتعزيز قدرات الخريجين وتهيئتهم ليكونوا قادة المستقبل ونواة للكفاءات العلمية المتميزة من خلال تقديم مجموعة من البرامج الإثرائية المحلية والخارجية والمتقدمة لرعاية طلبة الجامعة المتفوقين والموهوبين، تبدأ ببرنامج رعاية المتفوقين والموهوبين في عمادة السنة التحضيرية، مروراً بالبرامج الإثرائية الموزعة على المراحل الدراسية التي يمر بها الطالب خلال مسيرته التعليمية وانتهاءً بتكريم الطلبة المتفوقين والموهوبين.

الرئيسية/ المملكة / محليات

اعلان
غدًا.. "العمر" يرعى الحفل الختامي لبرنامج الطلبة المتفوقين بجامعة الملك سعود
سبق

يرعى رئيس جامعة الملك سعود الدكتور بدران بن عبدالرحمن العمر غدًا الأربعاء الحفل الختامي وحفل تكريم خريجي برنامج الطلبة المتفوقين والموهوبين، في قاعة التشريفات بالمقر الرئيسي بجامعة الملك سعود بالدرعية.

وأوضح مدير البرنامج الدكتور تركي بن خلوفة عسيري أنه سيتم خلال الحفل تكريم أوائل المتفوقين والحاصلين على أعلى المعدلات من مسار المتفوقين وخريجي كافة مسارات البرنامج الأربعة؛ مسار المتفوقين، ومستمري التفوق، والموهبة، والتلمذة، والمحتفى بهم من منسقي ومرشدي البرنامج وشركاء النجاح.

وبين "عسيري" أن حضور الحفل سيقتصر على عدد محدود برفقة الرئيس وبعض أوائل الطلبة وضمن الإجراءات الاحترازية المطلوبة وبعدد محدد وسيتم نقل مجريات الحفل عبر منصة "زوم"، بالاضافة إلى اليوتيوب وتويتر المباشر الخاص بالجامعة لجميع الخريجين والمحتفى بهم وأولياء أمورهم وكذلك منسوبي الجامعة.

ولفت إلى أن الحفل سيشمل أيضًا تدشين النظام الإلكتروني لمساري التلمذة والموهبة، واستلام التقرير النهائي لمشروع التدريب التطبيقي والذي دشنه وكيل الجامعة للشؤون التعليمية والأكاديمية الدكتور صالح النمي في شهر صفر من هذا العام.

وتولي حكومة خادم الحرمين الشريفين حفظه الله ورعاه، وفق رؤية 2030 وضمن توجهاتها، عناية خاصة بالطلبة المتفوقين والموهوبين ورعاية هذه الفئة المميزة بما يتلاءم مع قدراتهم، باعتبارهم ثروة وطنية حقيقية.

ويأتي برنامج الطلبة المتفوقين والموهوبين ضمن تطلعات الجامعة في تحقيق هدفها الاستراتيجي لتعزيز قدرات الخريجين وتهيئتهم ليكونوا قادة المستقبل ونواة للكفاءات العلمية المتميزة من خلال تقديم مجموعة من البرامج الإثرائية المحلية والخارجية والمتقدمة لرعاية طلبة الجامعة المتفوقين والموهوبين، تبدأ ببرنامج رعاية المتفوقين والموهوبين في عمادة السنة التحضيرية، مروراً بالبرامج الإثرائية الموزعة على المراحل الدراسية التي يمر بها الطالب خلال مسيرته التعليمية وانتهاءً بتكريم الطلبة المتفوقين والموهوبين.

25 مايو 2021 - 13 شوّال 1442
02:14 PM

غدًا.. "العمر" يرعى الحفل الختامي لبرنامج الطلبة المتفوقين بجامعة الملك سعود

بجامعة الملك سعود وسط حضور محدد وفق الإجراءات الاحترازية

A A A
صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
0
770

يرعى رئيس جامعة الملك سعود الدكتور بدران بن عبدالرحمن العمر غدًا الأربعاء الحفل الختامي وحفل تكريم خريجي برنامج الطلبة المتفوقين والموهوبين، في قاعة التشريفات بالمقر الرئيسي بجامعة الملك سعود بالدرعية.

وأوضح مدير البرنامج الدكتور تركي بن خلوفة عسيري أنه سيتم خلال الحفل تكريم أوائل المتفوقين والحاصلين على أعلى المعدلات من مسار المتفوقين وخريجي كافة مسارات البرنامج الأربعة؛ مسار المتفوقين، ومستمري التفوق، والموهبة، والتلمذة، والمحتفى بهم من منسقي ومرشدي البرنامج وشركاء النجاح.

وبين "عسيري" أن حضور الحفل سيقتصر على عدد محدود برفقة الرئيس وبعض أوائل الطلبة وضمن الإجراءات الاحترازية المطلوبة وبعدد محدد وسيتم نقل مجريات الحفل عبر منصة "زوم"، بالاضافة إلى اليوتيوب وتويتر المباشر الخاص بالجامعة لجميع الخريجين والمحتفى بهم وأولياء أمورهم وكذلك منسوبي الجامعة.

ولفت إلى أن الحفل سيشمل أيضًا تدشين النظام الإلكتروني لمساري التلمذة والموهبة، واستلام التقرير النهائي لمشروع التدريب التطبيقي والذي دشنه وكيل الجامعة للشؤون التعليمية والأكاديمية الدكتور صالح النمي في شهر صفر من هذا العام.

وتولي حكومة خادم الحرمين الشريفين حفظه الله ورعاه، وفق رؤية 2030 وضمن توجهاتها، عناية خاصة بالطلبة المتفوقين والموهوبين ورعاية هذه الفئة المميزة بما يتلاءم مع قدراتهم، باعتبارهم ثروة وطنية حقيقية.

ويأتي برنامج الطلبة المتفوقين والموهوبين ضمن تطلعات الجامعة في تحقيق هدفها الاستراتيجي لتعزيز قدرات الخريجين وتهيئتهم ليكونوا قادة المستقبل ونواة للكفاءات العلمية المتميزة من خلال تقديم مجموعة من البرامج الإثرائية المحلية والخارجية والمتقدمة لرعاية طلبة الجامعة المتفوقين والموهوبين، تبدأ ببرنامج رعاية المتفوقين والموهوبين في عمادة السنة التحضيرية، مروراً بالبرامج الإثرائية الموزعة على المراحل الدراسية التي يمر بها الطالب خلال مسيرته التعليمية وانتهاءً بتكريم الطلبة المتفوقين والموهوبين.

اعلان

بالأرقام

38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
12,047
2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
13,722
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
31,563
70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
32,298

كاريكاتير

نفاق جماعة "الاخوان" الإرهابية

المقالات

هل علَّمتنا "كورونا" تحمُّل الأزمات؟

هل علَّمتنا "كورونا" تحمُّل الأزمات؟

صالح مطر الغامدي
الأقصى والتراشق العربي!!

الأقصى والتراشق العربي!!

غسان محمد عسيلان
البطولات تحب الهلال ..!!

البطولات تحب الهلال ..!!

محمد الصيعري
دروس من الحدث الشربليّ

دروس من الحدث الشربليّ

مها الجبر
نعم.. بدو ولنا الفخر!!

نعم.. بدو ولنا الفخر!!

غسان محمد عسيلان
أصاب مسلوب الهوية حين أخطأ

أصاب مسلوب الهوية حين أخطأ

علي آل شرمة
هل نؤجل السياحة الخارجية؟

هل نؤجل السياحة الخارجية؟

صالح مطر الغامدي
"ومن الترند ما قتل..!"

"ومن الترند ما قتل..!"

ماجد الحربي
قيادتنا الرشيدة ومبادرة التبرع بالأعضاء

قيادتنا الرشيدة ومبادرة التبرع بالأعضاء

غسان محمد عسيلان
كشف حساب.. العمل والتعلم عن بُعد!

كشف حساب.. العمل والتعلم عن بُعد!

عبدالغني الشيخ
عادت أعيادكم

عادت أعيادكم

مها الجبر

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

بعد مرور خمس سنوات على إطلاقها.. منجزات رؤية الحلم السعودية تسبق التوقعات
بعد مرور خمس سنوات على إطلاقها.. منجزات رؤية الحلم السعودية تسبق التوقعات

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2021

تصميم و برمجة     استضافة