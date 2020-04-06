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خميس مشيط.. إغلاق مطعمين ومداهمة شقة سكنية لتجهيز الأطعمة المخالفة للاشتراطات الصحية

مواد غذائية مجهولة المصدر وخضار وبهارات ومخللات ودجاج غير صالح للاستهلاك

صادرت فِرَق الرقابة التابعة لبلدية الرونة الفرعية (٢١٣) كيلوجرامًا من المواد الغذائية مجهولة المصدر، وعدد (٩٥) علبة جاهزة للتوزيع تحتوي على خضار وبهارات ومخللات و(٩٥) دجاجة غير صالحة للاستهلاك الآدمي؛ وذلك خلال مداهمة شقة سكنية يسكنها عدد من العمالة الوافدة لتجهيز وتحضير الأطعمة لصالح عدد من المطاعم في محافظة خميس مشيط.

وأسفرت الجولات الرقابية الميدانية لبلدية الرونة الفرعية، عن ضبط المخالفات الصحية والنظامية التي اشتملت على تحضير المأكولات بشكل غير صحي، ووجود مواد غذائية غير صالحة للاستهلاك الآدمي؛ حيث قامت البلدية بمصادرة كل الأجهزة، والأدوات والمواد الغذائية من المسكن، لعدم صلاحيتها، ولمخالفتها الاشتراطات الصحية وإتلافها، وإصدار غرامات بحق المخالفين وإغلاق الموقع واتخاذ جميع الإجراءات النظامية حيال ذلك، كما أغلقت البلدية مطعمين آخرين وصادرت وأتلفت العديد من الأدوات والمواد الغذائية لمخالفتها للاشتراطات الصحية، وقامت بتطبيق لائحة الجزاءات والغرامات البلدية وفقًا للأنظمة بحقهما.

وتأتي هذه الإجراءات في إطار الحملات الرقابية لبلدية خميس مشيط؛ ممثلة في البلديات الفرعية، وفي صحة البيئة والرقابة المسائية ورقابة الأسواق لمراقبة المطاعم، التي تسعى دومًا في الحفاظ على الصحة العامة، من المخاطر المتعلقة بعدم تطبيق الاشتراطات الصحية، والمعايير المطلوبة.

خميس مشيط

الرئيسية/ المملكة / محليات

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خميس مشيط.. إغلاق مطعمين ومداهمة شقة سكنية لتجهيز الأطعمة المخالفة للاشتراطات الصحية
سبق

صادرت فِرَق الرقابة التابعة لبلدية الرونة الفرعية (٢١٣) كيلوجرامًا من المواد الغذائية مجهولة المصدر، وعدد (٩٥) علبة جاهزة للتوزيع تحتوي على خضار وبهارات ومخللات و(٩٥) دجاجة غير صالحة للاستهلاك الآدمي؛ وذلك خلال مداهمة شقة سكنية يسكنها عدد من العمالة الوافدة لتجهيز وتحضير الأطعمة لصالح عدد من المطاعم في محافظة خميس مشيط.

وأسفرت الجولات الرقابية الميدانية لبلدية الرونة الفرعية، عن ضبط المخالفات الصحية والنظامية التي اشتملت على تحضير المأكولات بشكل غير صحي، ووجود مواد غذائية غير صالحة للاستهلاك الآدمي؛ حيث قامت البلدية بمصادرة كل الأجهزة، والأدوات والمواد الغذائية من المسكن، لعدم صلاحيتها، ولمخالفتها الاشتراطات الصحية وإتلافها، وإصدار غرامات بحق المخالفين وإغلاق الموقع واتخاذ جميع الإجراءات النظامية حيال ذلك، كما أغلقت البلدية مطعمين آخرين وصادرت وأتلفت العديد من الأدوات والمواد الغذائية لمخالفتها للاشتراطات الصحية، وقامت بتطبيق لائحة الجزاءات والغرامات البلدية وفقًا للأنظمة بحقهما.

وتأتي هذه الإجراءات في إطار الحملات الرقابية لبلدية خميس مشيط؛ ممثلة في البلديات الفرعية، وفي صحة البيئة والرقابة المسائية ورقابة الأسواق لمراقبة المطاعم، التي تسعى دومًا في الحفاظ على الصحة العامة، من المخاطر المتعلقة بعدم تطبيق الاشتراطات الصحية، والمعايير المطلوبة.

06 إبريل 2020 - 13 شعبان 1441
08:28 AM

خميس مشيط.. إغلاق مطعمين ومداهمة شقة سكنية لتجهيز الأطعمة المخالفة للاشتراطات الصحية

مواد غذائية مجهولة المصدر وخضار وبهارات ومخللات ودجاج غير صالح للاستهلاك

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - أبها
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صادرت فِرَق الرقابة التابعة لبلدية الرونة الفرعية (٢١٣) كيلوجرامًا من المواد الغذائية مجهولة المصدر، وعدد (٩٥) علبة جاهزة للتوزيع تحتوي على خضار وبهارات ومخللات و(٩٥) دجاجة غير صالحة للاستهلاك الآدمي؛ وذلك خلال مداهمة شقة سكنية يسكنها عدد من العمالة الوافدة لتجهيز وتحضير الأطعمة لصالح عدد من المطاعم في محافظة خميس مشيط.

وأسفرت الجولات الرقابية الميدانية لبلدية الرونة الفرعية، عن ضبط المخالفات الصحية والنظامية التي اشتملت على تحضير المأكولات بشكل غير صحي، ووجود مواد غذائية غير صالحة للاستهلاك الآدمي؛ حيث قامت البلدية بمصادرة كل الأجهزة، والأدوات والمواد الغذائية من المسكن، لعدم صلاحيتها، ولمخالفتها الاشتراطات الصحية وإتلافها، وإصدار غرامات بحق المخالفين وإغلاق الموقع واتخاذ جميع الإجراءات النظامية حيال ذلك، كما أغلقت البلدية مطعمين آخرين وصادرت وأتلفت العديد من الأدوات والمواد الغذائية لمخالفتها للاشتراطات الصحية، وقامت بتطبيق لائحة الجزاءات والغرامات البلدية وفقًا للأنظمة بحقهما.

وتأتي هذه الإجراءات في إطار الحملات الرقابية لبلدية خميس مشيط؛ ممثلة في البلديات الفرعية، وفي صحة البيئة والرقابة المسائية ورقابة الأسواق لمراقبة المطاعم، التي تسعى دومًا في الحفاظ على الصحة العامة، من المخاطر المتعلقة بعدم تطبيق الاشتراطات الصحية، والمعايير المطلوبة.

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