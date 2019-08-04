"بلدي مكة" يشارك حجاج الجزائر فرحتهم مؤكدًا أهمية وحدة الصف

"الروقي" فعّل الشراكة المجتمعة مع مكتب 90 بمطوفي العرب لدعم التطوع

شارك نائب رئيس المجلس البلدي فهد الروقي، حجاج الجزائر فرحتهم بالوصول إلى مكة المكرمة، القادمين لأداء فريضة الحج، بأحد الفنادق المجاورة للحرم المكي، في مكتب الخدمة الميدانية رقم 90 بحضور رئيس المكتب المطوف فارس بأنه ونواب وأعضاء المكتب.

وأشاد "الروقي" بما حَظِيَت به العاصمة المقدسة من اهتمام وعناية ورعاية كل القطاعات الحكومية والخدمية، من خلال الخطط المبكرة والترتيبات والتجهيزات والخدمات والمرافق بما يكفل حُسن وسلاسة الأداء، وتحقيق أرقى وأجود ما يمكن تقديمه لضيوف الرحمن لأداء نسكهم بكل يُسر وسهولة وأمن وأمان.

ولفت إلى أهمية تفعيل دور الشراكات المجتمعية التي تساهم في اندماج المجتمع مع أعضاء المجلس البلدي؛ داعيًا الحجاج إلى استلهام معاني الحج بوحدة الصف والتكاتف لمواجهة التحديات الهائلة التي تواجه الأمة، والاجتماع على قلب رجل واحد كما هم في موسم الحج.

وشكر "الروقي" وزارة الحج والعمرة التي عملت على متابعة الجهود التي تبذلها المؤسسات ومكاتب الخدمة قبل وأثناء وبعد موسم الحج؛ بما يضمن كفاية وسلامة وجاهزية المرافق والخدمات البلدية في مكة المكرمة والمشاعر المقدسة.

من جانبه، أكد رئيس مكتب حجاج الجزائر رقم (90) المطوف "فارس بانه" أهمية تفعيل دور الشراكات المجتمعية الهادفة بالأساس لاندماج المجتمع في الأعمال التطوعية التي تعود على المجتمع بالفائدة.

وشكر "بانه" نائب رئيس المجلس البلدي؛ لمشاركته في استقبال الحجاج، وتقديم الهدايا، وتفعيل الشراكة المجتمعية بين الطرفين.