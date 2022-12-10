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مسيرات حاشدة في الأقصى رفضًا لإعلان القدس عاصمةً لإسرائيل

إصابة عدد كبير من الشبان المقدسيين على يد قوات الاحتلال

خرج آلاف المصلين الفلسطينيين في مسيرات حاشدة برحاب المسجد الأقصى، عقب انتهاء صلاة الجمعة؛ احتجاجًا على إعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، مدينةَ القدس عاصمةً لإسرائيل، وسط هتافات مناهضة للولايات المتحدة والرئيس ترامب ونُصرة للقدس والمسجد الأقصى.

وأفادت مصادر محلية في القدس بأن آلاف المصلين انطلقوا وهم يرفعون الأعلام الفلسطينية، باتجاه البلدة القديمة من جهة باب الناظر "المجلس" مخترقة أسواق القدس القديمة باتجاه باب العامود والتي يحتشد فيها مئات الشبان لاستقبال المسيرة والاندماج بمسيرة موحدة؛ رفضًا للإعلان المشؤوم.

وأشارت المصادر إلى أن عددًا كبيرًا من الشبان المقدسيين أصيبوا خلال محاولة قوات الاحتلال قمع تجمعات المواطنين في "باب العامود"؛ وهو أحد أشهر أبواب القدس القديمة.

وأوضحت المصادر أن قوات الاحتلال اعتدت بالضرب وبالقنابل الصوتية الحارقة والغازية المسببة للدموع على المواطنين الفلسطينيين في المنطقة، وقد اضطرت قوات الاحتلال إلى إغلاق الشارع الرئيس الواصل بين بابَي العمود وباب الساهرة، مرورًا بشارع السلطان سليمان، والتي باتت مسرحًا لمواجهات الكر والفر بين الشبان وقوات الاحتلال.

الرئيسية/ أخبار العالم

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مسيرات حاشدة في الأقصى رفضًا لإعلان القدس عاصمةً لإسرائيل
سبق

خرج آلاف المصلين الفلسطينيين في مسيرات حاشدة برحاب المسجد الأقصى، عقب انتهاء صلاة الجمعة؛ احتجاجًا على إعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، مدينةَ القدس عاصمةً لإسرائيل، وسط هتافات مناهضة للولايات المتحدة والرئيس ترامب ونُصرة للقدس والمسجد الأقصى.

وأفادت مصادر محلية في القدس بأن آلاف المصلين انطلقوا وهم يرفعون الأعلام الفلسطينية، باتجاه البلدة القديمة من جهة باب الناظر "المجلس" مخترقة أسواق القدس القديمة باتجاه باب العامود والتي يحتشد فيها مئات الشبان لاستقبال المسيرة والاندماج بمسيرة موحدة؛ رفضًا للإعلان المشؤوم.

وأشارت المصادر إلى أن عددًا كبيرًا من الشبان المقدسيين أصيبوا خلال محاولة قوات الاحتلال قمع تجمعات المواطنين في "باب العامود"؛ وهو أحد أشهر أبواب القدس القديمة.

وأوضحت المصادر أن قوات الاحتلال اعتدت بالضرب وبالقنابل الصوتية الحارقة والغازية المسببة للدموع على المواطنين الفلسطينيين في المنطقة، وقد اضطرت قوات الاحتلال إلى إغلاق الشارع الرئيس الواصل بين بابَي العمود وباب الساهرة، مرورًا بشارع السلطان سليمان، والتي باتت مسرحًا لمواجهات الكر والفر بين الشبان وقوات الاحتلال.

08 ديسمبر 2017 - 20 ربيع الأول 1439
05:26 PM
اخر تعديل
10 ديسمبر 2017 - 22 ربيع الأول 1439
12:07 AM

مسيرات حاشدة في الأقصى رفضًا لإعلان القدس عاصمةً لإسرائيل

إصابة عدد كبير من الشبان المقدسيين على يد قوات الاحتلال

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
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خرج آلاف المصلين الفلسطينيين في مسيرات حاشدة برحاب المسجد الأقصى، عقب انتهاء صلاة الجمعة؛ احتجاجًا على إعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، مدينةَ القدس عاصمةً لإسرائيل، وسط هتافات مناهضة للولايات المتحدة والرئيس ترامب ونُصرة للقدس والمسجد الأقصى.

وأفادت مصادر محلية في القدس بأن آلاف المصلين انطلقوا وهم يرفعون الأعلام الفلسطينية، باتجاه البلدة القديمة من جهة باب الناظر "المجلس" مخترقة أسواق القدس القديمة باتجاه باب العامود والتي يحتشد فيها مئات الشبان لاستقبال المسيرة والاندماج بمسيرة موحدة؛ رفضًا للإعلان المشؤوم.

وأشارت المصادر إلى أن عددًا كبيرًا من الشبان المقدسيين أصيبوا خلال محاولة قوات الاحتلال قمع تجمعات المواطنين في "باب العامود"؛ وهو أحد أشهر أبواب القدس القديمة.

وأوضحت المصادر أن قوات الاحتلال اعتدت بالضرب وبالقنابل الصوتية الحارقة والغازية المسببة للدموع على المواطنين الفلسطينيين في المنطقة، وقد اضطرت قوات الاحتلال إلى إغلاق الشارع الرئيس الواصل بين بابَي العمود وباب الساهرة، مرورًا بشارع السلطان سليمان، والتي باتت مسرحًا لمواجهات الكر والفر بين الشبان وقوات الاحتلال.

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