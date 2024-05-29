استفتاء نادي المسؤولية الاجتماعية: "منابر النور" الأكثر مشاهدة.. و"إنسان" الأكثر حراكًا.. و"زمزم" الأكثر تفعيلاً

شارك فيه 1200 مصوِّت.. والفنان "المالكي" أبرز المؤثرين

حصل الفنان فايز المالكي على أكبر نسبة في التصويت عن المشاهير المؤثرين في رمضان؛ وذلك بعد مساهمته في جمع أكثر من 16 مليون ريال تبرعات لجمعية إنسان في الحفل الذي أُقيم بتشريف أمير منطقة الرياض، إضافة إلى زيارته وتغطيته التضحيات والعمل الذي يقدمه جنودنا البواسل في الحد الجنوبي؛ إذ قدم تغطية تفصيلية، حازت متابعة وإعجاب المتابعين، وتناقلوا الروح العالية التي يتحلى بها الجنود في الحد.

جاء ذلك في الاستفتاء السنوي الذي يقوم به نادي المسؤولية الاجتماعية بجامعة الملك سعود، وشارك فيه أكثر من 1200 مصوِّت عن مجموعة من المواضيع التي تصب في ساحة المسؤولية الاجتماعية. ونال برنامج (منابر النور) الذي يعرض على قناة MBC أفضل برنامج ديني، ويقدمه الإعلامي سلطان السعد القحطاني، ويستضيف فيه يوميًّا الشيخ صالح المغامسي، ويتطرق لعدد من المواضيع الدينية والتاريخية والاجتماعية، إضافة إلى الإجابة عن استفسارات المتصلين وفتاواهم.

ونالت جمعية إنسان الأكثر فاعلية في شهر رمضان؛ إذ استطاعت أن تفعِّل برامجها وأعمالها، واستقطبت تبرعات لدعم برامجها. كما نالت جمعية زمزم أفضل جمعية خدمية في هذا المجال عن برامجها الصحية داخل الحرم وخارجها.

وحصلت حملة (إفطار صائم) على أفضل حملة في رمضان؛ إذ تهدف إلى توزيع مليون وجبة إفطار في الطرق الرئيسة وعند الإشارات في الرياض وجدة والدمام؛ وذلك للحد من حوادث الطرقات قبيل أذان الإفطار. وكذلك شملت الحملة توزيع وجبات على الأسر المتعففة المحتاجة في الحارات. ونال بنك الإمارات دبي الوطني أفضل جهة من القطاع الخاص فعَّلت مسؤوليتها، وذلك عن جملة البرامج التي قدمها مؤخرًا، خاصة دعم حملة إفطار صائم.

وفي هذا الصدد أكد المشرف على نادي المسؤولية الاجتماعية بجامعة الملك سعود، الأستاذ ناصر المبارك، أن الاستفتاء السنوي استمر حتى 20 رمضان، وأفرز بشكل مبدئي هذه النتائج. وسيتم لاحقًا نشر كل تفاصيل الاستفتاء بالأرقام والنِّسب، وأعمار المشاركين، والجهات التي حصلت على المركزيَن الثاني والثالث في بنود الاستفتاء.