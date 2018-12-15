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"معرض جدة للكتاب" يجتذب 124 ألف زائر حتى الآن.. تنوع وإثراء

400 دار نشر محلية وعربية وعالمية من 40 دولة و350 ألف عنوان

رصد معرض جدة الدولي للكتاب في نسخته الخامسة، 124 ألفًا و68 زائرًا، من مختلف شرائح المجتمع منذ انطلاقته وحتى مساء أمس السبت، وسط هوية ثقافية تتسم بالتنوع والإثراء المعرفي والمشاركة الفاعلة محليًّا وعربيًّا وعالميًّا؛ في ظل تنافس ٤٠٠ دار نشر محلية وعربية وعالمية، وبمشاركة ٤٠ دولة حول العالم.

ويتربع المعرض على مساحة تبلغ 30 ألف م2 بأرض الفعاليات بأبحر الجنوبية بمحافظة جدة؛ ملبيًا لأذواق مختلف شرائح المجتمع، وربطهم بالثقافة والقراءة وتنمية الحس الثقافي، والاطلاع على المخزون الثقافي السعودي والعربي والعالمي.

يُذكر أن معرض جدة الدولي للكتاب في نسخته الخامسة يحمل ٣٥٠ ألف عنوان في شتى أوعية المعرفة؛ فيما تحدد صعود أكثر من ٢٠٠ مؤلف ومؤلفة لمنصات توقيع الكتب ضمن فعاليات المعرض، إلى جانب تقديم برنامج ثقافي مميز عبر أكثر من 50 فعالية منوعة.

معرض جدة الدولي للكتاب جدة

الرئيسية/ المملكة / ثقافة

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"معرض جدة للكتاب" يجتذب 124 ألف زائر حتى الآن.. تنوع وإثراء
سبق

رصد معرض جدة الدولي للكتاب في نسخته الخامسة، 124 ألفًا و68 زائرًا، من مختلف شرائح المجتمع منذ انطلاقته وحتى مساء أمس السبت، وسط هوية ثقافية تتسم بالتنوع والإثراء المعرفي والمشاركة الفاعلة محليًّا وعربيًّا وعالميًّا؛ في ظل تنافس ٤٠٠ دار نشر محلية وعربية وعالمية، وبمشاركة ٤٠ دولة حول العالم.

ويتربع المعرض على مساحة تبلغ 30 ألف م2 بأرض الفعاليات بأبحر الجنوبية بمحافظة جدة؛ ملبيًا لأذواق مختلف شرائح المجتمع، وربطهم بالثقافة والقراءة وتنمية الحس الثقافي، والاطلاع على المخزون الثقافي السعودي والعربي والعالمي.

يُذكر أن معرض جدة الدولي للكتاب في نسخته الخامسة يحمل ٣٥٠ ألف عنوان في شتى أوعية المعرفة؛ فيما تحدد صعود أكثر من ٢٠٠ مؤلف ومؤلفة لمنصات توقيع الكتب ضمن فعاليات المعرض، إلى جانب تقديم برنامج ثقافي مميز عبر أكثر من 50 فعالية منوعة.

15 ديسمبر 2019 - 18 ربيع الآخر 1441
09:06 AM

"معرض جدة للكتاب" يجتذب 124 ألف زائر حتى الآن.. تنوع وإثراء

400 دار نشر محلية وعربية وعالمية من 40 دولة و350 ألف عنوان

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عبدالله الراجحي - جدة
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رصد معرض جدة الدولي للكتاب في نسخته الخامسة، 124 ألفًا و68 زائرًا، من مختلف شرائح المجتمع منذ انطلاقته وحتى مساء أمس السبت، وسط هوية ثقافية تتسم بالتنوع والإثراء المعرفي والمشاركة الفاعلة محليًّا وعربيًّا وعالميًّا؛ في ظل تنافس ٤٠٠ دار نشر محلية وعربية وعالمية، وبمشاركة ٤٠ دولة حول العالم.

ويتربع المعرض على مساحة تبلغ 30 ألف م2 بأرض الفعاليات بأبحر الجنوبية بمحافظة جدة؛ ملبيًا لأذواق مختلف شرائح المجتمع، وربطهم بالثقافة والقراءة وتنمية الحس الثقافي، والاطلاع على المخزون الثقافي السعودي والعربي والعالمي.

يُذكر أن معرض جدة الدولي للكتاب في نسخته الخامسة يحمل ٣٥٠ ألف عنوان في شتى أوعية المعرفة؛ فيما تحدد صعود أكثر من ٢٠٠ مؤلف ومؤلفة لمنصات توقيع الكتب ضمن فعاليات المعرض، إلى جانب تقديم برنامج ثقافي مميز عبر أكثر من 50 فعالية منوعة.

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