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بالفيديو.. أمير جازان: ما حققته الجامعة في مواجهة كورونا فخر للجميع

ثمّن اختيار الباحث الدكتور "القيسي" ضمن فريق عالمي لمواجهة كورونا

أكد الأمير محمد بن ناصر بن عبدالعزيز أمير منطقة جازان أن دور الجامعة الاجتماعي والبحثي والطبي والتقني على قدرٍ عالٍ من المسؤولية والكفاءة في مختلف الظروف الاستثنائية.

وقال الأمير محمد بن ناصر: جامعة جازان تشرفنا وتشرف الوطن في مختلف المجالات، ونعتمد عليها بعد الله تعالى في عمليات التطوير والتنمية التي تشهدها منطقة جازان، وأهنئ إدارة الجامعة على تميزها وتميز منسوبيها.

ونوّه بما حققه الباحث بالجامعة الدكتور عبدالله القيسي من تميز بحثي باختياره ضمن فريق عالمي لمواجهة كورونا؛ لتمثيل المملكة العربية السعودية، وإن شباب وشابات المملكة عكسوا الصورة المشرفة للوطن محلياً وعالمياً.

جاء ذلك خلال استقباله رئيس الجامعة الأستاذ الدكتور مرعي بن حسين القحطاني وعدد من وكلاء الجامعة بديوان الإمارة صباح اليوم، حيث تسلم التقرير الختامي لخطة تحول جامعة جازان إلى نظام التعليم الإلكتروني "عن بعد".

من جانبه، أعرب "القحطاني" عن عظيم وشكره وتقديره للأمير محمد بن ناصر بن عبدالعزيز، على ما تحظى به الجامعة من دعم ومتابعته لها ولمنسوبيها، مؤكداً أن الجامعة عملت على تفعيل خطتها للتحول الإلكتروني؛ تنفيذاً لتوجيهات القيادة الرشيدة، وحفاظاً على سلامة أبنائها الطلاب، إلى جانب اتخاذ جميع التدابير للوقاية للحفاظ على سلامة منسوبيها، مع عودتهم لمقار العمل.

وأكد رئيس الجامعة أنه وامتثالاً لتوجيهات القيادة الرشيدة، وبمتابعة من أمير منطقة جازان ونائبه، وتنفيذاً لتوجيهات وزير التعليم الدكتور حمد آل الشيخ، فقد سخَّرت الجامعة كافة إمكاناتها لخدمة طلابها وطالباتها والتسهيل عليهم بما يضمن استكمال مسيرتهم التعليمية.

وقال: أكثر من 45 ألف طالب وطالبة، استكملوا رحلتهم التعليمية في جامعة جازان لهذا الفصل، عبر منظومة متكاملة ومتقدمة وفرتها عمادة التعليم الإلكتروني وتقنية المعلومات.

أمير منطقة جازان الأمير محمد بن ناصر بن عبدالعزيز

الرئيسية/ المملكة / محليات

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بالفيديو.. أمير جازان: ما حققته الجامعة في مواجهة كورونا فخر للجميع
سبق

أكد الأمير محمد بن ناصر بن عبدالعزيز أمير منطقة جازان أن دور الجامعة الاجتماعي والبحثي والطبي والتقني على قدرٍ عالٍ من المسؤولية والكفاءة في مختلف الظروف الاستثنائية.

وقال الأمير محمد بن ناصر: جامعة جازان تشرفنا وتشرف الوطن في مختلف المجالات، ونعتمد عليها بعد الله تعالى في عمليات التطوير والتنمية التي تشهدها منطقة جازان، وأهنئ إدارة الجامعة على تميزها وتميز منسوبيها.

ونوّه بما حققه الباحث بالجامعة الدكتور عبدالله القيسي من تميز بحثي باختياره ضمن فريق عالمي لمواجهة كورونا؛ لتمثيل المملكة العربية السعودية، وإن شباب وشابات المملكة عكسوا الصورة المشرفة للوطن محلياً وعالمياً.

جاء ذلك خلال استقباله رئيس الجامعة الأستاذ الدكتور مرعي بن حسين القحطاني وعدد من وكلاء الجامعة بديوان الإمارة صباح اليوم، حيث تسلم التقرير الختامي لخطة تحول جامعة جازان إلى نظام التعليم الإلكتروني "عن بعد".

من جانبه، أعرب "القحطاني" عن عظيم وشكره وتقديره للأمير محمد بن ناصر بن عبدالعزيز، على ما تحظى به الجامعة من دعم ومتابعته لها ولمنسوبيها، مؤكداً أن الجامعة عملت على تفعيل خطتها للتحول الإلكتروني؛ تنفيذاً لتوجيهات القيادة الرشيدة، وحفاظاً على سلامة أبنائها الطلاب، إلى جانب اتخاذ جميع التدابير للوقاية للحفاظ على سلامة منسوبيها، مع عودتهم لمقار العمل.

وأكد رئيس الجامعة أنه وامتثالاً لتوجيهات القيادة الرشيدة، وبمتابعة من أمير منطقة جازان ونائبه، وتنفيذاً لتوجيهات وزير التعليم الدكتور حمد آل الشيخ، فقد سخَّرت الجامعة كافة إمكاناتها لخدمة طلابها وطالباتها والتسهيل عليهم بما يضمن استكمال مسيرتهم التعليمية.

وقال: أكثر من 45 ألف طالب وطالبة، استكملوا رحلتهم التعليمية في جامعة جازان لهذا الفصل، عبر منظومة متكاملة ومتقدمة وفرتها عمادة التعليم الإلكتروني وتقنية المعلومات.

03 يونيو 2020 - 11 شوّال 1441
03:17 PM

بالفيديو.. أمير جازان: ما حققته الجامعة في مواجهة كورونا فخر للجميع

ثمّن اختيار الباحث الدكتور "القيسي" ضمن فريق عالمي لمواجهة كورونا

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فهد كاملي - جازان
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أكد الأمير محمد بن ناصر بن عبدالعزيز أمير منطقة جازان أن دور الجامعة الاجتماعي والبحثي والطبي والتقني على قدرٍ عالٍ من المسؤولية والكفاءة في مختلف الظروف الاستثنائية.

وقال الأمير محمد بن ناصر: جامعة جازان تشرفنا وتشرف الوطن في مختلف المجالات، ونعتمد عليها بعد الله تعالى في عمليات التطوير والتنمية التي تشهدها منطقة جازان، وأهنئ إدارة الجامعة على تميزها وتميز منسوبيها.

ونوّه بما حققه الباحث بالجامعة الدكتور عبدالله القيسي من تميز بحثي باختياره ضمن فريق عالمي لمواجهة كورونا؛ لتمثيل المملكة العربية السعودية، وإن شباب وشابات المملكة عكسوا الصورة المشرفة للوطن محلياً وعالمياً.

جاء ذلك خلال استقباله رئيس الجامعة الأستاذ الدكتور مرعي بن حسين القحطاني وعدد من وكلاء الجامعة بديوان الإمارة صباح اليوم، حيث تسلم التقرير الختامي لخطة تحول جامعة جازان إلى نظام التعليم الإلكتروني "عن بعد".

من جانبه، أعرب "القحطاني" عن عظيم وشكره وتقديره للأمير محمد بن ناصر بن عبدالعزيز، على ما تحظى به الجامعة من دعم ومتابعته لها ولمنسوبيها، مؤكداً أن الجامعة عملت على تفعيل خطتها للتحول الإلكتروني؛ تنفيذاً لتوجيهات القيادة الرشيدة، وحفاظاً على سلامة أبنائها الطلاب، إلى جانب اتخاذ جميع التدابير للوقاية للحفاظ على سلامة منسوبيها، مع عودتهم لمقار العمل.

وأكد رئيس الجامعة أنه وامتثالاً لتوجيهات القيادة الرشيدة، وبمتابعة من أمير منطقة جازان ونائبه، وتنفيذاً لتوجيهات وزير التعليم الدكتور حمد آل الشيخ، فقد سخَّرت الجامعة كافة إمكاناتها لخدمة طلابها وطالباتها والتسهيل عليهم بما يضمن استكمال مسيرتهم التعليمية.

وقال: أكثر من 45 ألف طالب وطالبة، استكملوا رحلتهم التعليمية في جامعة جازان لهذا الفصل، عبر منظومة متكاملة ومتقدمة وفرتها عمادة التعليم الإلكتروني وتقنية المعلومات.

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