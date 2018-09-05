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6 أيام تفصلنا عن بدء توطين المهن بمنافذ البيع في 4 أنشطة

"العمل" اعتمدت الدليل الإرشادي لتوطين 12 نشاطاً اقتصادياً

قالت وزارة العمل والتنمية الاجتماعية إن بدء توطين المهن بمنافذ البيع في أنشطة محالّ السيارات والدراجات النارية، ومحالّ الملابس الجاهزة وملابس الأطفال والمستلزمات الرجالية، ومحالّ الأثاث المنزلي والمكتبي الجاهز، ومحالّ الأواني المنزلية، بعد 6 أيام في تاريخ 1/ 1/ 1440هـ، (الموافق 11 سبتمبر 2018م).

وقالت: ويأتي ذلك سعياً من وزارة العمل والتنمية الاجتماعية لتمكين المواطنين والمواطنات من فرص العمل، ورفع معدلات مشاركتهم في القطاع الخاص.

ومن المقرر أن يتم توطين منافذ البيع في أنشطة محالّ الساعات، ومحالّ النظارات، ومحالّ الأجهزة الكهربائية والإلكترونية، في تاريخ 1/ 3/ 1440هـ، بينما سيتم توطين منافذ البيع في أنشطة محالّ الأجهزة والمعدات الطبية، ومحالّ مواد الإعمار والبناء، ومحالّ قطع غيار السيارات، ومحالّ السجاد بكل أنواعه، ومحالّ الحلويات، في تاريخ 1/ 5/ 1440هـ.

وقد اعتمدت الوزارة الدليل الإرشادي لقرار توطين منافذ البيع في 12 نشاطاً اقتصادياً بقطاع التجزئة، وتضمّن الدليل شرحاً للمفاهيم الأساسية لتطبيق قرار التوطين، بالإضافة إلى عرض لبرامج الدعم المختلفة التي تقدمها الجهات الحكومية المشاركة في قرار التوطين.

ويوضح الدليل تفاصيل قرار قصر العمل في منافذ البيع لـ12 نشاطاً ومهنة على السعوديين والسعوديات، بما في ذلك الأنشطة المستهدفة والشروط العامة وبرامج الدعم التي تقدمها منظومة العمل والتنمية الاجتماعية، بالإضافة على إجابات عن التساؤلات الأكثر شيوعاً، ويمكن الاطلاع على الدليل بالضغط عبر الرابط https://goo.gl/RYBMBf كما تم تشكيل لجنة من ممثلين من وزارة العمل والتنمية الاجتماعية، وصندوق تنمية الموارد البشرية (هدف)، وبنك التنمية الاجتماعية؛ لإعداد برنامج "ممكنات التوطين للأنشطة الموطَّنة"، والتنسيق مع الجهات ذات العلاقة، في حين تطبَّق بحق المخالف عقوبة مخالفة توطين المهن المقصورة على السعوديين والسعوديات، أو المقصورة على السعوديات الواردة بجدول العقوبات والمخالفات.

الرئيسية/ المملكة / محليات

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6 أيام تفصلنا عن بدء توطين المهن بمنافذ البيع في 4 أنشطة
سبق

قالت وزارة العمل والتنمية الاجتماعية إن بدء توطين المهن بمنافذ البيع في أنشطة محالّ السيارات والدراجات النارية، ومحالّ الملابس الجاهزة وملابس الأطفال والمستلزمات الرجالية، ومحالّ الأثاث المنزلي والمكتبي الجاهز، ومحالّ الأواني المنزلية، بعد 6 أيام في تاريخ 1/ 1/ 1440هـ، (الموافق 11 سبتمبر 2018م).

وقالت: ويأتي ذلك سعياً من وزارة العمل والتنمية الاجتماعية لتمكين المواطنين والمواطنات من فرص العمل، ورفع معدلات مشاركتهم في القطاع الخاص.

ومن المقرر أن يتم توطين منافذ البيع في أنشطة محالّ الساعات، ومحالّ النظارات، ومحالّ الأجهزة الكهربائية والإلكترونية، في تاريخ 1/ 3/ 1440هـ، بينما سيتم توطين منافذ البيع في أنشطة محالّ الأجهزة والمعدات الطبية، ومحالّ مواد الإعمار والبناء، ومحالّ قطع غيار السيارات، ومحالّ السجاد بكل أنواعه، ومحالّ الحلويات، في تاريخ 1/ 5/ 1440هـ.

وقد اعتمدت الوزارة الدليل الإرشادي لقرار توطين منافذ البيع في 12 نشاطاً اقتصادياً بقطاع التجزئة، وتضمّن الدليل شرحاً للمفاهيم الأساسية لتطبيق قرار التوطين، بالإضافة إلى عرض لبرامج الدعم المختلفة التي تقدمها الجهات الحكومية المشاركة في قرار التوطين.

ويوضح الدليل تفاصيل قرار قصر العمل في منافذ البيع لـ12 نشاطاً ومهنة على السعوديين والسعوديات، بما في ذلك الأنشطة المستهدفة والشروط العامة وبرامج الدعم التي تقدمها منظومة العمل والتنمية الاجتماعية، بالإضافة على إجابات عن التساؤلات الأكثر شيوعاً، ويمكن الاطلاع على الدليل بالضغط عبر الرابط https://goo.gl/RYBMBf كما تم تشكيل لجنة من ممثلين من وزارة العمل والتنمية الاجتماعية، وصندوق تنمية الموارد البشرية (هدف)، وبنك التنمية الاجتماعية؛ لإعداد برنامج "ممكنات التوطين للأنشطة الموطَّنة"، والتنسيق مع الجهات ذات العلاقة، في حين تطبَّق بحق المخالف عقوبة مخالفة توطين المهن المقصورة على السعوديين والسعوديات، أو المقصورة على السعوديات الواردة بجدول العقوبات والمخالفات.

05 سبتمبر 2018 - 25 ذو الحجة 1439
10:07 AM

6 أيام تفصلنا عن بدء توطين المهن بمنافذ البيع في 4 أنشطة

"العمل" اعتمدت الدليل الإرشادي لتوطين 12 نشاطاً اقتصادياً

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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قالت وزارة العمل والتنمية الاجتماعية إن بدء توطين المهن بمنافذ البيع في أنشطة محالّ السيارات والدراجات النارية، ومحالّ الملابس الجاهزة وملابس الأطفال والمستلزمات الرجالية، ومحالّ الأثاث المنزلي والمكتبي الجاهز، ومحالّ الأواني المنزلية، بعد 6 أيام في تاريخ 1/ 1/ 1440هـ، (الموافق 11 سبتمبر 2018م).

وقالت: ويأتي ذلك سعياً من وزارة العمل والتنمية الاجتماعية لتمكين المواطنين والمواطنات من فرص العمل، ورفع معدلات مشاركتهم في القطاع الخاص.

ومن المقرر أن يتم توطين منافذ البيع في أنشطة محالّ الساعات، ومحالّ النظارات، ومحالّ الأجهزة الكهربائية والإلكترونية، في تاريخ 1/ 3/ 1440هـ، بينما سيتم توطين منافذ البيع في أنشطة محالّ الأجهزة والمعدات الطبية، ومحالّ مواد الإعمار والبناء، ومحالّ قطع غيار السيارات، ومحالّ السجاد بكل أنواعه، ومحالّ الحلويات، في تاريخ 1/ 5/ 1440هـ.

وقد اعتمدت الوزارة الدليل الإرشادي لقرار توطين منافذ البيع في 12 نشاطاً اقتصادياً بقطاع التجزئة، وتضمّن الدليل شرحاً للمفاهيم الأساسية لتطبيق قرار التوطين، بالإضافة إلى عرض لبرامج الدعم المختلفة التي تقدمها الجهات الحكومية المشاركة في قرار التوطين.

ويوضح الدليل تفاصيل قرار قصر العمل في منافذ البيع لـ12 نشاطاً ومهنة على السعوديين والسعوديات، بما في ذلك الأنشطة المستهدفة والشروط العامة وبرامج الدعم التي تقدمها منظومة العمل والتنمية الاجتماعية، بالإضافة على إجابات عن التساؤلات الأكثر شيوعاً، ويمكن الاطلاع على الدليل بالضغط عبر الرابط https://goo.gl/RYBMBf كما تم تشكيل لجنة من ممثلين من وزارة العمل والتنمية الاجتماعية، وصندوق تنمية الموارد البشرية (هدف)، وبنك التنمية الاجتماعية؛ لإعداد برنامج "ممكنات التوطين للأنشطة الموطَّنة"، والتنسيق مع الجهات ذات العلاقة، في حين تطبَّق بحق المخالف عقوبة مخالفة توطين المهن المقصورة على السعوديين والسعوديات، أو المقصورة على السعوديات الواردة بجدول العقوبات والمخالفات.

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